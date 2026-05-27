Colombia

Ataque con explosivos a Batallón de Infantería en Riohacha, La Guajira, deja 12 soldados heridos: Ejército responsabiliza al ELN

Las autoridades mantienen operativos en la zona mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y descartar nuevos riesgos. El hecho dejó afectaciones en la infraestructura del sector y obligó a restringir la movilidad en uno de los principales corredores viales del norte del país

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Así quedaron las instalaciones militares en Riohacha luego de la explosión, con afectaciones visibles en la infraestructura mientras continúan las labores de verificación en el sector. - crédito @UltimaHoraCR/X

Un ataque con explosivos contra una instalación militar en Riohacha, La Guajira, dejó como saldo preliminar 12 soldados heridos y generó momentos de pánico en la madrugada de este miércoles 27 de mayo. El hecho ocurrió en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, ubicado sobre la vía Riohacha–Maicao, en el kilómetro 5 de la Troncal del Caribe.

De acuerdo con información oficial, el Ejército Nacional de Colombia atribuyó el atentado al grupo armado ilegal ELN, y rechazó de manera categórica lo ocurrido, calificándolo como un acto terrorista que pone en riesgo la vida de los uniformados y de la población civil.

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Explosión en la madrugada generó pánico en la zona

Los hechos se registraron hacia la madrugada, cuando una fuerte detonación sacudió el sector cercano al batallón militar. De acuerdo con Caracol Radio, testigos relataron que el estruendo se sintió en varios puntos de Riohacha, generando alarma entre habitantes, uniformados y personas que residen en zonas aledañas.

Según versiones preliminares, el ataque habría sido ejecutado mediante artefactos explosivos lanzados contra las instalaciones militares, uno de los cuales habría impactado áreas sensibles del batallón, incluyendo zonas de dormitorios.

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En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa parte de los daños en la estructura y la presencia de escombros tras la explosión. Las imágenes evidencian la magnitud del ataque y la rápida reacción de las autoridades en el lugar.

Las autoridades atribuyen de manera preliminar al ELN el ataque ocurrido en La Guajira, mientras avanzan las investigaciones. - crédito EFE/Christian Escobar Mora
Las autoridades atribuyen de manera preliminar al ELN el ataque ocurrido en La Guajira, mientras avanzan las investigaciones. - crédito EFE/Christian Escobar Mora

12 soldados heridos y despliegue militar inmediato

El Ejército confirmó preliminarmente que el atentado dejó 12 soldados heridos, aunque no se ha entregado un parte médico detallado sobre la gravedad de las lesiones. Los uniformados fueron evacuados y reciben atención en centros asistenciales de la región.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución señaló: “El Ejército rechaza categóricamente el acto terrorista registrado en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 de nuestros soldados y puso en riesgo la integridad de la población civil”.

Asimismo, el comunicado responsabiliza a integrantes del ELN y señala que el hecho será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones.

El Ejército rechazó el hecho y confirmó el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el área para proteger a la población y ubicar a los responsables. - crédito @Ejercito_Div1/X
El Ejército rechazó el hecho y confirmó el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el área para proteger a la población y ubicar a los responsables. - crédito @Ejercito_Div1/X

Cierre de la Troncal del Caribe y operativos de seguridad

Según el medio ya mencionado, tras la explosión, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la Troncal del Caribe, una de las principales vías del norte del país, mientras se desarrollan labores de verificación y seguridad en el área.

Unidades del Ejército y de la Policía Nacional acordonaron el sector e iniciaron un barrido minucioso para descartar la presencia de otros explosivos. También se adelantan controles en vías alternas y trochas cercanas para evitar riesgos adicionales.

El tránsito permanece restringido mientras equipos antiexplosivos inspeccionan la zona y garantizan que no exista peligro para los habitantes o para los mismos uniformados desplegados.

Daños en la infraestructura militar

De acuerdo con reportes de Blu Radio, la detonación causó daños estructurales en la fachada del batallón, además de afectaciones en áreas internas como baños y dormitorios. La onda explosiva también habría alcanzado algunas viviendas cercanas, generando temor entre la comunidad.

Explosión en inmediaciones de un batallón militar en Riohacha dejó daños materiales y activó un despliegue de seguridad en la zona. - crédito Suministrada a Blu Radio
Explosión en inmediaciones de un batallón militar en Riohacha dejó daños materiales y activó un despliegue de seguridad en la zona. - crédito Suministrada a Blu Radio

Investigaciones en curso y refuerzo de seguridad en La Guajira

El Ejército Nacional informó que la Primera División mantiene un despliegue operacional en la zona, en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de ubicar a los responsables del ataque y prevenir nuevos hechos violentos.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar la modalidad exacta del atentado y confirmar la participación del ELN, como lo señala la hipótesis oficial preliminar.

Mientras tanto, la situación en Riohacha continúa bajo estricta vigilancia militar, en una región donde en los últimos años se han registrado acciones de grupos armados ilegales que afectan la seguridad del territorio.

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