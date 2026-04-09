Colombia

Representante de Nelson Velásquez reveló detalles de la presentación del artista en la cárcel de Itagüí: “No fue un concierto”

El empresario afirmó que no tuvieron problemas para ingresar al centro carcelario, por lo que pensaron que se trataba de una actividad aprobada por el Inpec

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Nelson Velásquez - Paz Urbana
El artista se presentó ante los reclusos de la cárcel La Paz en Itagüí - crédito: @ClaudiaCarrasquilla/X/Fip

Sigue la polémica por la celebración que protagonizaron en la cárcel de Itagüí los voceros de las estructuras criminales del Valle de Aburrá que estaban negociando con el Gobierno Nacional como parte del proyecto de Paz Urbana.

La denuncia fue realizada por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, que publicó fotografías del artista Nelson Velásquez ingresando al centro carcelario y afirmó que en la fiesta los reclusos se gastaron hasta 500 millones de pesos.

El Inpec adelanta una investigación para esclarecer por qué los guardianes en turno permitieron que se llevara a cabo la celebración y el Gobierno nacional puso en pausa las mesas de diálogo con las estructuras criminales, que hasta el momento no han emitido ningún tipo de pronunciamiento.

Representante de Nelson Velásquez contó su versión de los hechos

Nelson Velásquez - Antioquia
Los directivos de la cárcel no se han pronunciado hasta el momento - crédito @claudiacarrasq/X

En diálogo con El Tiempo, Álex Eduardo Díaz, representante de Nelson Velásquez, indicó que fueron contactados para presentarse en el centro de reclusión sin saber que se trataba de una fiesta no aprobada por el Inpec.

“Como en cualquier otro evento en una discoteca, a nosotros nos llaman para hacer nuestro trabajo, pero no investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a realizar una actividad en la cárcel”.

Díaz aseguró que en todo momento su cliente pensó que se trataba de una actividad aprobada por el Inpec, puesto que no tuvo ningún tipo de inconveniente para ingresar a la prisión.

“Nosotros nos vinimos a enterar por lo que están diciendo los medios de que no era una actividad del Inpec. Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso, pero nosotros no somos los encargados de revisar eso“.

Nelson Velásquez - Antioquia
La concejala pidió explicaciones por la presencia del artista en el centro carcelario - crédito @claudiacarrasq

El empresario indicó que fue extraño que Velásquez solo interpretara cinco canciones, pero no desconfiaron debido a que fueron contactados por una persona que los ha contratado en repetidas ocasiones.

Eso no fue un concierto como dicen, sino algunas canciones. No quiero meter a nadie más en esto, pero es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos en discotecas. Yo no entré a la cárcel; para esa actividad estaba en Valledupar, entonces no tengo claro cuánto se pagó“.

En medio de la polémica y sin que se esclarezca quién permitió que la celebración se llevara a cabo al interior de la cárcel de máxima seguridad, el representante de Nelson Velásquez aclaró que no tuvieron contacto con ningún preso durante la negociación.

Esto dijo el Inpec sobre la celebración

Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec
Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que la presentación realizada por el cantante Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí no contó con autorización de ninguna entidad oficial. Según el comunicado emitido, la actividad no fue aprobada ni por el Gobierno Nacional, ni por el Ministerio de Justicia, ni por la Dirección General del Inpec. Ante la denuncia pública, la entidad dispuso la presencia inmediata del Director Regional en el establecimiento para verificar los hechos.

En respuesta al evento, el Inpec ordenó el cambio inmediato del director encargado de la cárcel, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de turno durante la visita del artista. También se dispuso la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad con el objetivo de esclarecer las causas del ingreso de Velásquez y establecer posibles irregularidades en el procedimiento.

La entidad resaltó que las medidas buscan determinar responsabilidades internas y responder ante cualquier vulneración de los protocolos institucionales, manteniendo su postura de no haber autorizado la realización del concierto ni la presencia del artista en el penal.

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