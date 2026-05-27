Entre lágrimas, Mackalister Silva pidió perdón tras la eliminación de Millonarios en la Sudamericana: “No hemos cumplido en nada”

El capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, habló tras la derrota ante O’Higgins en El Campín y pidió perdón a la hinchada, reconociendo que el equipo no cumplió los objetivos del semestre en la Copa Sudamericana. - crédito @losmillonarios/ X (LM.Net)

Las declaraciones del capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, marcaron el tono posterior a la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana 2026, luego de la derrota 2-1 ante O’Higgins en el estadio El Campín.

El mediocampista asumió públicamente la responsabilidad del resultado y pidió disculpas a la afición tras la eliminación del conjunto bogotano en condición de local.

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Declaraciones de Mackalister Silva tras la eliminación

Finalizado el compromiso, el capitán de David Mackalister Silva atendió a los medios de comunicación en zona mixta, donde se refirió al impacto deportivo y emocional que dejó la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 para el plantel bogotano.

Silva inició su intervención con un mensaje de disculpas dirigido a la afición, reconociendo la falta de cumplimiento de los objetivos en el torneo: “Yo qué más puedo decir en un momento como estos que no hemos cumplido en absolutamente nada que no sea pedir perdón, que no sea disculparnos”.

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En otro tramo de sus declaraciones, el capitán explicó el impacto emocional que dejó el resultado en el plantel, haciendo énfasis en el entorno cercano de los jugadores y la frustración por no haber logrado el objetivo: “Esto nos duele a todos, nos duele demasiado a todos, la verdad. Vuelvo y repito, como lo acaba de decir, es un momento de suma impotencia. Ver a nuestras familias así, ver la gente así, es duro, es jodido todos estos momentos, pero bueno, vamos a ver qué pasa”.

El capitán de Millonarios se pronunció tras la eliminación en la Copa Sudamericana 2026 y pidió disculpas a la hinchada por el resultado en El Campín. - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Silva también fue consultado por su continuidad en el fútbol profesional, en medio de la evidente carga emocional del momento. El jugador aclaró que, por ahora, no contempla el retiro: “voy a seguir jugando. Ya veremos qué pasa con mi tema. No es la manera, si me llego a ir, que me quisiera ir. Pero hay que afrontar todas las situaciones porque lo tuvimos en nuestras manos, en nuestros pies y no tuvimos la capacidad de darle la alegría ni a nuestra familia ni a nuestra gente”

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Asimismo, reconoció que la eliminación es especialmente dolorosa por las oportunidades que tuvo el equipo durante la competencia: “Lo tuvimos en nuestras manos, en nuestros pies… y no tuvimos la capacidad de darle la alegría a nuestra gente”.

Finalmente, el mediocampista se refirió a la relación actual con la hinchada y a las críticas recibidas tras el resultado, señalando que entiende el malestar de los aficionados:

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“Yo acepto todo. Tienen la razón en todo. A lo largo de los años han tenido la razón en todo. En los momentos buenos he sido súper, lo acepté, lo acogí. En los momentos malos he sido el peor, lo acepto y lo acojo. Creo que nunca le voy a llevar la contraria, siempre y cuando sean las cosas como son”.

Las declaraciones se dieron tras la eliminación de Millonarios en condición de local, en un partido en el que el equipo no logró el resultado necesario para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

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Desarrollo del partido en El Campín

El compromiso disputado en Bogotá dejó a Millonarios sin opciones de clasificación en la Copa Sudamericana 2026. El equipo llegaba con la necesidad de sumar un resultado positivo para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro fue adverso para el conjunto local. O’Higgins aprovechó sus oportunidades en el primer tiempo y logró tomar una ventaja temprana en el marcador.

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En el transcurso de la primera mitad, el equipo chileno consiguió dos anotaciones en un periodo de alta efectividad ofensiva, lo que obligó a Millonarios a asumir mayores riesgos en el juego.

Aunque el conjunto bogotano logró descontar en el marcador, no le alcanzó para revertir el resultado. El partido terminó 2-1 a favor de O’Higgins, que aseguró su clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.

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El resultado dejó a Millonarios fuera de competencia internacional en una jornada disputada en su propio estadio.

Millonarios cayó 2-1 en casa ante O’Higgins y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 pese a depender de sí mismo. - crédito Colprensa

Contexto de la eliminación en el grupo

Millonarios dependía de sí mismo para avanzar en la Copa Sudamericana, pero la derrota en casa lo dejó sin posibilidades de clasificación.

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El equipo no logró sostener la regularidad necesaria durante la fase de grupos, lo que terminó incidiendo en la definición del cupo a la siguiente ronda.

O’Higgins, por su parte, supo administrar la ventaja obtenida en el primer tiempo y controlar el desarrollo del partido en un escenario de presión.

Reacciones dentro del plantel

Tras el encuentro, otros referentes del equipo también ofrecieron declaraciones sobre la eliminación. Entre ellos, Radamel Falcao García expresó su inconformidad con el resultado y pidió disculpas a la hinchada.

De acuerdo con el periodista Samuel Vargas, El Tigre dijo: “Comprendo la decepción de la gente, tienen razón. Hay que hacer autocrítica. Dependíamos de nosotros, no pudimos hacer la tarea. Los responsables somos los jugadores”.

Radamel Falcao García también expresó su inconformidad tras la eliminación de Millonarios y se sumó a las disculpas dirigidas a la afición. - crédito EFE/STR

Balance del semestre para Millonarios

Con la eliminación en la Copa Sudamericana, Millonarios cerró un semestre sin alcanzar sus principales objetivos deportivos.

El equipo no logró avanzar en el torneo internacional y tampoco consiguió resultados consistentes en el ámbito local, lo que ha generado análisis internos sobre el rendimiento del plantel.

La situación ha llevado a la revisión del funcionamiento colectivo en distintos tramos de la temporada.