Colombia

Ministerio de Trabajo anunció acciones “inmediatas” a Caracol tras detectar riesgos “actuales” de acoso sexual y laboral

La inspección fue realizada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que acudió a las instalaciones de la compañía mediática el 26 de marzo de 2026

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Estas son las medidas que deberán implementarse en Caracol Televisión - crédito suministrado a Infobae

Voceros oficiales del Ministerio del Trabajo anunciaron la imposición de medidas preventivas de ejecución inmediata a la empresa Caracol Televisión S.A., tras detectar “riesgos actuales de acoso sexual laboral”. La decisión fue tomada tras una inspección realizada el 26 de marzo del año en curso en la sede de la compañía.

Mediante el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, la autoridad laboral dispuso acciones dirigidas a proteger los derechos fundamentales de las personas trabajadoras medio de comunicación.

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En ese sentido, desde el ministerio se enfatizó que estas medidas buscan prevenir posibles afectaciones y garantizar condiciones laborales seguras dentro de la empresa.

Caracol Televisión anuncia comisión independiente tras denuncias: así será la investigación sobre su cultura interna - crédito imagen referencia/Midjourney y captura de pantalla Caracol Televisión
Caracol Televisión anuncia comisión independiente tras denuncias: así será la investigación sobre su cultura interna - crédito imagen referencia/Midjourney y captura de pantalla Caracol Televisión

Desde la cartera reiteraron el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos laborales y la erradicación de conductas que puedan vulnerar la dignidad de los empleados en el ámbito laboral.

Las medidas establecidas por el Ministerio de Trabajo

En la visita, los funcionarios hallaron “presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados, subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales; falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador; y deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos”.

De acuerdo con las declaraciones de Sandra Milena Muñoz Cabas, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, la medida preventiva tiene nueve órdenes que se desagregan en dos bloques.

Un primer bloque que tiene que ver con las víctimas, testigos y personas que han denunciado presuntos casos de acoso sexual y acoso laboral al interior de Caracol Televisión y las cuales no han sido tramitadas de debida forma ni se ha remitido a las autoridades competentes en el caso de acoso sexual, como la Fiscalía. De lo que observaron nuestros inspectores, vieron la necesidad de emitir esta medida preventiva para proteger derechos fundamentales que estuvieran en riesgo”, dijo.

“Solicitamos que tengan asesoría y acompañamiento jurídico, psicológico, psicosocial y que se implementen desde ya políticas de no revictimización, reparación, entre estas reparaciones simbólicas que puedan hacer o que pueda realizar este canal de televisión”, agregó.

Funcionarias del Ministerio del Trabajo dialogan con empleados durante la visita a Caracol Televisión, con el fin de evaluar protocolos internos y condiciones de seguridad laboral - crédito Ministerio de Trabajo
Funcionarias del Ministerio del Trabajo dialogan con empleados durante la visita a Caracol Televisión, con el fin de evaluar protocolos internos y condiciones de seguridad laboral - crédito Ministerio de Trabajo

La viceministra dijo que el segundo bloque tiene que ver con políticas, “protocolos y rutas que Caracol Televisión tendrá que adecuar”. En ese sentido, el canal deberá emprender una investigación interna y externa para “reconstruir la trazabilidad” de los casos de acoso que se denunciaron y recibieron una respuesta debida.

“La finalidad que tenemos como Ministerio de Trabajo con esta medida preventiva es que Caracol Televisión asuma la protección de las víctimas ante cualquier hostigamiento o de cualquier dificultad que estén enfrentando en este momento en razón o con ocasión a estas denuncias”, concluyó Muñoz.

La inspección encabezada por el ministro Antonio Sanguino en las instalaciones de Caracol

El 26 de marzo, funcionarios del Ministerio del Trabajo, incluido el titular de la cartera, Antonio Sanguino, pusieron en marcha una inspección en Caracol Televisión tras las mediáticas denuncias de acoso sexual y laboral que arreciaron en redes sociales.

Por medio de un plan nacional para verificar protocolos internos y condiciones laborales en medios de comunicación, la inspección requirió una visita que revisaría específicamente el contexto de decenas de denuncias formales relacionadas con acoso sexual, laboral y violencias basadas en género en empresas periodísticas y otras entidades laborales.

Según reveló el ministro Sanguino, estos reportes exponen hechos “absolutamente reprochables” en el sector mediático. La primera etapa del plan de inspección nacional se centró en Caracol Televisión, aunque el ministro advirtió que la verificación se extendería a cualquier organización con denuncias similares.

En el Ministerio del Trabajo explicaron que la inspección se llevó a cabo bajo los lineamientos del Convenio 190 de la OIT, la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2365 de 2024, con el objetivo de prevenir el acoso y las violencias basadas en género y de verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

El ministro Antonio Sanguino supervisa personalmente la inspección en Caracol Televisión, primera etapa del plan nacional de verificación de medios de comunicación en Colombia - crédito Ministerio de Trabajo
El ministro Antonio Sanguino supervisa personalmente la inspección en Caracol Televisión, primera etapa del plan nacional de verificación de medios de comunicación en Colombia - crédito Ministerio de Trabajo

Durante la visita, funcionarias de la entidad realizaron verificaciones documentales, recorrieron las instalaciones y habilitaron espacios de diálogo en los que los trabajadores pudieron presentar sus inquietudes en privado ante la viceministra Sandra Milena Muñoz y el equipo de inspectoras.

Fuentes del ministerio precisaron que, en caso de identificarse conductas tipificadas como delitos, la Fiscalía General de la Nación asumirá las investigaciones penales.

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