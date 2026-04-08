Así de alto habría cerrado el IPC de marzo de 2026 en Colombia debido al aumento del salario mínimo y el costo de los servicios

El salario mínimo tuvo una subida de 23,7% para 2026, hecho que impacta la inflación al alza - crédito Colprensa

El 9 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelará los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026, informe que revela los datos de inflación o costo de vida en Colombia con respecto al tercer mes del año. Proyecciones de entidades financieras y centros de análisis indican que el indicador podría llegar en marzo a un rango de entre 5,45% y 5,52% anual, manteniéndose por encima del objetivo del Banco de la República, que es de 2% a 4%.

El consenso de los analistas atribuye el repunte, por encima del rango meta, al aumento del salario mínimo, la indexación de servicios, los efectos de factores climáticos y el traspaso de mayores costos hacia los precios finales de los productos.

Factores que impulsan la inflación en Colombia

Según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), que espera que la inflación cierre en 5,49%, por encima del 5,29% registrado en febrero y del 5,09% observado en marzo de 2025, el efecto principal del aumento de la inflación es de origen interno: “El aumento de los precios en este mes se explicaría principalmente por la indexación de varios servicios al incremento del 23% del salario mínimo para este año, y por el traspaso de mayores costos de los productores hacia los precios finales”.

La inflación cerró en 5,29% en febrero de 2026, según el Dane - crédito Dane

El gremio que preside Jonathan Malagón advirtió que “en ausencia de nuevos choques, estos efectos de indexación seguirían siendo el principal determinante de la dinámica inflacionaria a lo largo del año”. Además, se prevén presiones externas.

“Se sumarían presiones adicionales en los precios de los alimentos por cuenta de choques climáticos y del aumento en el costo de los fertilizantes a nivel global”, agregó.

Normalización de la inflación

Por su parte, Bancolombia señala que la indexación ralentiza la normalización de la inflación. “Así pues, el efecto de la indexación continúa siendo elevado respecto a lo que sería deseable para lograr una normalización más rápida de la inflación, debido al incremento significativo del salario mínimo para este año”, afirmó la entidad. Visión Davivienda, que espera que marzo cierre en 5,45% anual, coincide al decir que la inflación de marzo “sería solo 1 punto porcentual (pp) superior al promedio ya mencionado”, debido al impacto de los precios regulados y de servicios.

Bancolombia espera que la inflación anual en Colombia siga por encima del 5 en marzo de 2026 - crédito Bancolombia

Efecto por sectores: alimentos, servicios y alquileres

Las proyecciones sectoriales muestran que los alimentos tendrán una incidencia importante en la lectura inflacionaria de marzo. Bancolombia estima una inflación mensual de 1,13% en este rubro, el nivel más alto desde diciembre, impulsado por incrementos en productos perecederos y procesados. Esto haría que la inflación anual en alimentos aumente por tercer mes consecutivo.

Para otros sectores se espera:

Servicios: la variación anual completará cuatro meses de incrementos, con una inflación mensual proyectada de 0,76%. El alza responde, principalmente, al aumento de tarifas de alquileres y comidas fuera del hogar. En este sentido, Asobancaria alertó que “esperamos que las subclases de arriendos y comidas fuera del hogar sean las más afectadas”.

Regulados: Bancolombia proyecta una inflación de 0,56% en marzo, destacando aumentos en tarifas de transporte, electricidad, agua y educación, todas sujetas a ajustes por indexación. En bienes, se anticipa un incremento mensual de alrededor de 0,26%, con subidas en productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas y artículos de oro y plata.

Inflación básica (excluye alimentos): mantiene niveles elevados. Se prevé un aumento mensual de 0,61%, lo que llevaría la tasa anual a 5,36%, y evidencia la persistencia de presiones inflacionarias en el corto plazo.

La inflación sigue lejos de la meta del Banco de la República - crédito Luisa González/Reuters

Proyecciones al cierre de 2026 y política monetaria

Los analistas estiman que la inflación se mantendrá por encima del rango meta del Banco de la República hasta fines de 2026. Bancolombia prevé una inflación próxima al 6,1% al cierre del año, mientras que el consenso de los analistas arroja un nivel cercano al 6,3%. Visión Davivienda anticipa un cierre en 6,12%, lo que implicaría un nuevo ciclo fuera del objetivo oficial.

En respuesta a la inflación, el Banco de la República incrementó la tasa de interés en 100 puntos básicos (pb), hasta 11,25%. Según Bancolombia, la tasa podría subir de nuevo hasta el 12,00% en la próxima reunión de abril y, eventualmente, hasta 12,75% según la evolución de los precios.

En cuanto a la inflación mensual de marzo, Visión Davivienda calcula un resultado de 0,68%, mientras que Bancolombia proyecta 0,74%. Asobancaria, aunque no da una cifra exacta, advierte que los principales aumentos estarán en sectores regulados y de servicios.