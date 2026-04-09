Viajar al exterior gana terreno entre los colombianos en 2026, estos son los destinos preferidos

El turismo internacional entre colombianos aumentó un 12% durante los primeros meses de 2026, evidenciando un cambio en los hábitos de viaje - crédito Aeropuerto El Dorado

A comienzos de 2026, viajar fuera del país se volvió una decisión cada vez más común entre los colombianos. Las cifras recientes muestran un cambio sostenido en los hábitos de turismo internacional, con un aumento significativo en el número de personas que optan por cruzar fronteras en busca de nuevas experiencias.

Entre enero y febrero de 2026, cerca de 992.000 colombianos salieron al exterior, lo que representa un crecimiento del 12% frente al mismo periodo de 2025, según cifras de la Anato. Este comportamiento no solo confirma la recuperación del sector, sino que evidencia un interés creciente por explorar destinos internacionales, impulsado por una mayor conectividad aérea y una oferta turística más diversa.

Entre enero y febrero de 2026, cerca de 992.000 colombianos viajaron al exterior, impulsados por una mayor conectividad aérea y ofertas turísticas diversas - crédito Eva García/EFE

El fenómeno no es aislado. En los últimos años, la tendencia va en ascenso, durante 2025 se registraron 5,8 millones de viajeros internacionales, con un incremento del 4% respecto al año anterior. Este dinamismo refleja un cambio en el perfil del viajero colombiano, que ahora busca alternativas más allá de los destinos tradicionales.

En esa línea, algunos países ganaron protagonismo de manera acelerada. Curazao, por ejemplo, reportó un crecimiento del 89% en la llegada de turistas colombianos. Guatemala y El Salvador también registraron aumentos del 50%, mientras que República Dominicana creció 32%, Panamá 28% y Perú 11%. Estas cifras dan cuenta de una diversificación en las preferencias, donde los viajeros priorizan experiencias distintas y, en muchos casos, destinos emergentes.

A pesar de esta apertura hacia nuevos lugares, los destinos clásicos mantienen su liderazgo. Estados Unidos, España, Panamá, México y República Dominicana concentran más del 65% de las salidas internacionales. Esto sugiere que, aunque hay mayor exploración, los colombianos siguen confiando en mercados consolidados que ofrecen infraestructura turística robusta y conexiones frecuentes.

Durante 2025, 5,8 millones de colombianos viajaron a destinos internacionales, lo que marca un incremento del 4% respecto al año anterior - crédito Colprensa

La temporada de Semana Santa también dejó ver este comportamiento. Entre el 27 de marzo y el 6 de abril de 2026, el país registró 714.412 movimientos migratorios, lo que equivale a un aumento del 8% frente al año anterior. Este periodo, tradicionalmente asociado al turismo, se consolida como uno de los momentos de mayor movilidad para los viajeros.

Si se observa la evolución en los últimos años, el crecimiento es aún más evidente. En 2023 se contabilizaron 544.129 movimientos durante la Semana Mayor, mientras que en 2026 la cifra superó los 714.000, lo que representa un incremento acumulado del 31%. Del total más reciente, 351.252 correspondieron a entradas al país y 363.160 a salidas, siendo el 5 de abril el día con mayor flujo, con cerca de 76.000 movimientos.

En cuanto a la operación aérea, los principales aeropuertos concentraron la mayor parte del tránsito de pasajeros. El Dorado, en Bogotá, lideró con cerca de 408.000 movimientos, lo que equivale al 57% del total. Le siguió el aeropuerto José María Córdova de Medellín, con más de 140.000 flujos, consolidándose como el segundo punto de conexión más importante del país.

La ampliación de rutas aéreas y la competencia entre aerolíneas y agencias propiciaron un turismo internacional más accesible para los colombianos - crédito @AeropuertoMDE / X

En la región Caribe, el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena registró cerca de 59.400 movimientos, mientras que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali se destacó por su crecimiento, con aproximadamente 36.000 movimientos y un incremento del 25,6%. Estos datos reflejan una expansión más equilibrada del tráfico aéreo en distintas regiones del país.

Detrás de este comportamiento hay varios factores. Por un lado, la ampliación de rutas aéreas facilitó el acceso a nuevos destinos. Por otro, la competencia entre aerolíneas y agencias permitieron encontrar ofertas más atractivas. A esto se suma un viajero más informado, que compara opciones y busca experiencias que se ajusten a sus intereses y presupuesto.

En conjunto, las cifras muestran un panorama en transformación. Viajar al exterior ya no es una excepción para muchos colombianos, sino una posibilidad cada vez más cercana. La tendencia apunta a un mercado en expansión, con consumidores más abiertos a descubrir el mundo y una industria que se adapta rápidamente a esas nuevas demandas.