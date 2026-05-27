El empresario Mario Hernández cuestionó a la izquierda y recomendó no votar por Iván Cepeda: “No ha funcionado en Cuba ni en ninguna parte”

Mario Hernández llamó a votar por los mejores candidatos en las elecciones presidenciales de 2026 para asegurar la estabilidad económica de Colombia - crédito Colprensa

El diseñador y empresario colombiano Mario Hernández pidió pensar el voto de cara a las presidenciales de 2026 y ligó ese debate con el papel del sector privado en la construcción de país.

Durante la presentación del Premio Mario Hernández 2026, afirmó que “la izquierda no ha funcionado en Cuba ni en ninguna parte” y recomendó “no votar por Iván Cepeda”, según una entrevista concedida a Semana.

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En la misma conversación, Hernández sostuvo que iniciativas como ese premio buscan “aportar a la construcción de país desde el sector privado”.

El empresario añadió que esos esfuerzos continúan incluso cuando no producen utilidades económicas directas para su compañía. “Si los empresarios no ayudamos a construir un mejor país, estamos jodidos”, dijo Mario Hernández.

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Esa definición resumió el eje de su intervención pública: una defensa de la participación empresarial en asuntos que exceden la actividad comercial.

Hernández afirmó que 'la izquierda no ha funcionado en Cuba ni en ninguna parte', en una crítica directa a los modelos progresistas en América Latina - crédito Colprensa

El pasaje más político de la jornada apareció cuando se refirió al escenario electoral de 2026. Allí, Mario Hernández llamó a la sociedad colombiana a “votar por los mejores”, planteó que el país debe orientarse hacia la estabilidad y el desarrollo económico.

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Así mismo, el empresario fue explícito en su recomendación electoral y pidió “no votar por Iván Cepeda”.

La posición de Hernández vinculó su lectura política con una crítica directa a los modelos de izquierda en América Latina. Su mensaje se formuló como una exhortación a ejercer el derecho al voto con un criterio asociado a la estabilidad económica.

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Durante el evento, Hernández insistió en que las empresas deben involucrarse de manera activa en la formación y el apoyo a jóvenes. El empresario planteó que ese tipo de proyectos debe replicarse y multiplicarse dentro del entorno empresarial colombiano.

Mario Hernández recomendó "no votar por Iván Cepeda" - crédito Lina Gasca/Colprensa

El diseñador también reconoció que existe “mucha pobreza en Colombia” y señaló la urgencia de fortalecer el talento local. Para Hernández el diseño y la creatividad son herramientas centrales para la competitividad internacional del país.

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En esa explicación, sostuvo que Colombia no puede competir con Asia en volumen de producción, pero sí en innovación, diseño y valor agregado. Esa idea apareció como una justificación de su apuesta por programas impulsados desde la empresa privada.

Hernández vinculó el compromiso de la función social del sector privado en la construcción de país, con un involucramiento directo en la educación y en el futuro de la juventud.

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La definición de Mario Hernández anticipó cambio político en Colombia

El empresario Mario Hernández anuncia su respaldo a Paloma Valencia para la presidencia de Colombia y destaca la importancia de un cambio de rumbo político - crédito Sergio Acero/Reuters

El empresario colombiano Mario Hernández anunció en una columna de opinión, en el diario Portafolio, que su voto en las elecciones presidenciales de Colombia será para Paloma Valencia, y presentó esa decisión como un cambio de rumbo para el país de cara a los comicios del domingo 31 de mayo, en un escenario marcado por la discusión sobre seguridad y por la posibilidad de que por primera vez una mujer llegue a la presidencia.

En su texto, Hernández situó ese apoyo en la coyuntura electoral que, según el texto fuente, mantiene a ciudadanos y empresarios a la expectativa por la elección del próximo ocupante de la Casa de Nariño. El empresario sostuvo además que la seguridad será uno de los asuntos prioritarios para el próximo presidente ante la ola de robos, atentados terroristas y homicidios.

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La definición de su voto fue explícita. “Por eso no tengo duda y lo anuncio: mi voto por Paloma Valencia y tengo fe que lo logrará en la primera vuelta. Les llegó la hora para bien de todos”, escribió Hernández en su columna.

El empresario planteó que la elección abre la posibilidad de quebrar un paradigma político en Colombia, descrito como una historia de más de 200 años de gobiernos encabezados por hombres. Desde esa premisa, presentó la candidatura de Paloma Valencia como una alternativa asociada a ese cambio.

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Para desarrollar esa idea, el empresario recurrió a una referencia literaria y cultural. Citó al escritor colombiano Gabriel García Márquez, reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1982, y lo usó como punto de partida para hablar del papel de las mujeres en la vida pública.

“La admiración y el respeto por García Márquez se hace cada vez más profundo, generando una relación directa entre su partida y ese sentimiento, pero en la coyuntura que vive el país, Gabo merece una alusión clave, lejana de las interpretaciones del rabioso tinte ideológico al que pretenden reducirnos algunos e incluso algunas”, escribió Hernández en su columna.

El empresario destacó también el discurso que, según su columna, la senadora pronunció tras su triunfo el 8 de marzo. A partir de ese episodio, sostuvo que la campaña mantuvo un tono de “decencia y buenas maneras” asociado a la presencia de la candidata.

“Gracias a Paloma la campaña han mantenido una dosis de decencia y buenas maneras que seguramente sin ella no se hubiera dado y con seguridad será el talante de su gobierno, sin exclusiones ni resentimientos y solo buscando agregar valor. No hay problema alguno que hoy le quede grande a las mujeres de Colombia”, escribió Hernández sobre Valencia.