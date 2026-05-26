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En video: este fue el momento en que sicarios atacaron con fusiles al empresario Raúl Montes en Barranquilla

El atentado estaría motivado por declaraciones públicas que señalan a políticos de la región de integrar una presunta red criminal

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Una cámara de seguridad captó el momento en que un grupo armado atacó con fusiles a Raúl Montes, ex mano derecha de Enilse López, alias La Gata, en el norte de Barranquilla, dejando un escolta muerto, varios heridos y tres presuntos sicarios detenidos - crédito ABC La Emisora del Pueblo / Facebook

La difusión de imágenes inéditas provenientes de una cámara de seguridad ha permitido reconstruir el ataque armado que sufrió Raúl Montes, conocido por haber sido la mano derecha de Enilce López, alias la Gata, en el sector norte de Barranquilla.

El video revela el instante exacto en que los agresores se aproximaron a la empresa de vigilancia frecuentada por Montes y, sin previo aviso, desataron una ráfaga de disparos que transformó la rutina de la zona en una escena de terror.

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La grabación, que permanece bajo custodia del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, forma parte de las pruebas esenciales en la investigación en curso. Las autoridades han recopilado horas de material audiovisual que, junto con testimonios y peritajes balísticos, serán claves para esclarecer la autoría y el móvil del atentado.

Atentado contra Raúl Montes en Barranquilla tras dar declaraciones a medios nacionales donde mencionó a varios políticos salpicados en hechos de corrupción - crédito @elheraldoco / X

Ataque armado y reacción inmediata

El atentado se produjo en la mañana del lunes 25 de mayo, provocando la muerte del guarda Argenis Andrés Bonett Carmona, así como heridas a Guillermo Márquez Rivera, Luis Carlos Granados Méndez y Henry Gabriel Pérez Llanos, escoltas de la empresa Atenas.

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Según las imágenes, el momento de mayor tensión ocurrió cuando los transeúntes de la calle 84 con carrera 43B, una vía de alto tránsito, intentaron resguardarse tras escuchar las detonaciones.

Durante el tiroteo, los uniformados del Gaula Militar Caribe, que participaban en un operativo de extinción de dominio cerca del lugar, repelieron el ataque armado, lo que generó un intenso cruce de disparos.

Tras el atentado contra el empresario Raúl Montes, el menor de edad fue capturado por el Gaula junto a dos complices - crédito Policía Departamento Atlántico
Tras el atentado contra el empresario Raúl Montes, el menor de edad fue capturado por el Gaula junto a dos complices - crédito Policía Departamento Atlántico

En total, el operativo permitió la captura de Joel Andrés Estor Gómez, Daniel De Jesús González Palma, de 23 años, y un adolescente de 17 años, a los que les decomisaron un fusil calibre 5,56 mm con dos proveedores, una miniuzi Carbine 9 mm, una pistola Glock y varios cartuchos.

Perfil de Raúl Montes y antecedentes del caso

Las primeras pesquisas señalan que el objetivo del atentado era Raúl Antonio Jiménez Montes, socio y protegido de la empresa de seguridad donde sucedió el hecho. Montes, quien tuvo una estrecha relación laboral y de amistad con Enilce López, había declarado días antes a Semana que posee información sensible sobre antiguos socios implicados en paramilitarismo y lavado de activos, además que estaría dispuesto a entregar pruebas a las autoridades si lo requieren.

El ataque contra Montes ocurrió poco después de que hiciera públicas esas declaraciones y mencionara la existencia de una presunta red de corrupción en Barranquilla que involucraría a funcionarios judiciales. “Yo responsabilizo nuevamente al senador Antonio Correa y a Jorge Luis Alfonso López por este atentado que me acabaron de hacer cuando iba ingresando a mi oficina en el norte de Barranquilla”, sostuvo Montes en diálogo con la revista.

El empresario Raúl Montes sostuvo, mediante un comunicado, que el ataque se relaciona con la declaraciones dadas a Semana - crédito Raúl Montes
El empresario Raúl Montes sostuvo, mediante un comunicado, que el ataque se relaciona con la declaraciones dadas a Semana - crédito Raúl Montes

Reacciones de los señalados y ambiente en la ciudad

Frente a las acusaciones directas, Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, negó cualquier vinculación con el atentado mediante un comunicado: “Rechazo las afirmaciones realizadas en mi contra, con las que pretende vincularme con los lamentables hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Barranquilla”. El mensaje enfatizó que “no tengo ninguna relación, ni participación (directa o indirecta), ni conocimiento sobre los hechos mencionados en dicho comunicado”.

Por su parte, el senador Antonio Correa respondió también a través de un comunicado en el que calificó las declaraciones de Montes como “un ataque directo e injustificado a mi integridad moral y a la dignidad de mi cargo como senador de la República”. Además, remarcó que “no existe prueba de lo que está asegurando”.

En cuanto a la identidad y procedencia de los agresores, una fuente judicial detalló a Semana: “La información que se tiene es que fueron alrededor de 10 sicarios los que participaron en esta novedad y que son residentes del suroriente de Barranquilla, de Rebolo, exactamente” mientras tanto, continúan las investigaciones.

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Enilce LópezAlias la gataRaúl MontesTiroteo en BarranquillaColombia-Noticias

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