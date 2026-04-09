Más de 2.000 productos colombianos podrían acceder al mercado de Estados Unidos tras el aumento de aranceles en Ecuador

La subida arancelaria en Ecuador obliga a empresas exportadoras colombianas a buscar oportunidades comerciales en Estados Unidos - crédito Visuales IA

El sector exportador colombiano experimenta un momento de redefinición tras la decisión de Ecuador de elevar al 50% los aranceles para productos colombianos. Esta medida afecta a miles de empresas que tradicionalmente venden parte de su portafolio en el país vecino.

En este contexto, un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) señala que más de 2.000 productos colombianos podrían tener una vía directa hacia el mercado de Estados Unidos, marcando un giro estratégico en la orientación comercial de Colombia.

Según el informe de AmCham Colombia, la coyuntura abre una alternativa concreta: al menos 1.208 productos que actualmente se venden a Ecuador ya cuentan con las condiciones necesarias para ingresar a Estados Unidos.

Estos bienes forman parte de una canasta que ya cumple con los requisitos regulatorios y dispone de canales comerciales activos en territorio estadounidense. La lista incluye artículos de plástico, muebles de metal para oficinas, baldosas, losas para pavimentos, botellas de plástico, policloruro de vinilo, bolsas de polímeros de etileno y cuadernos, entre otros.

Oportunidades inmediatas y potenciales para exportadores colombianos

Las exportaciones colombianas no minero-energéticas a Estados Unidos crecieron un 22,5% en el primer bimestre de 2026, destacando el impulso agroindustrial y de manufacturas - crédito Puerto Antioquia

El proceso de diversificación no se limita a estos productos. El informe de AmCham también identifica 905 bienes adicionales con potencial de exportación a Estados Unidos, aunque su ingreso exige procesos de habilitación más complejos, como certificaciones y cumplimiento de normativas sanitarias y fitosanitarias.

En este grupo se encuentran desde dentífricos y medicamentos que contienen antibióticos hasta aceite de soja, energía eléctrica y abonos minerales.

“El aumento arancelario en Ecuador fuerza a las empresas colombianas a redirigir parte de su oferta exportable, y Estados Unidos surge como el principal mercado alternativo,” explica el informe de AmCham Colombia.

Entre los productos con potencial inmediato resaltan también artículos de confitería sin cacao, extractos y concentrados de café, productos de panadería, margarina, chocolates, alimentos para mascotas, galletas dulces, cerveza de malta y harina de maíz.

Estados Unidos, principal destino comercial y plataforma de diversificación

Más de 2.000 productos colombianos encuentran vía directa al mercado estadounidense, según análisis de AmCham Colombia- crédito Sergio Acero/Colprensa

El dinamismo de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos ya se refleja en cifras recientes. Solo entre enero y febrero de 2026, las ventas colombianas a ese país alcanzaron los US$2.669,8 millones, un incremento del 22,5% respecto al mismo periodo del 2025, de acuerdo con datos recopilados por AmCham Colombia. El 71% de estas exportaciones correspondió a bienes no minero-energéticos, lo que supone una transformación en la estructura exportadora nacional.

El segmento agroindustrial aportó US$1.053 millones, con un aumento del 13%, mientras que las manufacturas crecieron un 40,4%. Este comportamiento muestra que la diversificación de la canasta exportadora se consolida como un objetivo estratégico para la economía colombiana.

La base empresarial que participa en este comercio es amplia: cada año, más de 3.000 empresas colombianas exportan a Estados Unidos, cifra equivalente a cerca de un tercio del total de compañías exportadoras del país. En enero de 2026, 1.229 empresas ya habían realizado ventas al mercado estadounidense.

Reacomodo regional y señales de alerta en la inversión extranjera

Al menos 1.208 bienes ya cumplen con los requisitos para ser exportados a Estados Unidos, entre ellos plásticos, muebles y materiales de construcción - crédito Mincit

El fortalecimiento de la relación comercial con Estados Unidos contrasta con la tendencia observada en la inversión extranjera.

Aunque ese país se mantuvo como el principal inversionista en Colombia durante 2025, con flujos por US$3.375 millones (29,4% del total), la llegada de capital fresco disminuyó un 27% en comparación con el 2025.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que la reducción de inversión nueva refleja una percepción de cautela sobre el entorno de negocios en Colombia. “La inversión no se sostiene con discursos, sino con reglas claras”, sostuvo Lacouture al referirse a la importancia de la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria.

En contraste, la reinversión de utilidades por parte de empresas ya instaladas aumentó, lo que indica que las compañías establecidas mantienen su compromiso con el país, mientras que los nuevos capitales muestran menor dinamismo.

América Latina y el Caribe recibieron en conjunto US$188.962 millones en inversión extranjera directa durante el mismo periodo, con Brasil y México acaparando la mayor parte de los flujos regionales.

Logística, regulación y capacidades empresariales: los desafíos para materializar el potencial

905 productos colombianos adicionales presentan potencial exportador, aunque requieren certificaciones y cumplimiento de normativas específicas para ingresar a EE.UU - crédito EFE

De acuerdo con el estudio de AmCham, la posibilidad de redirigir exportaciones hacia Estados Unidos dependerá de la capacidad de las empresas para adaptarse a los requerimientos logísticos y regulatorios del mercado estadounidense.

Aunque existe una demanda confirmada para muchos de estos productos, el acceso implica superar barreras técnicas y desarrollar canales comerciales efectivos con importadores y distribuidores.

El informe subraya que la materialización de estas oportunidades no será homogénea y dependerá de las estrategias de las multinacionales instaladas en el país, así como de la disponibilidad de infraestructura logística.

El fortalecimiento de estas capacidades permitiría a Colombia consolidar su posición en el mercado estadounidense y mitigar los efectos de los cambios en otros destinos regionales.