Colombia

Por qué las redes se llenaron de memes tras la captura de alias ‘Nías’, jefe de sicarios de ‘El Mesa’: “Es un Swiftcario”

La inesperada relación entre el crimen organizado y la cantante Taylor Swift creo una ola de comentarios irónicos entre los fans de la artista

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Alias Nías, presunto jefe de sicarios de ‘El Mesa’, fue detenido en Bogotá durante un operativo que dejó 23 capturados por delitos graves - crédito Policía Nacional / Taylor Swift
Alias Nías, presunto jefe de sicarios de ‘El Mesa’, fue detenido en Bogotá durante un operativo que dejó 23 capturados por delitos graves - crédito Policía Nacional / Taylor Swift

El reciente desmantelamiento de una célula clave del Grupo Delincuencial Organizado El Mesa en Bogotá y otras regiones dejó una inesperada en la conversación pública.

Tras la captura de 23 personas en una operación que exigió un año de labores encubiertas y análisis de datos por parte de las autoridades, las fotos de los detenidos fueron difundidas por la Policía Nacional.

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Es así que entre los detenidos figuró alias Nías, considerado jefe de sicarios. Según información oficial, alias Nías habría iniciado su carrera criminal a los 13 años y tendría antecedentes en al menos 50 homicidios.

Algunos usuarios, relacionaron canciones de Taylor Swift con el delincuente - crédito Ángela M. Camacho / X

No obstante pese a los antecedentes del sujeto, en redes sociales la atención no tardó en desviarse hacia un detalle fuera de lo común: las fotografías de la captura revelaron que alias Nías portaba un hoodie gris con la inscripción “1989 - Taylor’s version”, en referencia al álbum de la famosa cantante estadounidense Taylor Swift. El hecho despertó una avalancha de memes y comentarios irónicos.

Frases como “Si será swiftie o se habrá encontrado la playera en la paca o tal vez ese día se la robó a la sobrina. Tengo tantas preguntas” y “I Did Something Bad (Taylor’s Version)” inundaron el debate digital. Otros usuarios ironizaban: “Por eso no se metan con madre Taylor, nunca saben de dónde les va a salir un swiftie emputado ni a qué se dedica, puede ser tu jefe, tu doctora, tu abogada, o el sicario del pueblo”.

La viralidad del caso se incrementó al compararse con otro episodio reciente: el astronauta Reid Wiseman, participante de la misión Artemis II, también mostró públicamente su simpatía por Taylor Swift, lo que llevó a bromas sobre el alcance de la artista.

Otros, cambiaron el autógrafo que la cantante dio a la tripulación del Artemis para hacerlo coincidir con la situación colombiana - crédito @nanasaurusv
Otros, cambiaron el autógrafo que la cantante dio a la tripulación del Artemis para hacerlo coincidir con la situación colombiana - crédito @nanasaurusv

Frases como “Un Swiftcario”, “Es un swiftie. Si Colombia no existiera habría que inventarla”, y “Cómo le explico a la gente no colombiana que al sicario más sanguinario de mi país le dicen Swiftcario???????” reflejaron el asombro y el humor con que se vivió el episodio en la opinión pública.

La difusión del llamado Swiftcario ha trascendido fronteras y se ha convertido en tema de conversación no solo en Colombia, sino también en países como Francia y Brasil. Las redes sociales reflejan el fenómeno: ya circulan memes en portugués sobre el caso. Aunque el humor domina algunas reacciones, hay quienes consideran que el hecho genera vergüenza. “No es motivo para alegrarse ya que deja mal parado al país”, se lee en varios comentarios de usuarios colombianos.

Se ha dado a conocer que alias Nías ha sido identificado por las autoridades como Juan Esteban Gallego y sería uno de los miembros más peligrosos de la estructura criminal. Las investigaciones lo vinculan con al menos 50 homicidios y lo señalan por su relación con cuerpos hallados en bolsas en la vía que conecta Bogotá con Cota.

También se han reportado memes en portugués, evidenciando el alcance de la noticia - crédito @metmidnigths / X
También se han reportado memes en portugués, evidenciando el alcance de la noticia - crédito @metmidnigths / X

La captura de este hombre, quien acumulaba cerca de 10 procesos judiciales sin haber sido detenido hasta ahora, también provocó indignación tras viralizarse imágenes suyas riendo y rodeado de policías. En un video, se le observa “riendo a carcajadas”, según describen quienes han visto la grabación.

El llamado Swiftcario hace parte de la organización Los Mesa, originaria de Bello (Antioquia), que consolidó su presencia en Bogotá desde 2012. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, la banda operaba en “localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe”. El oficial detalló que “logramos la captura de 23 delincuentes pertenecientes al grupo ‘El Mesa’, responsables de homicidios, tráfico de estupefacientes y extorsión en varias zonas de la ciudad”.

El accionar del grupo incluía el uso de taxis para “transportar droga y armas desde Usme hacia Suba”, donde distribuían estupefacientes en “parques, colegios y discotecas”. La violencia extrema era empleada para controlar el territorio.

El hoodie gris con la leyenda “1989 - Taylor’s version” que vestía alias Nías al momento de su captura generó numerosos comentarios y memes en redes sociales - crédito @LaTayMexicana / X
El hoodie gris con la leyenda “1989 - Taylor’s version” que vestía alias Nías al momento de su captura generó numerosos comentarios y memes en redes sociales - crédito @LaTayMexicana / X

El director de la Dijin, Elver Vicente Alfonso Sanabria, resaltó el golpe financiero: “No solo se logró la captura de esta estructura criminal, sino avanzar en la identificación de bienes producto de sus actividades ilícitas, que superarían los 20 mil millones de pesos”. El operativo incluyó 15 allanamientos realizados en Suba, Soacha y Chiriguaná y resultó de la cooperación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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