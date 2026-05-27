Claudia Bahamón volvió a generar revuelo en redes sociales con su nueva pareja: esta sería su identidad

La presentadora causó revuelo en redes sociales al compartir una imagen con la que sería su nueva pareja sentimental - crédito @claudiabahamon/Instagram

Como viene siendo costumbre en los últimos años, el primer semestre de Claudia Bahamón es uno especialmente exigente en su agenda, debido a que es cuando tienen lugar las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Por ese motivo, la huilense ha dado de qué hablar con sus publicaciones esporádicas relatando algunas situaciones detrás de cámaras. Sin embargo, su vida sentimental quedó en la mira con una reciente publicación en sus redes sociales.

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Hasta 2024, Bahamón protagonizaba una de las relaciones más estables de la farándula nacional con el realizador y director de cine Simón Brand, al que conoció en 2003 durante la grabación del videoclip de Sentada aquí en mi alma de Chayanne, proyecto que Brand dirigió y en el cual Bahamón fue la modelo protagonista por expresa petición del cantante puertorriqueño.

Tras un corto noviazgo, la pareja se casó en Los Angeles en 2004, donde se radicaron durante dos décadas hasta que decidieron retornar al país para estar más cerca de sus familiares. Durante 2024 circularon rumores de una separación, debido a que dejaron de aparecer juntos en las publicaciones que realizaban en plataformas digitales, pero no fue hasta 2025 cuando la propia Claudia Bahamón confirmó la separación.

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Claudia Bahamón confirmó el final de su matrimonio con Simón Brand en 2025 - crédito @claudiabahamon/IG

Durante meses, la expareja estuvo rodeada de versiones sobre las causas de la separación, hablándose hasta de una supuesta infidelidad. Aunque ambos evitaron hablar en público de detalles íntimos, la presentadora sí mencionó que mantenían una buena relación como padres y amigos, al punto de que coincidieron hace unos días en el Bogotá Fashion Week, en el debut en la pasarela de su hijo, Samuel Brand Bahamón.

Debido a la reserva que guarda la huilense con su vida privada, es poco lo que se sabe de su vida sentimental tras la separación, pero en su cuenta de Instagram dejó una publicación que volvió a sembrar conjeturas al respecto.

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Claudia Bahamón compartió imágenes de un viaje que realizó al Parque Nacional Natural Chingaza, donde con un grupo de acompañantes estuvo explorando las Lagunas de Siecha, uno de los principales atractivos naturales del lugar. En la actividad también estuvo el cantante Santiago Cruz, además de amigos y menores de edad.

La presentadora compartió una fotografía abrazada por la que sería su nueva pareja sentimental - crédito @claudiabahamon/Instagram

Una de las fotografías en particular llamó la atención, pues mostró a la presentadora abrazada con su pareja frente a un paisaje natural, aunque sin que se vea el rostro del hombre. La publicación incluyó una frase breve con la que la presentadora describió la experiencia. “Los placeres de mi vida”, escribió Bahamón en Instagram.

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La identidad del hombre que aparece con la conductora de MasterChef Celebrity ya circulaba entre seguidores y medios de entretenimiento desde 2025. Según lo expresado por usuarios en los comentarios de la publicación, se trata de Andrés Godoy, abogado y empresario colombiano, hermano de la actriz Estefanía Godoy.

Las especulaciones sobre un posible romance se deben a que la presentadora fue vista en varias ocasiones compartiendo con Godoy en eventos sociales y reuniones privadas. Estos rumores tomaron fuerza después del estreno de Miss Universe Colombia, formato del Canal RCN que hizo su debut en 2025 y tuvo a Bahamón en el rol de presentadora. Según se reportó en su día, Godoy estuvo acompañando a Bahamón detrás de cámaras, durante la grabación de la gran final del certamen.

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La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ fue vista muy cariñosa con el abogado Andrés Godoy, lo que ha desatado comentarios sobre el buen momento sentimental que atraviesa la querida figura de la televisión colombiana - crédito @lacoronatv/ Instagram

En su momento, el presentador Ariel Osorio dio más detalles sobre Godoy en el programa La Corona TV, de City TV. Según contó, Godoy es abogado, está separado y antes de iniciar su relación con la huilense tuvo una relación con Andrea Guerrero, periodista deportiva y actualmente directora de la cadena Win Sports. Pese a las especulaciones, Bahamón ha preferido guardar silencio.