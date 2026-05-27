Colombia

“Perder el año por primera vez no significa perder el cupo”: las normas que protegen a estudiantes en Colombia

La legislación educativa establece que reprobar un grado no es causal automática de expulsión cuando no existen faltas disciplinarias graves contempladas en el manual de convivencia

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En Bogotá, 42.157 estudiantes de grado 11º de 376 colegios distritales presentaron las pruebas en el año 2022.
Estudiantes no perderían el cupo en las instituciones por esta razón

Con el cierre del primer semestre académico y la entrega de boletines escolares en distintos colegios del país, miles de familias en Colombia comienzan a conocer los resultados del desempeño académico de los estudiantes durante el año lectivo.

En medio de ese proceso, uno de los mayores temores para muchos padres y alumnos es la posibilidad de perder el año escolar y, además, quedarse sin cupo en la institución educativa. Sin embargo, la normativa colombiana establece que reprobar un grado por primera vez no significa automáticamente la expulsión del estudiante.

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Las normas educativas vigentes señalan que perder el año escolar no puede ser utilizado como causal inmediata para cancelar la permanencia de un alumno en el colegio cuando no existen otras faltas disciplinarias graves.

Según la normativa educativa vigente en Colombia, la permanencia de los estudiantes debe estar regulada por el manual de convivencia de cada institución y ajustarse a las garantías establecidas por la ley.

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Tras un análisis técnico realizado en conjunto con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la Contraloría y la Personería, se determinó la necesidad de reubicar a los estudiantes en otras instituciones educativas cercanas - crédito Bibliotecarios SED
Estudiantes no perderían el cupo en las instituciones por esta razón - crédito Bibliotecarios SED

Lo que dice la ley sobre la pérdida del año escolar

La legislación colombiana contempla mecanismos de protección para estudiantes que presentan dificultades académicas durante su proceso educativo.

De acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de educación, los reglamentos internos de cada institución son los encargados de definir las condiciones de permanencia y los procedimientos relacionados con eventuales exclusiones.

No obstante, la norma también establece límites claros frente a esas decisiones.

La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno no será causal de exclusión del respectivo establecimiento”, señalan las disposiciones educativas, siempre y cuando la situación no esté asociada a otras faltas previstas expresamente en el manual de convivencia.

Esto significa que un colegio no puede cancelar automáticamente el cupo de un estudiante únicamente por haber perdido el año escolar por primera vez.

El acompañamiento académico es obligatorio

Además de regular la permanencia estudiantil, el sistema educativo colombiano también establece obligaciones para los colegios frente a estudiantes con bajo rendimiento académico.

El Decreto 1290 de 2009 fija los lineamientos relacionados con la evaluación y promoción escolar en el país y establece que los estudiantes tienen derecho a recibir acompañamiento académico cuando se identifiquen dificultades en su proceso de aprendizaje.

Un aula escolar vacía con pupitres y sillas azules con bases de metal organizados en filas ordenadas. Un tablón de anuncios con papeles se ve en la pared del fondo
Estudiantes no perderían el cupo en las instituciones por esta razón | Vía X

La norma busca que las instituciones educativas detecten oportunamente las causas de las fallas académicas y adopten estrategias de apoyo antes de que el estudiante llegue a perder el año.

Ese acompañamiento puede incluir refuerzos académicos, actividades de nivelación, seguimiento personalizado y estrategias pedagógicas orientadas a mejorar el desempeño escolar.

Los criterios que deben tener en cuenta los colegios

El decreto también establece que las instituciones educativas y los docentes deben analizar diferentes factores antes de tomar decisiones relacionadas con la promoción o reprobación de un estudiante.

Entre los criterios contemplados aparecen el ritmo de aprendizaje individual, los intereses particulares del alumno, las dificultades detectadas durante el proceso académico y las áreas específicas que requieren fortalecimiento.

Las autoridades educativas han insistido en que cada estudiante tiene procesos de aprendizaje distintos y que las evaluaciones deben considerar esas diferencias.

Por esa razón, especialistas en educación han señalado que las decisiones sobre promoción escolar no pueden basarse exclusivamente en resultados numéricos o en un único periodo académico.

Cinco estudiantes uniformados trabajan con laptops y material de laboratorio en una mesa. Hay carteles de tecnología cafetera y un paisaje rural de fondo.
Estudiantes no perderían el cupo en las instituciones por esta razón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pueden hacer los padres si consideran vulnerados los derechos del estudiante

La normativa también contempla mecanismos para que las familias puedan presentar reclamaciones cuando consideran que el colegio incumplió los procesos de acompañamiento académico o vulneró derechos del estudiante.

En esos casos, los padres pueden acudir inicialmente a las directivas de la institución educativa y posteriormente elevar quejas ante las secretarías de Educación correspondientes.

Además, las autoridades educativas pueden revisar si el colegio aplicó correctamente el manual de convivencia y si respetó las garantías establecidas en el Decreto 1290 de 2009.

Preocupación en temporada de resultados académicos

La entrega de boletines y los cierres de año escolar suelen convertirse en una temporada de alta preocupación para miles de familias colombianas, especialmente en colegios calendario B.

En medio de ese panorama, expertos en educación han insistido en la importancia de fortalecer el acompañamiento emocional y académico de los estudiantes que enfrentan dificultades escolares.

La pérdida de un año académico continúa siendo uno de los escenarios más complejos para muchos estudiantes, aunque la legislación colombiana establece mecanismos para proteger su continuidad educativa y evitar exclusiones automáticas.

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