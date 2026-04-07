Colombia

Karol G posó para Playboy y habló por primera vez sobre su ruptura con Feid: “La vida me tiró al suelo”

La cantante colombiana se confesó con la famosa revista y reveló detalles de su ruptura con el reguetonero y el proceso de desamor por el que tuvo que pasar para volver a sentirse empoderada

Guardar
Karol G se refirió a su nueva soltería tras terminar su relación con Feid y aseguró que pasó por un mal momento - crédito @karolg @feid / Instagram
Karol G se refirió a su nueva soltería tras terminar su relación con Feid y aseguró que pasó por un mal momento - crédito @karolg @feid / Instagram

Karol G y Feid, dos de las figuras más populares de la música latina actual, pusieron fin a su relación tras tres años juntos, según confirmaron fuentes cercanas a ambos artistas.

La noticia se conoció a principios de 2026, luego de varios meses de especulación entre sus seguidores por la ausencia de publicaciones y apariciones públicas en pareja. La ruptura se habría producido de manera discreta y amistosa, con ambos optando por mantener la privacidad y enfocarse en sus carreras y proyectos personales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La relación entre Karol G y Feid comenzó luego de su colaboración en el tema Friki en 2021, y fue alimentada por rumores tras ser vistos juntos en diversas ocasiones, especialmente durante la gira Bichota Tour donde Feid fue telonero. Aunque mantuvieron la discreción inicial, la pareja oficializó su vínculo en 2023 y desde entonces compartieron momentos en eventos, redes sociales y colaboraciones musicales.

Feid y Karol G
Karol G y Feid pusieron fin a su relación tras tres años juntos, según confirmaron fuentes cercanas a ambos artistas - crédito @karolg/Instagram

Aunque ninguno de los dos había dado detalles sobre la ruptura, Karol G fue la primera en referirse públicamente a su nueva etapa de soltería. Lo hizo en una entrevista con la revista Playboy, una publicación internacional reconocida por su contenido dirigido a adultos, para la que además posó por primera vez en su carrera.

En la entrevista con la reconocida revista, Karol catalogó el rompimiento con Feid como un momento devastador que la hizo pensar en volver a construirse de nuevo. “El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas", reveló para Playboy.

La revista señala que la ruptura fue uno de los motivos que llevaron a Karol G a viajar a Hawái y a cortar su cabello, lo que sugiere que la separación se produjo en noviembre de 2025. La artista destaca que los cambios recientes en su vida, incluyendo esta nueva etapa en solitario, le han permitido evolucionar tanto en lo personal como en lo profesional. Según sus propias palabras, ha encontrado en la soledad algunos de los momentos de mayor crecimiento y transformación en su carrera.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…“, dijo la cantante.

La cantante colombiana Karol G muestra su renovado corte de cabello en una selfi que marca su regreso a las redes sociales - ccrédito karolg / Instagram
En la entrevista, Karol describió la separación de Feid como un momento devastador que la llevó a reconstruirse personal y emocionalmente - ccrédito karolg / Instagram

Las declaraciones de Karol G sugieren que ella fue la que notó que la cercanía con el reguetonero no estaba funcionando, por lo que tomó la decisión de poner punto final a la relación.

“Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!“, reveló Karol G a Playboy.

Karol G se prepara para hacer historia en Coachella

En la entrevista, la cantante colombiana también habló de su próxima presentación en el festival Coachella, en el que hará historia siendo la primera latina en encabezar el cartel del evento musical.

La cantante que se presentará el 12 y 19 de abril en el festival, reveló que al inicio consideraba esta oportunidad como un punto alto en su carrera, pero ahora lo ve como el camino para lo que sigue en su trayectoria musical.

“Pensaba que esto iba a ser como mi consagración, pero en realidad siento que es el comienzo. Esta es la primera vez en mi vida que siento que me veré como un artista del mismo calibre que el escenario en el que estoy pisando”, reveló Karol G a Playboy.

La paisa encabezaría el cartel del famoso festival junto a la estrella pop Sabrina Carpenter según lo reveló la revista Rolling Stone - crédito montaje REUTERS/Daniel Cole - REUTERS/Amanda Perobelli
La cantante se presentará el 12 y 19 de abril en Coachella, y considera este logro como el inicio de una nueva etapa en su carrera musical - crédito montaje REUTERS/Daniel Cole - REUTERS/Amanda Perobelli

La colombiana reveló cómo la contactaron y el peso que tiene ahora representar a la comunidad latina en el escenario principal del festival.

“Cuando recibí la llamada, sentí como si una enorme carga cayera sobre mí… Me siento muy afortunada de formar parte de una generación que intenta cambiar la narrativa y alzar la voz por la comunidad… Siento que es un espectáculo para mi comunidad, para el mundo, pero sobre todo es un espectáculo para mí“, añadió La Bichota.

Temas Relacionados

Karol GFeidKarol G PlayboyColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

El estadio Jose Alvalade en Lisboa, Portugal será la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos de Europa en la temporada

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Esta es la iglesia más antigua de Colombia: queda en Bogotá y así la puede visitar

Este templo destaca por haber superado terremotos, remodelaciones y una expropiación, siempre manteniéndose en su ubicación original

Esta es la iglesia más antigua de Colombia: queda en Bogotá y así la puede visitar

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a nuevos intentos de envenamiento en el caso de Zulma Guzmán: “La investigación ha continuado”

Las autoridades británicas han planteado dudas sobre las condiciones de reclusión que podría enfrentar la capturada, lo que ha obligado a revisar estándares carcelarios y generar inspecciones conjuntas en penales nacionales

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a nuevos intentos de envenamiento en el caso de Zulma Guzmán: “La investigación ha continuado”

Reconocido sacerdote en Medellín le dijo a sus fieles que “ser de derecha es mejor” y generó polémica: el ministro de Trabajo le contestó

Antonio Sanguino comparó los discursos religiosos de Fredy Bustamante, de la parroquia Santa María de los Ángeles en Medellín, con los de los tiempos de violencia bipartidista

Reconocido sacerdote en Medellín le dijo a sus fieles que “ser de derecha es mejor” y generó polémica: el ministro de Trabajo le contestó

A la selección Colombia no le va bien en comparativo con sus rivales de grupo en el Mundial 2026: esto dicen las cifras

La diferencia entre la Amarilla y sus rivales en el grupo K es de 15 puntos con la RD del Congo y de 11 unidades con Portugal y Uzbekistán.

A la selección Colombia no le va bien en comparativo con sus rivales de grupo en el Mundial 2026: esto dicen las cifras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Juliana Velásquez reveló sus problemas de desórdenes alimenticios: “Mi voz ronca es producto de la bulimia”

Juliana Velásquez reveló sus problemas de desórdenes alimenticios: “Mi voz ronca es producto de la bulimia”

Hora y dónde ver la presentación de Karol G en Coachella desde Colombia

Marilyn Patiño reveló por qué nominó a Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Quiero ver qué tan fuerte es Karola”

Miss Fruti Universo: así fue como el viral reinado de frutas recreó la corta coronación de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo 2015

Aterciopelados debutó en el Tiny Desk: así fue el concierto acústico de la banda colombiana en el icónico escenario

Deportes

Este es el avión en el que se transportará la selección Colombia al Mundial 2026

Este es el avión en el que se transportará la selección Colombia al Mundial 2026

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

A la selección Colombia no le va bien en comparativo con sus rivales de grupo en el Mundial 2026: esto dicen las cifras

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile