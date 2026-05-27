MinHacienda pide revisar traslados entre AFP y Colpensiones por posibles inconsistencias en cifras y recursos

MinHacienda solicitó a la Superfinanciera revisar inconsistencias en traslados pensionales - crédito Luisa González/REUTERS

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó a la Superintendencia Financiera adelantar una revisión sobre posibles inconsistencias detectadas en los traslados pensionales realizados entre fondos privados y Colpensiones, en medio de preocupaciones relacionadas con la confiabilidad de los datos y los recursos transferidos entre ambos regímenes.

La petición fue realizada mediante una carta enviada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, junto con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al superintendente financiero, César Ferrari.

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El Gobierno advirtió sobre posibles diferencias en las cifras reportadas por las administradoras de fondos de pensiones relacionadas con afiliados y recursos trasladados hacia Colpensiones.

La solicitud del Ministerio de Hacienda se produjo en medio de las discusiones sobre la estabilidad y verificación de los recursos asociados a los cambios de régimen pensional realizados por miles de afiliados.

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FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila - MinHacienda solicitó a la Superfinanciera revisar inconsistencias en traslados pensionales | REUTERS/Luisa González

La preocupación del Gobierno

En la comunicación oficial, el Ministerio de Hacienda pidió que la Superintendencia Financiera adelante acciones para proteger los derechos de cerca de 132.000 afiliados y pensionados que realizaron traslados entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

La cartera económica señaló que existen preocupaciones derivadas de inconsistencias detectadas en la información entregada por algunas administradoras de fondos de pensiones (AFP).

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Según el documento, la incertidumbre estaría relacionada tanto con las cifras reportadas como con el número de afiliados trasladados y los recursos asociados a esos movimientos entre regímenes.

El Ministerio de Hacienda indicó que busca garantizar la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados entre fondos privados y Colpensiones.

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Qué pidió el Ministerio de Hacienda

Dentro de la solicitud enviada a la Superintendencia Financiera, el Gobierno pidió verificar de manera específica la información relacionada con los traslados efectuados entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Además, solicitó que se adopten medidas preventivas y correctivas para garantizar la consistencia y confiabilidad de la información reportada por las entidades involucradas.

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MinHacienda solicitó a la Superfinanciera revisar inconsistencias en traslados pensionales- Crédito: Superintendencia financiera

“Solicitamos se sirva adoptar de manera expedita las medidas preventivas y correctivas que resulten pertinentes para garantizar la consistencia, confiabilidad y adecuada verificación de la información reportada”, señala la comunicación oficial enviada por los ministros Germán Ávila y Antonio Sanguino.

Riesgo financiero y revisión de recursos

El Ministerio de Hacienda explicó que la revisión busca realizar un balance general de los recursos trasladados por decisión de los afiliados y en cumplimiento de distintas órdenes judiciales relacionadas con cambios de régimen pensional.

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La cartera advirtió sobre un posible riesgo financiero derivado de las diferencias detectadas en la información suministrada por las administradoras de fondos privados.

El objetivo, según la carta, es establecer con claridad si los recursos trasladados cumplen con condiciones de suficiencia y corresponden efectivamente a los afiliados que realizaron el cambio de régimen.

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La solicitud también apunta a fortalecer los mecanismos de supervisión sobre el manejo de los recursos pensionales y reducir riesgos relacionados con inconsistencias administrativas o financieras.

El contexto de los traslados pensionales

En Colombia, los afiliados al sistema pensional pueden trasladarse entre el régimen público administrado por Colpensiones y los fondos privados de pensiones bajo determinadas condiciones establecidas en la Ley 100 de 1993.

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En los últimos años, miles de personas han solicitado cambios de régimen por decisiones personales, asesorías financieras o fallos judiciales.

Las autoridades buscan ahora verificar que esos movimientos hayan sido reportados correctamente y que los recursos transferidos correspondan plenamente a cada afiliado.

FOTO DE ARCHIVO. Personas esperan frente a una oficina del fondo estatal de pensiones Colpensiones en Bogotá, Colombia, 12 de junio, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta.

La discusión ocurre además en medio de debates nacionales sobre el futuro del sistema pensional y las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Supervisión y control sobre los fondos pensionales

La Superintendencia Financiera tiene facultades de supervisión sobre las entidades del sistema financiero y pensional, incluyendo la revisión de riesgos asociados al manejo de recursos de los afiliados.

Con la solicitud realizada por el Ministerio de Hacienda, el organismo deberá evaluar la información entregada por las AFP y verificar la trazabilidad de los recursos trasladados hacia Colpensiones.

El Gobierno insistió en que la revisión busca proteger los ahorros pensionales y garantizar la transparencia sobre los recursos administrados dentro del sistema.

Mientras avanza la revisión solicitada por la cartera económica, las autoridades mantienen el seguimiento sobre los procesos de traslado y las cifras reportadas por las administradoras pensionales.