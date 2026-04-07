Colombia

Padre del Minuto de Dios reveló que pidieron al Vaticano que Rafael García Herreros sea declarado santo: así intercedió por la paz en Colombia

Diego Jaramillo recordó que el religioso fue clave en los pocos acuerdos que logró el Estado con el cartel de Medellín en los 80

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Rafael García Herreros Pablo Escobar
El religioso estuvo en la entrega de Pablo Escobar - crédito Colprensa

Además de haber sido el fundador del Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros también fue importante en las negociaciones de paz que sostuvieron los narcotraficantes más peligrosos de Colombia con el Estado en los 80.

De hecho, el religioso fue la única persona, además de las autoridades, que estuvo en la entrega de Pablo Escobar en junio de 1991; sumado a ello, el exnarco Carlos Lehder confesó que García Herreros lo visitó durante el cumplimiento de su condena en Estados Unidos para convencerlo de colaborar con la justicia.

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En diálogo con El Tiempo, el padre Diego Jaramillo, que ocupó el lugar de García Herreros tras su muerte en 1992, indicó que ese compromiso con la paz es uno de los motivos por los que buscarán que sea canonizado.

“Leer ya está en libertad, no sé en qué condiciones y demás, no me atreví nunca a preguntarle, pero fue al Minuto de Dios porque necesitábamos una palabra de él porque el padre García Herreros, como tú sabes, murió en 1992. Después, por petición de mucha gente, dijimos: ‘Valdría la pena proponer que el padre García Herreros fuera algún día declarado santo’“.

Padre Diego Jaramillo - Minuto de Dios - Cómo se veía joven
El padre Jaramillo ha estado al frente de la Junta Directiva del Minuto de Dios desde 1992 - crédito Minuto de Dios

Jaramillo indicó que el Vaticano exige una documentación para considerar si una persona puede ser declarada santa, lo que, para ellos, podría ayudar a eliminar las leyendas urbanas que existen sobre Herreros.

“Para eso se nos pide una documentación especial. Y como ese tema de Lehder y de Escobar, etcétera, causa que la gente dice: ¿por qué el padre terminó con eso? ¿Es que estaba vinculado con ellos o qué? Lehder vino a dar su testimonio, a contar qué era lo que había pasado y cómo él había intervenido en eso“.

Jaramillo mencionó detalles de la conversación que tuvo el padre García Herreros con Carlos Lehder y cómo ayudó al oriundo de Armenia y posteriormente a Pablo Escobar.

“En esa reunión que tuvo en la cárcel de Estados Unidos con Lehder, le habló de Pablo Escobar y el padre García Herreros le dijo que entonces él iba a tratar también, a ver si Pablo Escobar, para que no entrara en la cárcel como Lehder, podía dejar su influencia en el tráfico de cocaína y de todas esas cosas. Ahí comenzó ese diálogo.

Padre García Herreros
El religioso convenció a Pablo Escobar de que se entregara a la justicia - crédito Minuto de Dios

Cinco meses después de que Pablo Escobar se escapó de La Catedral, el padre García Herreros falleció en Bogotá a los 83 años sin poder ver a Colombia en paz.

“Lo citó en Medellín para que se encontraran y el padre García Herreros, según los momentos del Gobierno, fue el que aconsejó para que se entregara Pablo Escobar, que se entregara a la cárcel, que dejara de traficar con eso. Habló el padre Rafael García Herreros con el presidente Gaviria y, en el diálogo con los tres, obtuvo que Escobar se entregara“.

Según Ledher, se confesó con el Padre Rafael García Herreros - crédito Semayorzipa / Wikipedia
Carlos Lehder se confesó ante el padre García Herreros en prisión - crédito Colprensa

En una entrevista con Rafael Poveda, Carlos Lehder narró cómo fue la primera vez que vio al religioso, al que le solicitó a través de una carta permitirle confesarse ante él en una visita en prisión.

“Me dijeron: ‘Lehder, vístase, que vino un clérigo a visitarlo’; yo sabía quién era y el factor fue que el padre García Herreros recibía miles de cartas de miles de personas. Yo le envié una carta también; le escribí que él asistió a Pablo Escobar y ayudó a la paz en Colombia; yo le pedía una visita para confesarme y conversar con él”.

El exnarcotraficante aseguró que el padre lo salvó de morir en prisión, puesto que le cumplió una promesa y se encargó de hablar con Pablo Escobar para que Lehder pudiera testificar contra Noriega.

“Yo no podía cooperar sin preguntarle a Pablo, porque cuando uno testifica contra la organización, pues tiene que mencionar a Pablo. Él me dijo que tuviera fe, porque no podía cambiar mi destino, sino que eso lo haría Dios. Él me dijo que me iba a regresar a Colombia, eso después de que habló con Pablo. Eso me permitió a mí hacer el acuerdo”.

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