Por denuncias de acoso sexual y laboral en Red+ Noticias, la secretaria de la Mujer de Bogotá afirmó que “no son hechos aislados ni pueden minimizarse”

La funcionario de la Alcaldía de Bogotá aseguró que no se deben tomar medidas temporales sino actuar de raíz - créditos @RedMasNoticias/X | @laura_tami/X

Luego de que el lunes 25 de mayo Red+ Noticias anunció, mediante un comunicado, la separación temporal de Giovanni Celis de la dirección de su noticiero, tras denuncias internas por presunto acoso sexual y laboral, la secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami Leal, se refirió a esta novedad en el caso.

La decisión del canal obedeció al avance de investigaciones en curso y a hallazgos preliminares del Ministerio de Trabajo que aumentaron la presión sobre la empresa.

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“Las recientes denuncias sobre posibles violencias basadas en género en medios de comunicación exigen respuestas serias, transparentes y con garantías para las víctimas”, inició el mensaje por parte de Tami, que desde la Secretaría de la Mujer rechazó los testimonios de exempleados y periodistas que permitieron esta resolución por parte del canal.

Para la secretaría lo que aconteció “no son hechos aislados ni pueden minimizarse con silencios o medidas simbólicas”.

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La secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami, rechazó las denuncias de abuso sexual y acoso laboral por parte de periodistas y exempleados del noticiero Red+ Noticias - crédito @laura_tami/X

“Las mujeres tienen derecho a ejercer el periodismo en espacios seguros, libres de violencias y abusos de poder”, finalizó Tami.

Entre tanto, avanzan las indagaciones por parte del Ministerio de Trabajo, como parte de la serie de denuncias que se conocieron desde el viernes 20 de marzo de 2026, con las dilaciones que otro grupo de comunicadoras de Noticias Caracol elevó ante las directivas de Caracol Televisión, y que como parte del proceso que sigue abierto, provocó la finalización del convenio laboral con dos de los presentadores y periodistas: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

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Según el comunicado oficial de Red+ Noticias, la medida busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las indagaciones.

El canal sostuvo que mantendrá la colaboración con las autoridades y que aplicará de forma estricta sus protocolos internos de prevención, atención y acompañamiento para proteger los derechos y el bienestar de todos sus colaboradores.

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La decisión sobre Giovanni Celis responde a investigaciones abiertas para garantizar la transparencia en Red+ Noticias - crédito redmasnoticias / Instagram

De acuerdo con los hallazgos preliminares mencionados, solo 42 empleados estarían vinculados directamente a la organización, mientras el resto trabajaría bajo otras modalidades contractuales.

Las indagaciones oficiales también identificaron una alta dependencia de contratos de prestación de servicios y esquemas de tercerización.

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Ese esquema habría generado temor entre periodistas y productores y dificultó al comienzo la presentación de denuncias formales.

La separación de Celis, de acuerdo con Red+ Noticias, responde a la gravedad de los hechos investigados y al deber de preservar un entorno laboral digno, seguro y respetuoso.

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En su comunicado, desde el noticiero se afirmó: “Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso”.

La empresa también expresó un rechazo categórico a cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de quienes trabajan en la organización.

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Red+ Noticias separó temporalmente a Giovanni Celis de la dirección tras recibir denuncias internas de acoso - crédito red social Instagram

La inspección del Ministerio de Trabajo abrió una crisis interna en la redacción

El Ministerio de Trabajo visitó las instalaciones de Red+ Noticias el 30 de abril en la sede de Plaza Claro, en Bogotá.

Dicha inspección marcó el inicio de una crisis interna centrada en denuncias por presunto acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual dentro de la sala de redacción.

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Según reveló un informe de la Revista Raya, trabajadores y excolaboradores describieron episodios reiterados de comportamientos considerados inapropiados, llamados fuera del horario laboral, humillaciones públicas y presiones ligadas a la estabilidad contractual.

De acuerdo con esos testimonios recogidos por el mismo medio, el ambiente dentro del noticiero estaba atravesado por miedo y tensión.

Las denuncias atribuidas a Giovanni Celis, según los testimonios citados por la revista, incluían comentarios sobre la apariencia física, mensajes personales fuera del contexto laboral y contactos físicos no consentidos.

Algunos relatos sostuvieron que esas situaciones se presentaban desde la etapa en que el noticiero operaba en el barrio La Macarena y continuaron después del traslado a Plaza Claro.

El Ministerio de Trabajo realizó una inspección en la sede de Red+ Noticias, enfocándose en denuncias de acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las declaraciones aparece la de una trabajadora que relató contactos incómodos durante trayectos nocturnos en vehículos asignados por el canal.

Otra periodista afirmó al mismo medio haber recibido mensajes sobre su ropa y su apariencia después de transmisiones en vivo.

Los testimonios describen gritos, insultos y obstáculos para denunciar

Excolaboradores citados por la revista describieron la sala de redacción como un espacio de presiones constantes, con gritos, insultos y llamados de atención públicos.

En uno de los testimonios se mencionó la destrucción de un teclado durante una discusión por errores de edición, un episodio que, según empleados citados por el medio, reflejaba el clima de trabajo dentro de la empresa.

Durante la visita del Ministerio de Trabajo, según el texto fuente, se instalaron códigos QR en distintas áreas de la redacción para facilitar denuncias anónimas por acoso laboral y sexual.

Esos códigos hacían parte de los mecanismos de recolección confidencial de testimonios impulsados por la entidad oficial, y de acuerdo con chats internos entre trabajadores, algunos de esos códigos desaparecieron poco después de la inspección.

Una de la periodistas que compartió su testimonio fue la presentadora Angela Serrano - crédito @angelitaserrano/IG

Los mensajes indicaban que solo algunos seguían visibles y que otros habrían sido retirados, una situación que generó inquietud entre el personal periodístico.

Frente a los señalamientos, Giovanni Celis negó las acusaciones de acoso sexual y maltrato laboral y sostuvo no haber recibido notificación oficial sobre el proceso impulsado por las autoridades.

Las actuaciones del Ministerio de Trabajo continúan y, según el texto fuente, podrían derivar en nuevas decisiones administrativas de acuerdo con las verificaciones en curso.