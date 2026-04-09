Abelardo de La Espriella le echó la culpa a Gustavo Petro por aumento en el precio de la carne: “No le importa el daño inmenso que hace”

Abelardo De La Espriella criticó a Petro por la medida sobre exportaciones de carne - crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

El abogado y candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026, Abelardo De La Espriella, expresó su rechazo al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de limitar las exportaciones de carne bovina en Colombia.

A través de su cuenta de X, De La Espriella aseguró que la afirmación presidencial de que las ventas externas estarían influyendo en el encarecimiento de la carne es falsa y cuestionó la motivación política detrás de la medida.

“Miente Petro cuando dice que la exportación de carne es la causa de su encarecimiento. ¡Sabe que no es así! No le importa el daño inmenso que hace al sector ganadero al prohibir exportar”, escribió el candidato.

En su mensaje, añadió que la reducción del comercio exterior no resolvería los problemas de precios y que el verdadero motivo de la medida sería favorecer la campaña de su candidato, el “heredero” de su partido.

De La Espriella señaló además que la exportación de carne en Colombia ha disminuido un 40 % en un año, debido principalmente a la revaluación del peso, mientras que el consumo interno de carne, así como de pollo y cerdo, ha registrado un incremento cercano al 18 %.

Abelardo De La Espriella, candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026, rechazó el anuncio de Gustavo Petro sobre limitar las exportaciones de carne - crédito Abelardo de la Espriella/X

“Entonces, el problema no son las exportaciones, sino su mala política económica que ahora disfraza el régimen para ayudar a Cepeda”, concluyó.

El presidente Petro, en su más reciente alocución, planteó que el país no cuenta con excedentes suficientes de carne y que las exportaciones podrían estar presionando los precios internos, lo que contribuiría al aumento de la inflación alimentaria.

Si bien la medida busca aliviar el costo de la carne para los consumidores, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aclaró que un veto total a las exportaciones no es viable debido a compromisos contractuales vigentes.

Según la funcionaria, el gobierno evalúa restricciones focalizadas, especialmente sobre ganado en pie joven y vientres, con el fin de no afectar la reproducción del hato ni los acuerdos comerciales internacionales.

El peso real de las exportaciones

Datos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) indican que en 2025 Colombia exportó 34.939 toneladas de carne de res y vísceras, con un valor de USD 160,9 millones.

Gobierno Petro anunció que dejará de exportar carne tras declaratoria de emergencia económica por inundaciones en Córdoba - crédito Presidencia/Reuters

China fue el principal destino, con 18.770 toneladas por USD 91,7 millones. Este volumen representa una caída del 42 % respecto a 2021 y equivale a menos del 4 % de la producción anual total, una cifra considerada marginal por expertos del sector.

Analistas y exfuncionarios públicos han cuestionado la relación causal entre exportaciones y alza de precios. Andrés Valencia, exministro de Agricultura, señaló que el país alcanzó una producción récord de más de 800.000 toneladas de carne en 2025, por lo que el volumen exportado sigue siendo residual.

Asimismo, Juan Gonzalo Botero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios, indicó que las exportaciones representan solo el 1,4 % del inventario total de reses, y que la tasa de extracción del hato colombiano es del 14 %, frente a más del 25 % en Brasil y Argentina, lo que demuestra un margen suficiente para abastecer el mercado interno.

Reacciones del sector ganadero

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, también rechazó el diagnóstico oficial, asegurando que el alza reciente de precios responde al aumento del consumo interno y no a las exportaciones.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, aseguró que exportar carne no encarece los precios internos - crédito Colprensa

Según la entidad, en 2024, pese a exportar 240.000 animales en pie, el precio de la carne subió apenas 0,7 %, mientras que en 2025 el sacrificio creció 7 % y los precios se mantuvieron estables.

Lafaurie enfatizó que las exportaciones están concentradas en cortes finos de mayor valor, mientras que el grueso de la carne permanece en el país. También señaló que la salida de vientres y ganado joven es mínima y no compromete el inventario nacional.

Expertos advierten que un veto podría generar efectos limitados y distorsiones en el mercado, incluyendo informalidad y contrabando en zonas fronterizas.

Óscar Cubillos, director de estudios económicos de Fedegán, alertó que regiones como Córdoba, la Costa Caribe y Santander, donde la ganadería exportadora es crucial, podrían sufrir impactos negativos, afectando a más de 400.000 familias que dependen de la actividad.

El antecedente internacional de Argentina en 2021 evidencia que restricciones similares elevaron los precios un 70 %, a pesar de los objetivos iniciales de reducción, y provocaron crisis en el sector.