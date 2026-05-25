Colombia

Capturaron en Colombia a un hombre acusado de abusar de ocho mujeres de su familia

Los hechos se habrían presentado en zonas rurales del Tolima y en Bogotá, según la Fiscalía

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Los hechos se presentaron entre 1998 y 2024 - crédito Fiscalía General de la Nación
Los hechos se presentaron entre 1998 y 2024 - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 60 años, acusado de abusar sexualmente de ocho integrantes de su familia durante más de dos décadas en zonas rurales del Tolima y en Bogotá.

El caso involucra a cinco hijas, dos sobrinas y una nieta, quienes eran menores de edad al momento de los hechos.

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Las autoridades informaron que los abusos comenzaron en 1998 y se extendieron hasta 2024, consolidando un patrón de violencia sexual y familiar que afectó a distintas generaciones de una misma familia. La investigación sostiene que el agresor aprovechaba la ausencia de su esposa para cometer los delitos y utilizaba amenazas de muerte para silenciar a las víctimas.

El proceso judicial inició tras la recopilación de pruebas que evidenciaron los delitos cometidos en fincas de Fresno y Rovira, así como en la capital del país. La primera víctima identificada fue la hija mayor del procesado, quien habría sufrido agresiones sexuales entre los siete y los doce años. El mismo patrón se repitió posteriormente con las otras hijas y familiares menores de edad.

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Según la Fiscalía, el acusado también habría ejercido violencia física y amenazas contra su pareja, después de que esta se enterara de los hechos. Esta conducta intimidatoria buscaba evitar la denuncia y perpetuó el silencio durante más de 20 años.

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Captura hombre 60 añosAbuso sexualAbuso a familiaresViolencia de géneroColombia-Noticias

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