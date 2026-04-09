Colombia

La Dian y los exportadores de Colombia acuerdan nuevas reglas para compra y venta de productos al exterior: así será el nuevo régimen

Un proyecto de ley, negociado con representantes empresariales y ajustado tras largos diálogos técnicos, pretende modernizar el combate a prácticas ilícitas en el ámbito del comercio internacional

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Carlos Emilio Betancourt, director general de la Dian, dijo que "estamos ante una construcción conjunta que responde a las realidades actuales del país" - crédito Dian

Los últimos avances y consensos alcanzados entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el sector privado impulsaron el desarrollo del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, un proyecto que será presentado ante el Congreso de la República con el propósito de lograr su aprobación antes del 20 de junio de 2026, en un proceso clave para la transparencia y competitividad del comercio exterior colombiano.

El Régimen Sancionatorio Aduanero fue socializado luego de meses de diálogo técnico entre la autoridad tributaria y los principales gremios de comercio exterior en Bogotá. El acuerdo abarca normas para fortalecer la lucha contra el contrabando, la evasión fiscal y delitos conexos, e incorpora garantías procesales para los usuarios legales y la simplificación de trámites para empresas y ciudadanos. También establece reglas claras para la seguridad jurídica.

El acuerdo logrado entre la Dian y los exportadores

La concertación fue liderada por la Dian, que presentó ante los gremios un documento final producto de meses de trabajo conjunto. Destacan los acuerdos logrados con el sector privado, aunque algunos puntos aún permanecen en discusión.

Primer envío de 600 toneladas de asfalto sólido hacia Panamá - crédito Ecopetrol
El comercio exterior es una de la principales actividades económicas de Colombia - crédito Ecopetrol

El director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, destacó el carácter colaborativo del proceso: “Más allá de un trámite legislativo, estamos ante una construcción conjunta que responde a las realidades actuales del país y que protege a quienes cumplen la ley”.

Según el funcionario, incluso en asuntos controvertidos se alcanzaron consensos: “Por fortuna, incluso en los puntos en los que había alguna controversia, ya hemos llegado a acuerdos, ya hemos llegado a consensos, hemos llegado, incluso, a ideas de textos consensuados, lo cual significa un avance muy importante de cara al nuevo régimen sancionatorio aduanero. O sea, la cercanía entre el sector privado y la Dian con respecto a una normativa, a un cuerpo normativo tan importante para el comercio exterior colombiano y tan importante para la autoridad aduanera colombiana, cada vez más es una realidad”.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, subrayó el avance del consenso. “Creo que hemos llegado a unos avances muy importantes de concertación en el proyecto de ley de régimen sancionatorio aduanero. Se ha presentado un proyecto de ley por parte del Gobierno, se ha presentado un proyecto de ley por parte de un grupo de parlamentarios.

Dijo el dirigente que “ese grupo de parlamentarios recoge algunas inquietudes del sector privado, pero en el ejercicio que hemos hecho con la Dian, con el doctor Betancourt, hemos logrado, con su equipo, ponernos de acuerdo en la mayoría de temas”.

Objetivos del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero

El texto consensuado busca modernizar el marco sancionatorio en Colombia, reforzando la lucha contra actividades ilícitas como el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos. Entre los puntos clave destacan la imposición de sanciones más estrictas para conductas ilegales y la introducción de herramientas dirigidas a reducir la competencia desleal y la falsificación marcaria.

Se implementan procedimientos definidos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y disminuir la carga administrativa para los agentes económicos - crédito ICA
Se implementan procedimientos definidos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y disminuir la carga administrativa para los agentes económicos - crédito ICA

La propuesta contempla también la simplificación y agilización de procesos aduaneros, con el objetivo de promover condiciones competitivas para empresas y ciudadanos. Se establecen procedimientos más claros que buscan incrementar la eficiencia operativa y reducir la carga administrativa para los agentes económicos.

Para el sector privado, los nuevos instrumentos otorgan mayor previsibilidad y transparencia en las operaciones. El proyecto se posiciona como una medida fundamental para fortalecer el comercio exterior en el país y garantizar la seguridad nacional.

Garantías y seguridad jurídica para el comercio exterior

Uno de los ejes centrales del régimen es la seguridad jurídica ofrecida a quienes cumplen la normativa aduanera. El articulado fija reglas claras, refuerza las garantías procesales y asegura el control adecuado por parte de la autoridad competente, manteniendo la firmeza en el combate contra la ilegalidad.

Betancourt Galeano señaló el equilibrio logrado. “De otra parte, el proyecto de ley marca un importante avance en términos de garantías procesales para los usuarios aduaneros sin sacrificar las facultades de la autoridad aduanera en su lucha permanente contra el contrabando”, dijo.

La reforma pretende simplificar los trámites y asegurarlos bajo un sistema de reglas justas, con el objetivo de disminuir riesgos para los agentes formales y aportar estabilidad a los operadores del comercio exterior.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, dijo que espera que el proyecto de ley del Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero se aprobado antes del 20 de junio - crédito Dian

Trámite legislativo y plazos de aprobación

El proyecto será presentado ante las Comisiones Segundas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes a partir del 9 de abril de 2026. La revisión final del articulado se efectuará previamente para que llegue al Congreso con consenso consolidado.

Díaz Molina enfatizó la urgencia del proceso: “Vamos a mirar ya finalmente articulado para poder darle la bendición final y que este proceso en el Congreso sea mucho más fácil y rápido, porque necesitamos que este proyecto de ley sea, eh, autorizado, sancionado antes del 20 de junio de este año”.

El proceso, impulsado tanto por el Gobierno como por el sector privado, refuerza la importancia de consolidar un marco legal sólido que regule el comercio exterior y evite prácticas irregulares. De avanzar su aprobación en el Congreso, el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero consolidará los consensos alcanzados entre la autoridad aduanera y los actores económicos, y aportará reglas claras, garantías procesales y mecanismos efectivos que fortalecerán la transparencia y la confianza en el ámbito del comercio exterior colombiano.

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