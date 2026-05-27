Cómo terminó Deportes Tolima en el grupo B de la Copa Libertadores: final feliz para los pijaos

Deportes Tolima era uno de los tres clubes colombianos con opción de llegar a los octavos de final en la Copa Libertadores 2026, junto a Santa Fe y el Independiente Medellín, y se enfrentó a Universitario en el estadio Monumental de Lima, donde empató sin goles.
Con el resultado en la capital peruana se cerró la actividad en el grupo B que, luego de cuatro jornadas, tuvo una definición emocionante porque, a la misma hora, se jugó el compromiso entre Nacional de Uruguay, ya eliminado del certamen, y el líder Coquimbo Unido de Chile.
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De otro lado, los pijaos también terminaron el primer semestre de 2026, en el que se quedaron en las semifinales de la Liga BetPlay y los aficionados le reclamaron a la institución por falta de trofeos, pues en la mayoría de torneos realizaron buenas campañas, pero desde 2022 no levantan un título.
Así quedó el grupo B de la Libertadores
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- Coquimbo Unido: 10 puntos (+2)
- Deportes Tolima: 8 puntos (+1)
- Nacional de Uruguay: 8 puntos (-2)
- Universitario de Lima: 6 puntos (-1)
Noticia en desarrollo...
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