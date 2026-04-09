Fedegán responde a Petro por propuesta de frenar exportaciones de carne: “Usted está equivocado y hace política electoral”

El presidente de Fedegán afirmó que las exportaciones no explican el alza en los precios y atribuyó el comportamiento del mercado al aumento del consumo interno. - crédito @jflafaurie/X

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) respondió a la reciente alocución del presidente Gustavo Petro, en la que planteó la posibilidad de congelar las exportaciones de carne y de bovinos en pie como medida para contener el aumento en los precios de este alimento.

El gremio aseguró que la propuesta parte de un diagnóstico equivocado y advirtió que podría afectar el funcionamiento del mercado. En un video difundido a través de redes sociales, su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie Rivera, respondió directamente a las afirmaciones del mandatario, desarrollando una réplica punto por punto.

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Desde el inicio de su intervención, Lafaurie cuestionó el enfoque del presidente Petro y el carácter de sus declaraciones, “Presidente, no acostumbro a contestarle (…) pero en vista de que usted no está haciendo cosa diferente sino política electoral y no política económica, sí le voy a contestar uno a una las afirmaciones que usted hace”, expresó.

El dirigente gremial señaló que el tema ya había sido discutido previamente con el Gobierno, pero consideró necesario aclarar nuevamente los puntos planteados en la alocución presidencial.

“No es un problema de excedentes, es de consumo interno”

Ante la afirmación del presidente Petro de que en Colombia no existen excedentes de carne, Lafaurie respondió que el debate no debe centrarse en ese concepto.

“El tema no es de excedente, presidente. El tema es de consumo interno, así funcionan los mercados”, afirmó.

Explicó que el comportamiento de los precios está relacionado con la dinámica de la demanda y no con una supuesta escasez. En ese sentido, insistió en que el aumento en el consumo ha sido un factor determinante.

Fedegán afirmó que el alza en los precios está ligada al consumo interno y no a las exportaciones. - crédito Reuters/VisualesIA

Exportaciones y su impacto en el mercado

Frente a la preocupación del presidente sobre el efecto de exportar carne, especialmente hacia mercados como China, Fedegán defendió el papel de estas operaciones.

“Lo que se exporta son los cortes finos, que se pagan mejor. El resto se queda en Colombia, precisamente para que los sectores populares y medios puedan consumir más carne”, indicó Lafaurie.

Asimismo, subrayó que el volumen exportado es reducido: “Lo que exportamos es relativamente muy poco, solo treinta y cuatro mil toneladas al año”.

Añadió que, de existir un problema de desabastecimiento, el país estaría importando carne, lo cual no ocurre actualmente.

“Exportar no encarece la carne”

Uno de los puntos centrales de la respuesta de Fedegán fue desmentir la relación entre exportaciones y aumento de precios. “Nada más alejado de la realidad, señor presidente. Exportar no encarece la carne”, sostuvo Lafaurie.

Para respaldar su argumento, presentó cifras concretas:

En 2024, el precio de la carne aumentó apenas 0,7% , pese a la exportación de 240.000 animales en pie.

En 2025, el sacrificio de ganado creció 7%, y en el inicio del año siguiente se ha mantenido en niveles similares.

“No es escasez, es demanda. Y las cifras de sacrificio lo demuestran”, agregó.

Fedegán defendió que las ventas externas son bajas y no afectan el abastecimiento nacional. - crédito REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo

Críticas a la idea de frenar exportaciones

En respuesta al planteamiento del presidente Petro de restringir exportaciones para controlar la inflación de alimentos, Lafaurie advirtió que esta medida no resolvería el problema. “Restringir las exportaciones no va a solucionar el problema”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el caso de Argentina, donde, según indicó, una política similar en 2021 terminó elevando significativamente el precio del ganado.

Sobre la exportación de ganado en pie

El presidente Petro también expresó preocupación por la exportación de bovinos vivos, en particular hembras, al considerar que podría afectar el hato ganadero. Frente a esto, Lafaurie respondió: “No, señor presidente, una vez más, no es así”.

Detalló que de más de 230.000 animales exportados, solo 6.217 fueron hembras, principalmente hacia Venezuela, y enfatizó su postura personal frente a este tema: “Exportar nuestras hembras es una absoluta equivocación y como presidente de Fedegán siempre me opondré”.

El papel de los mercados internacionales

Sobre la afirmación de que exportar carne va en contra de la política de control de precios, Lafaurie argumentó que los mercados internacionales cumplen una función clave.

“Hay ciertos cortes de una res que tienen mucho mejores precios afuera y permiten que el resto se comercialice en el país”, explicó.

Además, cuestionó la viabilidad de que esos cortes sean absorbidos por el mercado interno, dado el nivel de ingresos promedio en Colombia.

El presidente propuso frenar exportaciones para intentar reducir el precio de los alimentos. - crédito Presidencia/Reuters

Llamado a controlar la intermediación

Finalmente, Fedegán planteó que el problema del precio de la carne podría estar en la cadena de comercialización y no en la producción ni en las exportaciones.

“Lo que sí hay que hacer es evitar la especulación de precios (…) especialmente por parte de comercializadores informales”, señaló Lafaurie.

El dirigente propuso una articulación entre el Gobierno y el sector ganadero para abordar este punto y garantizar que los incrementos no sean injustificados.