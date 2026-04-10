Colombia

⁠Eidevin López fue expulsado de ‘La casa de los famosos’: el porcentaje más alto en negativo en toda la historia del programa

El actor fue sacado de la competencia por el público tras un encontronazo físico con Alejandro Estrada. Obtuvo más del 70% de las votaciones en negativo

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El actor de Valledupar fue expulsado del programa luego de una agresión física con Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN
El actor de Valledupar fue expulsado del programa luego de una agresión física con Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN

La gala del 9 de abril de La casa de los famosos Colombia en el Canal RCN estuvo marcada por una decisión tomada directamente por la audiencia. Tras un enfrentamiento físico entre Eidevin López y Alejandro Estrada, el programa permitió que el público definiera el destino de ambos concursantes.

El resultado fue contundente: Eidevin López fue expulsado tras obtener el 74,42 % de los votos en su contra, uno de los porcentajes más altos registrados en la temporada.

La polémica se desató luego de una dinámica del juego que culminó en una fuerte discusión en la que, según lo mostrado en la transmisión, Eidevin López tuvo un contacto físico no consensuado con Alejandro Estrada, lo que llevó a una reacción inmediata del compañero y a la intervención del programa. La producción, encabezada por El Jefe, optó por ceder el poder de decisión a los televidentes, quienes contaron con varias opciones, incluida la expulsión de uno o ambos participantes, así como sanciones temporales.

Así fue la emotiva salida de Eidevin de La casa de los famosos - crédito captura de pantalla @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Así fue la emotiva salida de Eidevin de La casa de los famosos - crédito captura de pantalla @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Durante la jornada de votaciones, la tensión se hizo palpable dentro de la casa. Los participantes manifestaron temor e incertidumbre por el desenlace de la situación. La presentadora Carla Giraldo fue la encargada de anunciar el resultado en directo: “La decisión de Colombia, por parte de los televidentes que votaron desde ayer hasta hoy, es: Eidevin, tienes que salir inmediatamente de la casa. Alejandro, sigues en competencia”.

El impacto de la decisión se reflejó en las reacciones de los participantes. Karola, una de las compañeras más cercanas a Eidevin, cuestionó severamente el resultado y dirigió duras palabras a Alejandro Estrada, lo que le valió un llamado de atención por parte de la producción.

Entre lágrimas, Eidevin López se despidió de sus compañeros, agradeció el apoyo recibido y compartió su sentir: “Los amo a todos, de verdad. Hay cosas que uno tiene que aguantar también y no sacarse de sus cabales. Yo ya gané, gané al conocerlos a todos ustedes. La verdad, yo ya lo presentía, rompan mucho (...) Lo único que me duele es no haber salido por la puerta grande, como todos quisiéramos salir un domingo”.

El desenlace dejó a la competencia con once participantes y marcó un punto de inflexión en la convivencia y el ambiente del reality. La expulsión de Eidevin López redefine las dinámicas y las relaciones internas, además de establecer límites claros en cuanto al comportamiento que la producción y la audiencia están dispuestos a tolerar dentro del formato. El propio Alejandro Estrada manifestó su alivio y reconoció la presión que representa seguir expuesto a la opinión pública tras permanecer en la placa de nominación.

Juanda Caribe y Karola se mostraron en contra de la decisión que tomó Colombia en las votaciones - crédito @lacasadelosfamososcolobia1 / Instagram
Juanda Caribe y Karola se mostraron en contra de la decisión que tomó Colombia en las votaciones - crédito @lacasadelosfamososcolobia1 / Instagram

Por su parte, la casa experimentó escenas de alta carga emocional, especialmente con las despedidas de Juanda Caribe y Beba de la Cruz, quienes lloraron abiertamente por la salida de Eidevin López.

Ante la salida, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, la mayoría celebrando la expulsión del actor: “Con ese porcentaje casi lo sacan del país, jajjajjaj😂“, ”FUE UN PLACER", “Me encantan los finales felices”, “Colombia nunca defraudan! Ya saben el siguiente paso…“, ”Ya era hora. Ni con todos los teams juntos pudieron", son algunos de los comentarios que se sumaron tras la salida de Eidevin.

Así fue la explosiva reacción de Karola

Después de que Carla Giraldo comunicó la expulsión de Eidevin, Karola expresó su desacuerdo con la decisión y se dirigió directamente a Alejandro Estrada.

Karola se fue contra Alejandro, tras la expulsión de Eidevin - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Karola se fue contra Alejandro, tras la expulsión de Eidevin - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Tras despedirse de Eidevin con un abrazo, Karola se aproximó a Alejandro, se quitó el sombrero en señal irónica y le dijo: “Me lo quito ante ti, mi amor, la rompiste. Tú no eras un amigo ni nada, eras un perro que siempre le tuviste rabia a Eidevin, un perro nada más”. En ese momento, lanzó unas cajas al suelo, evidenciando su enojo. Visiblemente alterada, agregó: “Me importa una mierda, esta mierda... Van a sacar a un pelao que sí la da de verdad”.

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