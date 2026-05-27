Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos de El Campín tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Salgan Hijuep...”

Las inmediaciones del escenario deportivo en Bogotá fueron escenario de manifestaciones donde se escucharon reclamos dirigidos a la dirigencia y al plantel profesional luego de la eliminación internacional - crédito X

Miles de hinchas de Millonarios salieron enfurecidos del estadio Nemesio Camacho El Campín después de la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana, exigiendo explicaciones a jugadores y directivos por el bochornoso resultado ante O’Higgins.

La noche del martes 26 de mayo dejó un escenario de alta tensión en las inmediaciones del Coloso de la 57, donde los aficionados del club bogotano manifestaron su descontento con gritos, insultos y cánticos de protesta.

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Noche amarga para Millonarios: derrota y eliminación

El equipo Albiazul llegó al partido frente a Club Deportivo O’Higgins con amplias posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del torneo continental. Un empate le bastaba para avanzar y la expectativa se sentía en el ambiente.

El inicio del compromiso, a las 5:00 p. m., complicó la llegada de muchos aficionados que igual colmaron las tribunas. La ilusión pronto se transformó en frustración después de que el equipo chileno se adelantó en el marcador por intermedio de Bastián Yáñez y, antes del descanso, Alan Robledo amplió la diferencia.

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El equipo dirigido por Fabián Bustos quedó fuera de toda competencia internacional para 2026 luego de perder 2-1 ante O’Higgins - crédito EFE

El descuento de Rodrigo Contreras en la segunda mitad no bastó para evitar la derrota 2-1, resultado que dejó fuera a los embajadores de toda competencia internacional por el resto de 2026.

La eliminación golpeó a una hinchada que ya había mostrado signos de desilusión en otros momentos recientes. Apenas sonó el pitazo final, la multitud comenzó a corear insultos dirigidos tanto a jugadores como a los directivos del club.

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Varios videos circulan en redes sociales mostrando la aglomeración de aficionados sobre la carrera 30, exigiendo la salida de los protagonistas y reclamando una reestructuración profunda en la dirigencia.

Ambiente caldeado y antecedentes de protesta

El ambiente de tensión no se limitó a las tribunas. Algunos jugadores solicitaron que sus familiares ingresaran a los camerinos por motivos de seguridad, dado el clima hostil a las afueras del estadio.

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Aficionados exigieron explicaciones a jugadores y directivos de Millonarios, reclamando cambios profundos en la dirigencia - crédito @Geanmagrib / X

La reacción de la hinchada no fue un hecho aislado: protestas similares se presentaron en los últimos meses, incluso con lanzamientos de zapatos al campo como forma de rechazo a la gestión directiva.

Millonarios atraviesa un ciclo negativo a nivel deportivo. Este semestre no logró ingresar al grupo de los ocho mejores en la Liga BetPlay, repitiendo la eliminación sufrida en el segundo semestre de 2025.

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A nivel internacional, el club venía de una eliminación similar en la Copa Sudamericana del año anterior frente a Once Caldas. La hinchada reclama una transformación estructural, ya que el equipo suma dos victorias, dos empates y dos derrotas en la fase de grupos, con siete goles a favor y siete en contra, cifras que reflejan la irregularidad del semestre.

La prensa y los números del fracaso

La cobertura de medios coinciden en calificar el desempeño de Millonarios como un fracaso. El equipo, dirigido por Fabián Bustos, finalizó tercero en el grupo C, superado por São Paulo y O’Higgins, y quedó fuera de los playoffs de la Copa Sudamericana. A pesar de que solo necesitaba un empate, el club bogotano mostró falta de claridad ofensiva y errores defensivos repetidos.

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El ambiente de tensión obligó a que algunos jugadores pidieran resguardo para sus familiares debido al clima hostil en El Campín - crédito Colprensa

La eliminación en casa, ante un rival que en el papel parecía accesible, acrecentó la indignación entre los seguidores. Testimonios recogidos por Pulzo describen cómo los aficionados gritaban frases como “Salgan hijue…” y pedían la salida de los responsables. La situación obligó a un fuerte despliegue policial para evitar incidentes mayores.

Repercusiones y futuro inmediato

Hasta el momento, Millonarios no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos luego del partido. La prensa especializada anticipa cambios en la plantilla para el segundo semestre del año, aunque no se han reportado movimientos respecto al futuro del entrenador Fabián Bustos.

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La afición exige respuestas y una autocrítica profunda por parte de la dirigencia, mientras la sequía de títulos internacionales se extiende. El semestre de los embajadores finalizó con un saldo negativo tanto en el plano local como internacional, profundizando la brecha entre el club y su hinchada, que se mantiene a la expectativa de decisiones que puedan revertir la crisis deportiva y administrativa.