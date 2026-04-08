Colombia

Bukele respondió con ironía a señalamientos de Petro sobre supuestos “campos de concentración” en El Salvador: “Es una oportunidad histórica”

El gobernante centroamericano ofreció trasladar a todos los reclusos de su país a Colombia tras las críticas de su colega, que denunció la existencia de cárceles no aptas para el ser humano en el sistema penitenciario y la detención a miles de personas sin antecedentes criminales

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Sondeo de Gallup: Gustavo Petro tiene menos de la mitad de la aprobación de Bukele
Un nuevo capítulo en la confrontación mediática entre Gustavo Petro y Nayib Bukele se conoció el 7 de abril, por cuenta de las cárceles en el país centroamericano - crédito Jesús Avilés/Infobae

Con una publicación en sus redes, emitida en la noche del martes 7 de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió con ironía a los señalamientos de su par colombiano, Gustavo Petro, que calificó de “campos de concentración de población civil” las cárceles creadas durante el régimen de excepción. Lo anterior, al replicar un informe periodístico del diario El País de España, su fuente de información.

Bukele, a través de su perfil de X y con un extenso mensaje, ofreció “facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria” a Colombia bajo la condición de que se transfieran a todos los reclusos, incluidos los considerados presos políticos, “para sacar a miles del abismo de la exclusión”. Estas afirmaciones, como estaba previsto, causaron una serie de reacciones en las plataformas digitales en respaldo al gobernante.

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Nayib Bukele respondió a Gustavo Petro por señalamientos
Con esta publicación en sus redes sociales, el presidente de El Salvador le salió al paso a lo dicho por Gustavo Petro y negó que existan "campos de concentración" en su país - crédito @nayibbukele/X

La tensión escaló a partir de la afirmación de Petro, que sostuvo, citando información publicada por El País, que el 36% de los encarcelados en El Salvador bajo el estado de excepción son personas inocentes. Esta cifra corresponde a más de 33.000 detenidos sobre los que no pesa ningún registro previo como miembros de pandillas, de acuerdo con documentos conocidos por el citado medio, lo que causó controversia.

Para Petro, “tener un 36% de personas presas inocentes, es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven”, escribió en X; afirmaciones a las que le salió el paso su par centroamericano, con cierto tono burlesco que no pasó desapercibido, pues hizo mención de lo que, en su concepto, sería la verdadera intención en su denuncia.

En desarrollo...

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