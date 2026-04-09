Se conocen videos de la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: comida, licor y Nelson Velásquez como artista principal

Grabaciones en redes muestran a Nelson Velásquez actuando ante internos y cabecillas, mientras las autoridades investigan el ingreso de licor y la suspensión de las negociaciones de paz urbana - crédito @tobonvillada / X

El impacto por la difusión de videos que muestran una fiesta con música en vivo, licor y cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí puso en jaque a las autoridades penitenciarias y al Gobierno nacional.

Las grabaciones, que circularon en redes sociales y medios de comunicación, evidencian la presentación del reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez y su agrupación en una tarima instalada dentro del centro de reclusión, ante un público conformado por internos, entre quienes se identifican líderes de estructuras delictivas del Valle de Aburrá.

En los registros audiovisuales se observa cómo la celebración, ocurrida el miércoles 8 de abril, incluyó no solo el show del artista, también mesas llenas de comida y botellas de whisky y aguardiente, elementos prohibidos en la prisión.

El evento, que habría requerido una logística considerable, se desarrolló en el patio uno del penal, un área de alta seguridad donde permanecen los principales cabecillas de bandas con los que el Gobierno adelanta negociaciones en el desarrollo de la política de Paz Total.

Fiesta en la cárcel: logística y presencia de cabecillas

Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X

La fiesta al interior de la cárcel de Itagüí se conoció luego de que circularan los primeros videos y fotografías en los que aparece Nelson Velásquez interpretando sus éxitos sobre una tarima equipada con sonido profesional. De acuerdo con las imágenes, el evento superó el formato de una simple actividad cultural: mesas repletas de comida y botellas de licor rodeaban a los asistentes, en un ambiente festivo documentado por los presentes.

La polémica creció cuando se identificó entre los invitados a jefes de estructuras delictivas de Medellín, que han participado en la llamada Mesa de Paz Urbana junto a delegados del Gobierno nacional. Incluso atribuyen la financiación de la fiesta a estos líderes criminales.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, denunció la situación y publicó en su cuenta de X un video que captó la música a alto volumen proveniente del penal. “¿Rumba matutina con Nelson Velásquez? ¿Qué estarán celebrando en una prisión de máxima seguridad que desconocemos?”, cuestionó la funcionaria, que puso en duda el control sobre el centro penitenciario.

Reacción institucional y crisis en el proceso de paz urbana

La difusión de los videos forzó una respuesta inmediata de las autoridades. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró que ni la entidad ni el Gobierno nacional autorizaron la actividad.

Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @claudiacarrasq/X

Tras la polémica, la dirección del penal fue removida y se ordenó el traslado del comandante de vigilancia. Además, se abrió una investigación disciplinaria a siete funcionarios que estaban de servicio durante el evento, y se dispuso la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, anunció indagaciones para establecer responsabilidades administrativas y disciplinarias. La investigación buscará determinar cómo ingresaron los elementos y la agrupación musical, así como la identidad de quienes participaron en la organización y desarrollo de la fiesta.

El concejal de Medellín Andrés Tobón fue uno de los más críticos: “Una vergüenza total. ¿Cómo entraron todo eso? ¿Qué estaban festejando?”, declaró en X. El funcionario también cuestionó la supuesta permisividad del Gobierno nacional ante los hechos, al recordar antecedentes históricos de celebraciones en cárceles colombianas.

Las imágenes de la fiesta, compartidas por los concejales Carrasquilla y Tobón, muestran a Nelson Velásquez llegando acompañado de otras personas, sonriendo y accediendo sin restricciones al interior del penal.

Nelson Velásquez y su agrupación se presentaron ante internos y líderes delincuenciales del Valle de Aburrá en pleno penal de alta seguridad - crédito @claudiacarrasq

Suspensión de diálogos con estructuras criminales

El escándalo por la fiesta con música en vivo y licor en la cárcel de Itagüí derivó en la suspensión de los diálogos que el Gobierno mantenía con los voceros de las estructuras criminales detenidas en el penal.

Los delegados presidenciales en la mesa de negociación informaron la medida en un comunicado oficial: “Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido y, a partir del día de hoy, suspendemos la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”.

La crisis se produce días después de que, el martes 7 de abril, se firmaran acuerdos entre el Gobierno y los cabecillas del Valle de Aburrá recluidos en la prisión.