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Empresas en Colombia: estas son las situaciones que podrían llevar a una intervención de la SuperSociedades

La entidad puede ejercer inspección, vigilancia y control sobre compañías que presenten irregularidades financieras, administrativas o societarias, incluso sin que exista una crisis de insolvencia

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Superintendencia de Sociedades - crédito Superintendencia de Sociedades
Superintendencia de Sociedades - crédito Superintendencia de Sociedades

Aunque muchas compañías en Colombia asocian la intervención de la Superintendencia de Sociedades con procesos de quiebra o crisis financieras extremas, la realidad es distinta. La entidad tiene facultades legales para supervisar empresas en diferentes niveles, incluso cuando no existe una irregularidad comprobada o una situación de insolvencia declarada.

La SuperSociedades puede ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre las compañías del país, dependiendo de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas que detecte durante sus procesos de supervisión.

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La explicación sobre los alcances de estas medidas fue entregada a Revista Semana por Daniel Pardo, experto de Scola Abogados, quien detalló las circunstancias en las que una empresa podría quedar bajo revisión de la autoridad societaria.

La Superintendencia de Sociedades informó del proceso de reorganización de WOM en Colombia - crédito Superintendencia de Sociedades
La Superintendencia de Sociedades - crédito Superintendencia de Sociedades

Según explicó el especialista, muchas organizaciones desconocen que la Superintendencia tiene capacidad para iniciar actuaciones preventivas, solicitar información o abrir seguimientos especiales incluso a partir de denuncias de terceros.

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Inspección: el primer nivel de supervisión

La inspección es la facultad más básica que tiene la Superintendencia de Sociedades. A través de este mecanismo, la entidad puede solicitar información jurídica, contable, financiera, económica o administrativa a cualquier empresa, sin importar su tamaño o actividad económica.

Este procedimiento no implica necesariamente que exista una sanción o una irregularidad demostrada, pero sí puede convertirse en una señal de alerta sobre posibles inconsistencias que posteriormente deriven en medidas más estrictas.

Daniel Pardo explicó que la SuperSociedades puede iniciar estas actuaciones por iniciativa propia o tras recibir denuncias presentadas por socios, empleados, acreedores, entidades públicas o terceros que acrediten un interés legítimo.

“Lo más relevante es que esta facultad no exige que exista una irregularidad comprobada”, señaló el abogado consultado por Semana.

La inspección permite a la entidad recopilar información y evaluar si existen elementos que justifiquen avanzar hacia esquemas de vigilancia o control más rigurosos.

Vigilancia: seguimiento permanente a las compañías

La vigilancia representa un segundo nivel de intervención. En este escenario, la Superintendencia realiza un monitoreo permanente para verificar que la empresa cumpla las normas legales y sus propios estatutos internos.

La noticia de que esta empresa pidió un salvavidas a la Superintendencia de Sociedades impactó a la industria - crédito Supersociedades
Superintendencia de Sociedades - crédito Supersociedades

Esta figura aplica principalmente a sociedades que no se encuentran sometidas a superintendencias especializadas como la Financiera, la de Salud o la de Economía Solidaria.

Uno de los principales criterios para que una compañía quede bajo vigilancia es el tamaño de sus activos o ingresos, medidos bajo los umbrales definidos por la normativa vigente en UVT.

Sin embargo, no es la única causal. Las empresas también pueden entrar en vigilancia cuando la autoridad detecta irregularidades graves relacionadas con el manejo administrativo, financiero o societario.

Entre las situaciones que pueden originar esta medida aparecen:

  • Contabilidad que no refleje la realidad financiera.
  • Abusos contra socios minoritarios.
  • Actividades desarrolladas por fuera del objeto social.
  • Existencia de grupos empresariales sin registro formal.

Las compañías vigiladas deben cumplir obligaciones adicionales frente a la Superintendencia, entre ellas presentar estados financieros certificados, pagar contribuciones a la entidad y solicitar autorizaciones para determinadas reformas societarias.

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Superintendencia de Sociedades - crédito Superintendencia de Sociedades/Facebook

En la práctica, esto implica convivir con una supervisión constante y con mayores exigencias administrativas por parte de la autoridad de control.

Control: la intervención más estricta

El control constituye la facultad más fuerte que tiene la Superintendencia de Sociedades y suele aplicarse cuando la entidad considera que la empresa enfrenta una situación crítica.

A diferencia de la vigilancia, esta medida no depende únicamente de causales expresamente definidas en la ley. La SuperSociedades tiene discrecionalidad para imponer el control cuando detecta problemas graves de carácter jurídico, financiero, administrativo o societario.

Entre las situaciones que normalmente desencadenan este tipo de intervención aparecen:

  • Incumplimiento reiterado de órdenes impartidas por la Superintendencia.
  • Conflictos graves entre socios o administradores.
  • Deterioro financiero significativo.
  • Problemas de gobierno corporativo.

La intervención bajo control puede traducirse en restricciones más severas para la administración de la empresa y en un seguimiento directo de las decisiones societarias.

La Superintendencia de Sociedades también ha reforzado durante los últimos años sus mecanismos de supervisión empresarial, especialmente en escenarios relacionados con insolvencia, protección de acreedores y cumplimiento de obligaciones corporativas.

De acuerdo con cifras de la propia entidad, más de mil organizaciones solicitaron procesos de insolvencia empresarial durante el año pasado, reflejando las dificultades financieras que aún enfrentan varios sectores económicos en el país.

Expertos en derecho corporativo señalan que muchas empresas reaccionan únicamente cuando ya existe una actuación formal de la SuperSociedades, pese a que los primeros indicios suelen aparecer mucho antes mediante requerimientos de información o visitas administrativas.

Por ello, especialistas recomiendan mantener actualizada la contabilidad, cumplir las obligaciones societarias y fortalecer los mecanismos de gobierno corporativo para evitar procesos de supervisión más rigurosos.

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