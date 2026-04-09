Marta Lucía Ramírez criticó al ministro de Educación por decir que exámenes de ingreso a universidades son “barreras”

Marta Lucía Ramírez se fue contra el ministro de Educación por criticar los exámenes de ingreso de las universidades - crédito @Mineducacion/X - Luisa Gonzalez/Reuters

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó que los exámenes de ingreso a las universidades constituyen “una barrera de acceso” y representan un “mecanismo de inequidad en el sistema educativo colombiano”.

Según sus declaraciones durante una entrevista con el diario económico La República, este tipo de pruebas limita las oportunidades para los estudiantes y profundiza las desigualdades existentes.

Dichas palabras motivaron una fuerte crítica en la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que expresó que las palabras del ministro de Educación Nacional “quieren desmontar todo estimulo a la excelencia y al conocimiento en Colombia, para navegar sin rumbo en el mínimo común denominador...”.

El ministro compartió dicha reflexión mientras se refirió a las imposibilidades que enfrentan los colombianos que viven en zonas rurales que luchan por ingresar a instituciones de educación superior, pero que encuentran “trabas”.

Marta Lucía Ramírez se despachó contra el ministro de Educación y aseguró que desestimula "la excelencia" - crédito @mluciaramirez/X

De hecho, aseguró que la alta tasa de deserción estudiantil en las poblaciones vulnerables corresponde con faltas de oportunidades, entre esas y demás impedimentos, como un examen de ingreso, según él.

Por lo tanto, afirmó que la respuesta institucional del Gobierno Petro ha sido ampliar la oferta académica en áreas con menor oferta académica de educación superior.

“En términos de educación superior, se han incrementado las ofertas en los territorios, donde se cruzan los mapas de violencia, desigualdad y pobreza, lugares donde no existe una oferta de educación superior, pero que se ha fortalecido durante los últimos años”, dijo en el diálogo.

Pero, no solo se refirió a los exámenes de ingreso. También arremetió contra programas como Ser Pilo Paga, que calificó como un factor de desigualdad que permite beneficios económicos a las universidades privadas, en detrimento de las instituciones públicas.

El ministro aseguró que programas como Ser Pilo Paga también es un "mecanismo de inequidad" - crédito Colprensa

“Los recursos públicos deben servir para fortalecer la oferta pública, porque a través de los mecanismos de Ser Pilo Paga u otros mecanismos se crea una suerte de inequidad”, dijo. En ese sentido, agregó que “Colombia requiere un sistema mixto de educación, porque no tiene la capacidad de absorber toda la demanda que hay en el país”.

Ministro de Educación criticó al Banco de la República por alza en tasas de interés

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, también cuestionó en sus redes sociales la reciente decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés de referencia al 11,25%.

Según Rojas, esta medida busca “incrementar el desempleo” para contener la inflación y termina beneficiando a los banqueros y grandes capitales, mientras la mayoría de la población pierde capacidad adquisitiva.

El ministro Daniel Rojas Medellín criticó la política monetaria del Banco de la República, afirmando que las alzas en la tasa de interés benefician a los banqueros y generan desempleo - crédito Daniel Rojas/X

Rojas advirtió que el alza en las tasas encarece el crédito y señaló además la existencia de una “puerta giratoria” entre el banco central y la banca privada, que cuestiona la neutralidad de la entidad.

Rojas también cuestionó la neutralidad del banco central y sugirió la existencia de una “puerta giratoria” entre la entidad y la banca privada.

En su análisis, la prioridad por la rentabilidad financiera sobre el bienestar social genera efectos contractivos en la economía, limita la inversión productiva y afecta el empleo. El ministro subrayó que mientras la inflación reduce la capacidad de compra de la mayoría, los sectores privilegiados logran mantener sus posiciones.

La posición del ministro se sumó a la del presidente Gustavo Petro, quien también ha criticado el impacto de estas decisiones sobre el crecimiento económico. Incluso, Petro compartió parte de la crítica y calificó el alza de tasas como un freno para el crecimiento económico y el bienestar de la población.

Paralelamente, sectores académicos y sociales reclamaron mayor transparencia y una discusión pública sobre los efectos sociales de la política monetaria, mientras economistas y exministros defendieron la autonomía y el enfoque técnico del Banco de la República.