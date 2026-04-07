Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Karol G habló del riesgo de pronunciarse en contra de ICE en Estados Unidos, pero aseguró que, llegando el momento, usará su escenario para defender "a su comunidad" - crédito @karolg / Instagram - REUTERS/Jonathan Ernst

La cantante colombiana Karol G abordó en una entrevista con la revista Playboy las advertencias que recibe habitualmente cuando considera hablar sobre cuestiones políticas en Estados Unidos, en particular sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según relató, allegados y asesores le sugieren que evite hacer declaraciones públicas sobre el tema por temor a represalias, como la posible cancelación de su visa.

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“La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’. ¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’. Te conviertes en un blanco porque algunos quieren demostrar su poder”, afirmó la artista.

Karol G abordó en una entrevista con Playboy las advertencias que recibe cuando considera hablar sobre temas políticos en Estados Unidos, en especial sobre ICE - crédito @karolg / Instagram

Karol G, que se prepara para convertirse en la primera latina en encabezar el festival Coachella, explicó que, pese a estas advertencias, siente el deber de aprovechar su visibilidad para apoyar a su comunidad. “Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar. Si alguna vez alguien hiciera algo contra mí, quiero estar firme en mi escenario por mi comunidad”, sostuvo. Añadió que su estrategia pasa por ser cautelosa y elegir el momento adecuado para pronunciarse, con el objetivo de que su mensaje tenga una repercusión real.

Durante la conversación, Karol G compartió sus dudas sobre el verdadero alcance de los mensajes simbólicos, y se preguntó si frases como “ICE Out” tienen un impacto tangible o si existen otras formas más efectivas de generar cambios para la comunidad latina.

Reconoció que su equipo suele aconsejarle evitar ese tipo de declaraciones, pero aseguró que está dispuesta a correr el riesgo. “Mi equipo me mataría por decir ‘ICE Out’. Pero estoy dispuesta a decirlo. Si soy honesta, es algo que cruza la línea de lo que tengo que hacer para protegerme. Pero al final del día, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”, reflexionó.

La artista reconoció que su equipo le recomienda evitar declaraciones, pero está dispuesta a asumir riesgos si su posición puede tener impacto - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Varios artistas latinos han alzado la voz contra ICE

En los últimos años, numerosos artistas latinos han elevado su voz en Estados Unidos para rechazar públicamente los operativos y políticas implementadas por ICE. Esta postura se ha hecho visible tanto en redes sociales como en escenarios y entrevistas, consolidando una corriente de solidaridad con las comunidades migrantes y denunciando el impacto de las redadas y deportaciones.

Becky G es una de las figuras más activas en este sentido. La cantante ha utilizado sus plataformas para compartir mensajes de apoyo a los inmigrantes, difundir recursos legales y denunciar el trato que reciben las familias afectadas por las políticas migratorias.

Numerosos artistas latinos se han manifestado en contra de ICE en Estados Unidos, mostrando solidaridad con comunidades migrantes y denunciando deportaciones - crédito REUTERS/Ringo Chiu

Otros artistas como Fuerza Regida, Maná y Junior H también han manifestado abiertamente su rechazo a los operativos del ICE y han destinado fondos para ayudar a las familias afectadas por las redadas. El líder de Maná, Fher Olvera, difundió un mensaje en el que pidió a la comunidad actuar con firmeza pero de manera pacífica, mientras que Junior H anunció la donación de parte de las ventas de su marca de ropa para cubrir gastos legales de migrantes detenidos.

Shakira, Alejandro Sanz y Luis Fonsi también se han pronunciado sobre la situación que viven los inmigrantes en Estados Unidos. Shakira señaló en una entrevista que “vivir en constante temor es doloroso de ver” e hizo un llamado a la humanidad y a la unión. Sanz y Fonsi, por su parte, han enviado mensajes de solidaridad y aliento a quienes enfrentan procesos de deportación o discriminación.

En los Grammy 2026, Bad Bunny dedicó parte de su discurso a los inmigrantes impactados por las políticas de ICE y recibió ovación por su mensaje - crédito AP/Chris Pizzello

En la más reciente edición de los Grammy 2026, Bad Bunny dedicó parte de su discurso a los inmigrantes afectados por las políticas de ICE. Sus palabras recibieron una ovación y se viralizaron rápidamente en redes sociales, sumándose al llamado de otros colegas del género.

Además, artistas como Selena Gomez, Camila Cabello, Eva Longoria, Peso Pluma y Los Tigres del Norte han expresado públicamente su preocupación y empatía por la comunidad migrante, sumándose a las protestas contra las políticas de control migratorio.