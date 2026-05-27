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“No me consta que Gregorio Eljach haya cometido actos de corrupción”: William Dau se retractó públicamente

El exalcalde de Cartagena pidió disculpas al procurador general tras una conciliación en la Fiscalía por denuncias de presunta injuria y calumnia.

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William Dau, exalcalde de Cartagena (Colprensa - Sergio Acero)/
William Dau, exalcalde de Cartagena (Colprensa - Sergio Acero)/

El exalcalde de Cartagena William Dau se retractó públicamente de las acusaciones y señalamientos que había realizado contra el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, luego de una conciliación adelantada en la Fiscalía General de la Nación por una denuncia de presunta injuria y calumnia.

La controversia se originó por varios videos publicados entre enero y marzo de 2026 en las cuentas de Instagram y TikTok del exmandatario, donde lanzó acusaciones relacionadas con supuestos actos de corrupción, favorecimientos políticos y presuntas omisiones funcionales atribuidas al jefe del Ministerio Público.

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William Dau, exalcalde de Cartagena

Durante la retractación, Dau reconoció que utilizó expresiones “ofensivas, irrespetuosas y desobligantes” que sobrepasaron los límites del debate público y que pudieron afectar la honra y el buen nombre del procurador general.

La conciliación entre las partes se adelantó en abril de este año y contó con representación jurídica tanto de William Dau como de Gregorio Eljach, según información conocida por El Tiempo.

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La retractación pública de William Dau

En el documento conocido tras la conciliación, el exalcalde aseguró que no tiene pruebas que vinculen a Gregorio Eljach con hechos de corrupción o conductas sancionables.

No me consta que Gregorio Eljach Pacheco haya incurrido en cualquier conducta punible o disciplinaria”, expresó Dau durante la retractación pública.

Asimismo, indicó que tampoco conoce decisiones judiciales, disciplinarias, fiscales o administrativas en firme que declaren responsable al procurador de irregularidades relacionadas con corrupción o utilización indebida de la Procuraduría General de la Nación.

La declaración representa un giro frente a los mensajes y videos publicados anteriormente por el exmandatario en redes sociales, donde había cuestionado duramente al funcionario.

También pidió disculpas

Además de retractarse, William Dau ofreció disculpas públicas a Gregorio Eljach, a su núcleo familiar y a las personas que se sintieron afectadas por el contenido y el tono de sus publicaciones.

El exalcalde sostuvo que sus declaraciones terminaron generando afectaciones personales y reputacionales que excedieron el debate político y público.

“Me comprometo de manera expresa a abstenerme en lo sucesivo de realizar manifestaciones, publicaciones o señalamientos que reproduzcan, perpetúen o reiteren situaciones como las aquí rectificadas”, señaló Dau.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Con ese compromiso, el exmandatario también aceptó no volver a emitir acusaciones similares contra el procurador general relacionadas con los hechos que originaron el proceso.

El origen del conflicto

Las tensiones entre Dau y Eljach se intensificaron durante los primeros meses de 2026 por publicaciones realizadas en plataformas digitales.

En varios videos difundidos en TikTok e Instagram, el exalcalde de Cartagena vinculó al procurador con supuestos intereses políticos y cuestionó actuaciones de la Procuraduría en asuntos relacionados con Cartagena.

Dau defendió inicialmente esas publicaciones argumentando que hacían parte de opiniones sobre asuntos de interés público y político para la ciudad.

Sin embargo, la denuncia interpuesta posteriormente por Gregorio Eljach abrió un proceso de conciliación en la Fiscalía por presunta injuria y calumnia.

Participación de Mario Iguarán

Dentro del proceso jurídico también participó el exfiscal general Mario Iguarán, quien actuó como representante de Gregorio Eljach durante la conciliación.

Las partes lograron llegar a un acuerdo mediante el cual Dau aceptó retractarse públicamente y ofrecer disculpas por sus declaraciones.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los límites entre la libertad de expresión, el debate político y las responsabilidades legales derivadas de señalamientos públicos realizados a través de redes sociales.

Durante el Foro de Desarrollo Local de la Ocde, celebrado en Barranquilla, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, presentó una propuesta llamativa - crédito @PGN_COL/X
Procurador General - Gregorio Eljach | crédito @PGN_COL/X

Debate sobre redes sociales y discurso político

La controversia también reactivó la discusión sobre el uso de plataformas digitales por parte de dirigentes políticos y figuras públicas para emitir acusaciones sin decisiones judiciales de respaldo.

En los últimos años, distintas autoridades han advertido sobre el impacto que pueden tener publicaciones difundidas masivamente en redes sociales sobre la reputación y el buen nombre de funcionarios públicos y particulares.

Especialistas en derecho han señalado que la libertad de opinión no excluye responsabilidades posteriores cuando existen afirmaciones que puedan configurar delitos contra la honra.

Mientras tanto, con la retractación pública, el proceso entre William Dau y Gregorio Eljach entra en una nueva etapa tras varios meses de confrontación pública.

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