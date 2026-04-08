Colombia

Abelardo de la Espriella enfrentará audiencia por denuncia de David Murcia Guzmán sobre dinero de DMG: ya hay fecha oficial

En diálogo con Infobae Colombia, la candidata presidencial Sondra Macollins reveló detalles de las reclamaciones que hace el creador de DMG en contra de su exrepresentante legal

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Sondra Macollins es la abogada de David Murcia Guzmán - crédito Infobae Colombia

Desde que se conoció que David Murcia Guzmán, fundador de DMG, presentó una denuncia disciplinaria contra su exabogado y actual candidato presidencial Abelardo de la Espriella, se han revelado detalles de las reclamaciones que hace el empresario condenado en Colombia.

Según la denuncia, De la Espriella habría incurrido en violaciones graves a los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza. Se le acusa de haberse quedado con 5.000 millones de pesos entregados en efectivo como honorarios y abandonar la defensa. Además, el documento señala que el abogado divulgó información confidencial, quebrantando la reserva de la relación cliente-abogado.

La denuncia también sostiene que De la Espriella actuó con negligencia en la defensa de Murcia Guzmán, ya que no dejó constancia de supuestas irregularidades durante la captura de su cliente. Se menciona que no denunció ante el juez que Murcia Guzmán fue detenido en Panamá y no en Cartagena, como indicaron las autoridades, y que la fecha de detención fue alterada. La queja incluye la existencia de un conflicto de interés.

Lo último que se supo del caso es que quedó en manos del magistrado Martín Leonardo Suárez Varón en Bogotá.

Ya hay fecha para la audiencia inicial del caso

Abelardo de la Espriella era el abogado de Murcia Guzmán cuando este fue capturado - crédito Colprensa/Reuters
Abelardo de la Espriella era el abogado de Murcia Guzmán cuando este fue capturado - crédito Colprensa/Reuters

En diálogo con Infobae Colombia, la candidata presidencial Sondra Macollins, que a su vez es defensora de David Murcia Guzmán, expuso una serie de acusaciones y cuestionamientos sobre el proceso que involucra a su cliente y Abelardo de la Espriella.

Macollins reveló que el 4 de junio será la primera audiencia del caso y contó detalles de cómo la contactó Murcia Guzmán tras haber sido condenado, con la intención de recibir un apoyo para hacer valer lo que califica como una vulneración de sus derechos fundamentales. “Él dice, no lo digo yo, lo dice el señor David Murcia, que su abogado lo robó, lo traicionó, lo vendió y nunca denunció eso”.

Macollins relató que, ante la queja de su cliente sobre el actuar de su anterior defensor, le sugirió formalizar una denuncia ante el Consejo Seccional de la Judicatura. Murcia presentó la queja y, según la abogada, la investigación fue admitida por un magistrado que ya fijó una fecha para la audiencia en la que se presentarán las pruebas. Entre los elementos que el exlíder de DMG busca demostrar figuran que “le entregó un dinero, que lo dejó abandonado y que no le devolvió ese dinero cuando no lo representó”.

Abelardo de la Espriella deberá responder por las acusaciones que hace David Murcia Guzmán en su contra - crédito Instagram/Reuters
Abelardo de la Espriella deberá responder por las acusaciones que hace David Murcia Guzmán en su contra - crédito Instagram/Reuters

La abogada sostuvo que la defensa de De la Espriella se ha centrado en argumentar la prescripción del reclamo sobre honorarios, postura que ella rechaza. “Cuando se trata de honorarios, la prescripción opera cuando se devuelven los honorarios para que empiecen los cinco años que tiene el cliente para presentar su queja”, explicó Macollins.

La candidata insistió en que el caso aún está vigente. Recalcó que se acogerá estrictamente a lo que dispongan la ley y la Constitución de Colombia, presentando los recursos legales pertinentes.

David Murcia Guzmán, representante legal de la pirámide DMG. Colprensa.
La defensa de Murcia Guzmán alega que ya pagó una condena por los mismos crímenes por los que fue condenado en Colombia - crédito Colprensa

Macollins también señaló que David Murcia Guzmán es “el único colombiano condenado dos veces por los mismos hechos, pagando su segunda condena por los mismos hechos”. Según la defensora, otros procesados en el mismo caso evitaron una segunda condena gracias a la aplicación de principios fundamentales, mientras que Murcia fue juzgado y sentenciado tanto en Estados Unidos como en Colombia por los mismos cargos.

De acuerdo con la abogada, esto abre una vía para solicitar el reconocimiento del tiempo cumplido y la garantía del derecho a la igualdad ante la justicia.

Macollins informó que también representa a cerca de 400.000 familias que resultaron afectadas por la intervención estatal a la estructura de DMG, la cual permanece bajo control judicial aunque han pasado 18 años. “No sé si fue mejor la cura que la enfermedad o fue peor la cura que la enfermedad, pero esa gente también quiere justicia”, puntualizó la jurista.

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