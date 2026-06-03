María Fernanda Cabal lanzó feroz sablazo al Pacto Histórico por video viral que ordena sembrar terror en segunda vuelta: “La nueva Guanumen”

Emily Sofía Téllez, estudiante de quinto semestre de Trabajo Social en la Universidad Industrial de Santander (UIS), está en medio de una fuerte controversia por sus afirmaciones sobre cómo hacer campaña en favor de Iván Cepeda - crédito suministrado a Infobae Colombia

Un video en el que una militante del Pacto Histórico en Bucaramanga (Santander) habló de “meter terror” en la campaña previa a la segunda vuelta para sumar apoyos al senador Iván Cepeda provocó una dura reacción de la senadora y exprecandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que a través de sus redes sociales se despachó contra la colectividad de Gobierno e hizo un fuerte paralelo por este mensaje.

Cabal, que vive sus últimas semanas como integrante del partido de oposición, del cual saldrá una vez termine el periodo legislativo, leyó esa intervención como una reedición de las prácticas atribuidas al ideólogo de izquierda Sebastián Guanumen, en la contienda de 2022, y respondió con un análisis de cómo, según ella, el oficialismo quiere desarrollar la contienda presidencial bajo la misma premisa contra sus contradictores.

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Con este mensaje en X, la senadora María Fernanda Cabal y sus duras críticas al Pacto Histórico, por su estrategia de "meter presión" - crédito @MariaFdaCabal/X

“La nueva Guanumen del Pacto Histórico. ¿Ya están organizando el nuevo Pacto de La Picota? Colombianos ahora más que nunca debemos estar ¡FIRMES POR LA PATRIA!”, destacó Cabal en su X, con la que hizo énfasis en cómo se estaría, según ella, radicalizando el discurso en los colectivos de izquierda y, de la misma manera, recordó el escándalo de las visitas de miembros de la campaña de Gustavo Petro al centro carcelario.

Las imágenes que ameritaron el pronunciamiento de la parlamentaria de oposición se conocieron dos días después de la derrota de Cepeda ante el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, en el que la aspiración impulsada desde la Casa de Nariño obtuvo 9.688.361 votos (40,90%), frente a los 10.361.499 sufragios (43,74%) del candidato opositor, que alcanzó a sacar 673.138 respaldos en la contienda.

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A través de sus redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal arremetió contra activista del Pacto Histórico que propuso "meter terror" con miras a la segunda vuelta - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

El incidente que dejó expuesta la campaña del Pacto Histórico en Santander

Es válido precisar que el video fue dado a conocer por el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero y muestra a Emily Sofía Téllez, estudiante de quinto semestre de Trabajo Social en la Universidad Industrial de Santander (UIS), durante una intervención de militancia del Pacto Histórico. Y fue una llamativa respuesta al fuerte descalabro de la aspiración oficialista tras la derrota en la primera vuelta.

La activista planteó una tarea concreta de movilización.“¿Qué tenemos que hacer para que esto empiece a llegar a todo el mundo? Que cada persona consiga uno o dos votos”, expresó Téllez, que posteriormente, sobre el mecanismo para obtener esos respaldos, pronunció la frase que detonó la controversia. “También tenemos que meter terror, no porque sea falso ni porque haga parte de la campaña de Abelardo”, afirmó la mujer.

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En la grabación inicial, la estudiante ligó su argumentación a temas territoriales y universitarios y dijo que en su zona “tenemos el páramo de Santurbán” y agregó que cuentan “con una de las mejores universidades públicas del país”; en una intervención que buscaba conectar esos asuntos con la necesidad de atraer votos directos para la campaña de Cepeda y de esta manera proteger los activos presentes en la región.

La respuesta de Cabal se enfocó en asociar a la joven militante con un antecedente que sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la campaña presidencial de Gustavo Petro: la frase de Sebastián Guanumen, hoy embajador en Chile, relacionada con la manera en que “la línea ética se va a correr un poco” para impulsar en 2022 la aspiración del aspirante del Pacto Histórico a la presidencia de la República.

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Sebastián Guanumen oficia en la actualidad como embajador de Colombia en Chile - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Guanumen, entonces estratega digital de la campaña de Petro, habló de una “línea lateral de defensa y ataque”: una formulación que quedó expuesta en los llamados Petrovideos y que abrió un debate nacional sobre los límites morales de la competencia electoral. Aquella estrategia incluía campañas de desinformación, memes y narrativas de desgaste contra adversarios políticos como Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

Aunque el protagonista de esos sucesos presentó disculpas públicas meses después, el episodio siguió pesando en el debate político y Cabal lo reactivó ahora para interpretar el nuevo video de las aspiraciones del partido oficialista. Después de la circulación del video, la joven que aparece en la grabación sostuvo que su expresión aludía al “terror que sentimos” ante una eventual llegada de Abelardo de la Espriella al poder.

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