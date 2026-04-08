Colombia

Blessd sorprendió en redes al mostrar el nuevo “juguete” que compró: “Mi hijo ya tiene avión propio y no ha nacido”

A través de varias fotografías, el cantante urbano mostró detalles de su nueva adquisición y aprovechó para dedicar el momento al hijo que está esperando con Manuela QM

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Blessd celebra un nuevo logro: comparte en redes la compra de su primer avión - crédito @blessd/ Instagram
Blessd celebra un nuevo logro: comparte en redes la compra de su primer avión - crédito @blessd/ Instagram

El cantante colombiano Blessd generó una ola de reacciones en redes sociales tras anunciar la adquisición de su primer avión privado.

La noticia se conoció el 7 de abril, cuando el artista publicó un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram mostrando diferentes momentos junto a la aeronave: subiendo, posando frente a ella, sentado en el ala y en la silla del piloto, así como acompañado de su camioneta blanca.

Blessd acompañó las imágenes con un mensaje en el que resaltó el esfuerzo y la dedicación necesarios para alcanzar este objetivo. “No saben todo lo que me costó, no saben cuántas noches de rodillas le pedía a Dios poder cumplir este sueño”, escribió el cantante. En el texto, el artista subrayó que este logro representa un hito no solo en su carrera, sino también dentro de su familia, señalando que es el primero en conseguir algo de esta magnitud.

Blessd anunció la compra de su primer avión privado y causó numerosas reacciones en redes sociales - crédito @blessd/ Instagram
Blessd anunció la compra de su primer avión privado y causó numerosas reacciones en redes sociales - crédito @blessd/ Instagram

“MÁS DE 6 años de trabajo duro y GRACIAS A DIOS HOY LO CONSEGUÍ!!! No saben la felicidad que tengoooooooo HPPPPPPPPPPP!!!!”, (Sic) añadió el cantante en su eufórico mensaje.

El mensaje también incluyó palabras de agradecimiento para su entorno y una reflexión sobre su forma de ver la industria musical: “Vuelvo y les digo yo no compito con nadie ni me interesa ver el trabajo de nadie yo estoy con DIOS !!!! El me da todo lo que me pido !! Te amoooo Dios miooo!!” (Sic). Blessd evitó entrar en comparaciones o rivalidades, dejando claro que su prioridad es su crecimiento personal y profesional.

El anuncio de la compra del avión coincide con una etapa de cambios en la vida personal del artista. En enero de 2026, Blessd confirmó que será padre por primera vez junto a Manuela QM, noticia que también compartió con sus seguidores. Desde entonces, ha publicado mensajes sobre la llegada de su hijo, a quien llamarán Caleb, y ha manifestado sentirse tranquilo y expectante ante esta nueva etapa.

Blessd señaló que este logro marca un hito en su vida y en la de su familia, al ser el primero en conseguir algo de esta magnitud - @blessd/ Instagram
Blessd señaló que este logro marca un hito en su vida y en la de su familia, al ser el primero en conseguir algo de esta magnitud - @blessd/ Instagram

Tras la adquisición, Blessd no dejó pasar la oportunidad de hacer referencia a su futuro hijo, generando numerosos comentarios en redes: “Mi hijo ya tiene su avión propio y no ha nacido”. La publicación recibió miles de me gusta y una gran cantidad de mensajes en los que seguidores y colegas aplaudieron el logro y el proceso de crecimiento que el artista ha mostrado en los últimos meses.

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