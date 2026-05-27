Colombia

Gobierno ordena reportar sanciones contra contratistas en Colombia para frenar participación de empresas con antecedentes

La nueva directriz obliga a entidades públicas a registrar multas, incumplimientos e inhabilidades ante la Procuraduría, SECOP y cámaras de comercio

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Un hombre latino de mediana edad, con traje oscuro, se sienta en un escritorio de madera, mirando un contrato con expresión de duda y la mano con un bolígrafo en el aire.
El Gobierno colombiano endurece controles sobre contratistas con antecedentes negativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional endureció los controles sobre los contratistas del Estado tras detectar fallas en los sistemas de reporte de sanciones e incumplimientos que permitían que empresas con antecedentes negativos continuaran participando en procesos de contratación pública.

La medida fue adoptada por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, mediante la Circular 002 del 5 de mayo de 2026, documento que establece nuevas obligaciones para todas las entidades estatales del país, sin importar el régimen de contratación bajo el cual operen.

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La directriz obliga a las entidades públicas a reportar sanciones, multas, inhabilidades, incumplimientos y sentencias relacionadas con contratistas ante plataformas oficiales como SECOP, la Procuraduría y las cámaras de comercio.

La decisión se produjo luego de una consultoría adelantada entre Colombia Compra Eficiente y el Banco Mundial, donde se identificaron fallas en los mecanismos de registro de antecedentes de proveedores estatales.

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Imagen de Tumisu en Pixabay
El Gobierno colombiano endurece controles sobre contratistas con antecedentes negativos

Las fallas detectadas por el Gobierno

Según el informe técnico conocido tras la consultoría, múltiples entidades estatales no estaban reportando adecuadamente información relacionada con sanciones contractuales y antecedentes negativos de empresas proveedoras.

Esa situación generaba dificultades para verificar el historial completo de los contratistas antes de adjudicar nuevos contratos públicos.

El documento advierte que existía un “preocupante subregistro” de sanciones e inhabilidades dentro de los sistemas oficiales utilizados para la contratación estatal.

Las autoridades señalaron que esa falta de información aumentaba los riesgos para la transparencia y permitía que empresas con antecedentes continuaran contratando con el Estado.

Uno de los principales problemas identificados fue la ausencia de interoperabilidad entre distintas bases de datos oficiales, lo que dificultaba el cruce oportuno de información sobre proveedores sancionados.

Qué deberán reportar las entidades públicas

La circular establece que las entidades estatales deberán registrar de manera obligatoria diferentes tipos de decisiones relacionadas con contratistas.

Entre ellas aparecen declaratorias de caducidad, incumplimientos contractuales, multas, sanciones, inhabilidades y sentencias condenatorias vinculadas con procesos de contratación pública.

La información deberá quedar consignada en plataformas oficiales como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), la Procuraduría General de la Nación y el Registro Único Empresarial y Social (RUES), administrado por las cámaras de comercio.

Nombramientos en la administración pública durante el periodo electoral pueden acarrear sanciones disciplinarias por incumplimiento normativo - crédito Procuraduría General de la Nación
El Gobierno colombiano endurece controles sobre contratistas con antecedentes negativos - crédito Procuraduría General de la Nación

El objetivo es fortalecer la trazabilidad sobre las empresas que contratan con el Estado y evitar que antecedentes negativos pasen desapercibidos en nuevos procesos públicos.

Funcionarios podrían enfrentar sanciones disciplinarias

La Agencia Nacional de Contratación Pública también advirtió que los funcionarios responsables de esos reportes podrían enfrentar consecuencias disciplinarias si omiten la información exigida por la circular.

Las autoridades recordaron que la Ley 80 de 1993 contempla restricciones para contratistas sancionados o inhabilitados, quienes pueden quedar impedidos para contratar con el Estado durante periodos que van entre tres y cinco años, dependiendo de cada caso.

El Gobierno insistió en que las omisiones en los registros oficiales afectan los mecanismos de control y debilitan los procesos de supervisión sobre la contratación estatal.

Por esa razón, la nueva directriz busca reforzar las obligaciones de reporte y seguimiento dentro de las entidades públicas.

Transparencia y control en la contratación estatal

La medida aparece en medio de los llamados realizados por distintos organismos de control para fortalecer la vigilancia sobre los recursos públicos y mejorar los sistemas de supervisión contractual.

El primer escenario ocurre cuando el trabajador sigue laborando luego de haberse concluido la obra o encargo que dio origen a su contratación.
El Gobierno colombiano endurece controles sobre contratistas con antecedentes negativos | Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

En los últimos años, entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía han advertido sobre irregularidades relacionadas con contratos de infraestructura, salud y ejecución regional.

Las autoridades consideran que mejorar el registro de sanciones y antecedentes puede ayudar a reducir riesgos de corrupción y reincidencia contractual dentro del sistema estatal.

Además, expertos en contratación pública han señalado que la trazabilidad sobre proveedores resulta clave para evitar que empresas sancionadas continúen participando en licitaciones mediante vacíos de información o inconsistencias entre plataformas oficiales.

Un mayor control sobre los proveedores del Estado

Con la entrada en vigencia de la circular, todas las entidades estatales deberán ajustar sus procesos internos para garantizar que la información relacionada con contratistas sancionados sea reportada oportunamente.

El Gobierno espera que el fortalecimiento de esos mecanismos permita mejorar la transparencia, facilitar la verificación de antecedentes y reforzar los controles preventivos sobre la contratación pública en Colombia.

La nueva directriz también busca que las entidades tengan herramientas más completas para evaluar riesgos antes de adjudicar contratos y evitar que empresas con antecedentes negativos continúen accediendo a recursos públicos.

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