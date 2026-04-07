Colombia

Se chocaron dos buses de Transmilenio: el accidente paralizó el corredor de Suba en el norte de Bogotá

La congestión y los desvíos obligaron a cientos de viajeros a buscar alternativas inesperadas mientras el flujo en la zona occidental quedó condicionado por el operativo de emergencia

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Las autoridades solicitaron tomar vías alternativas luego del incidente, mientras se desarrollan labores para restablecer el flujo regular y se monitorea el estado de los usuarios tras el incidente de tránsito crédito: Carcol Radio 7 X

Un accidente entre dos buses de TransMilenio se registró hace unos momentos en la estación 21 Ángeles de la troncal Suba, en el noroccidente de Bogotá, según informó Blu Radio.

En la estación 21 Ángeles, sobre la avenida Suba con carrera 101, un bus articulado de Transmilenio impactó la parte trasera de otro.

El número de personas heridas aún no ha sido confirmado, pero el incidente obligó a restringir el paso y a recomendar rutas alternas a los usuarios habituales del sistema.

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Un choque entre dos buses en la estación 21 Ángeles paralizó parte del corredor troncal Suba este martes. Aunque hasta ahora no se han confirmado lesionados, el tránsito en la zona se vio seriamente afectado y los usuarios de TransMilenio tuvieron que buscar alternativas de movilidad para continuar sus desplazamientos, mientras se normalizan las operaciones.

Afectaciones en el servicio y alternativas de movilidad

El accidente generó una congestión significativa y la afectación directa del carril mixto en la avenida Suba desde la carrera 101, en sentido oriente-occidente, según detalló Blu Radio.

La circulación en la troncal Suba presenta interrupciones debido a la colisión registrada entre dos vehículos articulados, lo que ha motivado restricciones de paso y la recomendación de rutas alternas por parte de la administración del sistema - crédito captura de pantalla Video Aficionado
La circulación en la troncal Suba presenta interrupciones debido a la colisión registrada entre dos vehículos articulados, lo que ha motivado restricciones de paso y la recomendación de rutas alternas por parte de la administración del sistema - crédito captura de pantalla Video Aficionado

Ante esta situación, la entidad administradora del sistema recomendó usar rutas alternas como la Transversal 88 y la carrera 91 para quienes buscan evitar la zona de mayor congestión. Estas vías fueron sugeridas para facilitar el flujo vehicular mientras se desarrollan las labores para liberar el corredor principal.

TransMilenio indicó que permanece atenta al avance de las tareas necesarias para restablecer el servicio. El objetivo es ofrecer información oportuna y que los usuarios puedan planificar mejor sus desplazamientos.

En uno de los video virales sobre este accidente, se puede ver cómo un paramédico está llevando una camilla a uno de los articulados de la empresa de servicio público. Esto hace pensar que tras el impacto, al menos hubo gente herida.

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