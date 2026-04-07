Piden investigar y suspender al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, por presunta participación en política

Cristian Portilla durante uno de los eventos de ‘BucaraSanta’, escenario que hace parte de los hechos mencionados en la solicitud ante la Procuraduría. - crédito @soyjaimeandres/Instagram

La Procuraduría General de la Nación recibió una solicitud formal para investigar y suspender provisionalmente al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, por presunta participación en política durante actividades públicas realizadas en la Semana Santa.

De acuerdo con La FM, el documento, presentado por un ciudadano ante la entidad, plantea además abrir investigación a otros funcionarios de la administración municipal, como Natalia Melissa Torres, directora del Instituto Municipal de Cultura (IMCT), y Julián Andrés Díaz Zambrano, director de Neomundo.

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El origen de la controversia se encuentra en la presencia del exalcalde Jaime Andrés Beltrán en el escenario junto a Portilla durante uno de los conciertos masivos de la programación “BucaraSanta”. Beltrán, hoy director de regiones de la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella, fue visto participando activamente en el evento, financiado con recursos públicos, lo que generó cuestionamientos sobre un posible acto de proselitismo.

Según el documento radicado, el evento fue organizado con apoyo del contrato 0331-D4 del 28 de enero de 2025, suscrito entre el IMCT y Neomundo. La denuncia pide una revisión jurídica sobre la naturaleza de este convenio, argumentando que los recursos públicos se estarían destinando a actividades ajenas a los fines de la alcaldía.

Según el medio ya mencionado, entre las pruebas presentadas figuran informes de prensa, copia del contrato, enlaces a redes sociales y videos en los que se observa a Beltrán en tarima junto al alcalde Portilla, además de asistentes portando elementos alusivos a la campaña presidencial de De la Espriella.

La Procuraduría General de la Nación analiza la solicitud que pide revisar la conducta de funcionarios en el marco de estos eventos. - crédito Colprensa

Declaraciones oficiales y defensa de la administración

Ante la polémica, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratalli, defendió la actuación de los funcionarios municipales. “Todos los eventos eran de libre entrada y él es un libre ciudadano que puede ingresar a los eventos. No le veo ningún inconveniente, no lo vi haciendo proselitismo, no lo vi haciendo ningún llamado o invitación a votar por nadie, sino participando de un evento religioso”, sostuvo Pinto, según recogió Metropolitano.

Consultado sobre la diferencia entre asistir como ciudadano y estar en tarima junto al alcalde, Pinto respondió: “Ninguno participó en política. Si estuvieron en la tarima juntos, más allá de la amistad que los pueda envolver, participaron de un evento propio de la fe que ellos profesan”.

Jaime Andrés Beltrán acompañó en tarima al alcalde Cristian Portilla durante un evento religioso, hecho citado en la solicitud disciplinaria. - crédito @soyjaimeandres/Instagram

Contexto legal

Los cuestionamientos no solo recaen sobre el exalcalde Beltrán, sino también sobre el actual mandatario y otros funcionarios que participaron en la organización y desarrollo de los conciertos y eventos religiosos.

Expertos citados por Metropolitano advierten que la evaluación de la participación en política de servidores públicos no depende únicamente de llamados explícitos al voto, sino que abarca actos que puedan favorecer indirectamente a campañas, sobre todo si se realizan en escenarios públicos y con recursos estatales.

El abogado Gerardo Martínez, PhD en Derecho y Ciencias Sociales, explicó al medio que “será muy complejo poder determinar que se haya configurado una indebida participación en política por parte de servidores públicos de la alcaldía, o del propio alcalde, pero lo que sí se puede concluir es que hubo un oportunismo político por parte del exalcalde, que aprovechó un evento masivo para mostrarse”.

Actividad masiva de Semana Santa organizada por la Alcaldía de Bucaramanga, incluida dentro de la programación que es objeto de revisión. - crédito @soyjaimeandres/Instagram

Religión y política, una frontera difusa

La Semana Santa en Bucaramanga contó con varios conciertos de música religiosa organizados por la administración municipal. El evento más relevante tuvo lugar el 1 de abril durante la presentación de Alex Campos en la plaza cívica Luis Carlos Galán, donde la visibilidad de Beltrán en el escenario y sus publicaciones en redes sociales alimentaron el debate. La logística y la financiación estuvieron a cargo de la Alcaldía de Bucaramanga, con una asistencia masiva de ciudadanos.