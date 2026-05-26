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Alcaldía de Bogotá aclaró si habrá ciclovía este domingo 31 de mayo durante la jornada de elecciones presidenciales

La decisión busca facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad asociadas al desarrollo del proceso democrático en la capital del país

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La ciclovía de Bogotá permanecerá cerrada el 31 de mayo de 2026 por las elecciones presidenciales, según anunció el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - crédito idrd
La ciclovía de Bogotá permanecerá cerrada el 31 de mayo de 2026 por las elecciones presidenciales, según anunció el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - crédito idrd

El próximo domingo 31 de mayo de 2026, Bogotá vivirá una jornada electoral marcada por restricciones en sus espacios públicos y la aplicación de medidas de control ciudadano.

Ese día, la tradicional ciclovía (creada en 1976), que recorre 141,46 kilómetros de la capital, permanecerá cerrada de manera temporal. La decisión, comunicada tanto por la Alcaldía Mayor como por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), tiene como objetivo principal facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad asociadas al desarrollo del proceso democrático en Bogotá.

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La suspensión de la ciclovía responde a la magnitud del evento electoral, que moviliza a millones de personas por toda la ciudad. Las autoridades recalcaron que la red de ciclovías, frecuentada habitualmente por ciclistas, peatones y patinadores, estará habilitada exclusivamente para el tránsito vehicular y, de ese modo, se optimizará el flujo de automóviles, transporte público y vehículos oficiales encargados del traslado de material electoral y el despliegue de vigilancia.

Las autoridades priorizarán la movilidad vehicular y los operativos de seguridad durante los comicios, por lo que las actividades recreativas quedarán suspendidas - crédito idrd
Las autoridades priorizarán la movilidad vehicular y los operativos de seguridad durante los comicios, por lo que las actividades recreativas quedarán suspendidas - crédito idrd

Restricciones para garantizar el orden y la movilidad en las elecciones

El Idrd precisó que la ciclovía volverá a operar normalmente el domingo 7 de junio, una vez concluida la fase más intensa del proceso electoral. Mientras tanto, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada mediante canales oficiales, ya que allí se publicarán las novedades y eventuales actualizaciones sobre la reapertura de los espacios recreativos, además para quienes deseen realizar actividades al aire libre, los parques metropolitanos funcionarán de manera habitual.

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Las medidas extraordinarias no se limitan a la restricción deportiva. El Gobierno Nacional y la Secretaría de Gobierno de Bogotá anunciaron la activación de la ley seca en toda la ciudad, con el propósito de prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad ciudadana durante la elección presidencial.

La restricción prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes en cualquier establecimiento comercial, grandes superficies y espacios públicos.

La restricción de la ciclovía afecta a toda la red, con el objetivo de optimizar el transporte público y privado en la capital - crédito idrd
La restricción de la ciclovía afecta a toda la red, con el objetivo de optimizar el transporte público y privado en la capital - crédito idrd

La ley seca regirá desde las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo hasta el mediodía del lunes 1 de junio de 2026, de forma ininterrumpida. Durante este lapso, patrullas policiales recorrerán los principales corredores comerciales y de ocio nocturno, con el fin de asegurar el cumplimiento estricto de la medida.

Quien infrinja la ley seca se enfrenta a sanciones severas, según lo dispuesto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Para los establecimientos, la violación de la norma puede derivar en suspensión inmediata de la actividad comercial y cierres temporales, además de multas económicas de consideración. Las personas naturales que sean sorprendidas consumiendo licor en el espacio público recibirán comparendos por parte de la fuerza pública.

Bogotá, epicentro del proceso democrático colombiano

La jornada electoral del 31 de mayo reviste especial relevancia por la cantidad de ciudadanos habilitados para votar. Según la Registraduría Distrital del Estado Civil, en Bogotá 6.076.599 de personas están habilitadas para votar en las elecciones presidenciales de 2026. De ese universo, 3.201.571 corresponden a mujeres y 2.875.028 a hombres, quienes podrán acercarse a 1.083 puestos de votación distribuidos en la ciudad, donde funcionarán 17.262 mesas.

La ciclovía retomará su operación habitual el domingo 7 de junio, tras la implementación de medidas para facilitar el proceso democrático en la capital - crédito idrd
La ciclovía retomará su operación habitual el domingo 7 de junio, tras la implementación de medidas para facilitar el proceso democrático en la capital - crédito idrd

En el contexto nacional, la cifra asciende a 41.421.973 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta). Ante este volumen de participación, las autoridades consideran imprescindible garantizar la movilidad de los votantes y la seguridad de los operativos.

Recomendaciones para los votantes y consecuencias de las medidas

El Idrd invitó a los habitantes a consultar previamente su puesto de votación y organizar sus actividades de fin de semana, considerando que el pasaporte o la contraseña no son documentos válidos para sufragar: solo se aceptará la cédula física o digital. La consulta de los puntos habilitados para votar puede realizarse a través de los canales oficiales de la Registraduría.

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