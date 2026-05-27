Recorrido gratis en el Museo del Oro: descubra las huellas arqueológicas del Centro Histórico de Bogotá este 28 de mayo

Actividad guiada en el Museo del Oro enfocada en la investigación y protección del patrimonio histórico de Bogotá. - crédito Nicolás Romero/Banco de la República

Bogotá realizará una nueva actividad cultural gratuita enfocada en el patrimonio arqueológico del Centro Histórico. Se trata del recorrido “Casa Abierta PEMP – Museo del Oro: Huellas arqueológicas del Centro”, programado para el jueves 28 de mayo de 2026, en articulación entre el Museo del Oro y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

La jornada tendrá como objetivo presentar a los asistentes los avances y contenidos del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Bogotá, junto con el Plan de Manejo Arqueológico (PMA), a través de una visita guiada y espacios de contextualización pedagógica.

PUBLICIDAD

Actividad gratuita con enfoque en patrimonio arqueológico

El recorrido está orientado a explicar cómo los hallazgos arqueológicos del Centro Histórico permiten comprender procesos de ocupación del territorio en Bogotá desde épocas prehispánicas hasta la actualidad.

De acuerdo con la información del IDPC, la actividad busca acercar a la ciudadanía al patrimonio arqueológico de la ciudad y evidenciar la relación entre los vestigios encontrados bajo el centro urbano y las transformaciones históricas del territorio.

PUBLICIDAD

El encuentro se desarrollará en el Museo del Oro, donde mediadores especializados guiarán a los participantes por diferentes salas del museo.

Espacio de divulgación en el Museo del Oro sobre el estudio del pasado urbano y su preservación. - crédito Banco de la República

Diálogo entre el PEMP y el Plan de Manejo Arqueológico

Uno de los componentes centrales del recorrido será la articulación entre el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico y el Plan de Manejo Arqueológico del Centro Histórico de Bogotá.

PUBLICIDAD

Durante la jornada se realizará una presentación sobre la importancia de estos instrumentos en la protección, investigación y divulgación del patrimonio cultural y arqueológico de la ciudad.

Posteriormente, los asistentes participarán en un recorrido guiado que permitirá establecer conexiones entre los contenidos del plan y las colecciones del Museo del Oro.

PUBLICIDAD

Enfoque en sociedades prehispánicas y cultura muisca

El recorrido incluirá contenidos relacionados con las sociedades prehispánicas del altiplano cundiboyacense, con énfasis en la cultura muisca.

Las piezas y colecciones del Museo del Oro servirán como base para explicar aspectos de organización social, prácticas culturales y usos del territorio por parte de estas comunidades antes de la llegada de los procesos de colonización.

PUBLICIDAD

El IDPC indicó que la actividad también busca promover una reflexión sobre la importancia del cuidado del patrimonio arqueológico y su relación con la memoria histórica de la ciudad.

Las personas podrán tener una experiencia guiada en el Museo del Oro que integra investigación, cultura y memoria urbana. - crédito Banco de la República

Participación de comunidades del Centro Histórico

La actividad está dirigida especialmente a habitantes de las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires, sectores que hacen parte del área de influencia del PEMP del Centro Histórico.

PUBLICIDAD

También se invita a la participación de representantes de instancias comunitarias y actores locales, con el fin de fortalecer los espacios de participación ciudadana en torno al patrimonio cultural.

Según el IDPC, este enfoque busca promover la apropiación social del patrimonio arqueológico y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y los procesos de gestión del Centro Histórico.

PUBLICIDAD

Fecha, hora y lugar del recorrido

Fecha: jueves 28 de mayo de 2026

Hora: 3:30 p. m. a 5:30 p. m.

Lugar: Museo del Oro – Carrera 6 No. 15-88, Bogotá

Entrada: gratuita con inscripción previa

La actividad tendrá una duración aproximada de dos horas e incluirá una presentación inicial y un recorrido guiado por el museo.

Inscripción previa y cupos limitados

La participación en el recorrido requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por el IDPC. Los interesados deben diligenciar sus datos personales y esperar la confirmación por parte de los organizadores.

PUBLICIDAD

Para ello, deberá realizar los siguientes pasos:

Ingrese al formulario oficial publicado por el IDPC.

Diligencie los datos personales solicitados por la plataforma: entre ellos cédula de ciudadanía, correo electrónico e información de contacto.

Finalice el proceso y espere la confirmación de inscripción enviada por los organizadores.

El recorrido en el Museo del Oro será sobre las huellas arqueológicas del centro de Bogotá y su estudio desde la investigación patrimonial. - crédito Banco de la República

Casa Abierta del PEMP del Centro Histórico

El recorrido hace parte del programa Casa Abierta del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, un espacio institucional de socialización y diálogo con la ciudadanía sobre los contenidos del PEMP.

Este programa se enmarca en el objetivo de investigación participativa y pedagogías para el conocimiento del territorio, con el fin de fortalecer la comprensión del Centro Histórico como un espacio con valor cultural, social y arqueológico.