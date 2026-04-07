Karol G posó para Playboy y habló por primera vez sobre su ruptura con Feid: “La vida me tiró al suelo”

Karol G se refirió a su nueva soltería tras terminar su relación con Feid y aseguró que pasó por un mal momento - crédito @karolg @feid / Instagram

Karol G y Feid, dos de las figuras más populares de la música latina actual, pusieron fin a su relación tras tres años juntos, según confirmaron fuentes cercanas a ambos artistas.

La noticia se conoció a principios de 2026, luego de varios meses de especulación entre sus seguidores por la ausencia de publicaciones y apariciones públicas en pareja. La ruptura se habría producido de manera discreta y amistosa, con ambos optando por mantener la privacidad y enfocarse en sus carreras y proyectos personales.

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La relación entre Karol G y Feid comenzó luego de su colaboración en el tema Friki en 2021, y fue alimentada por rumores tras ser vistos juntos en diversas ocasiones, especialmente durante la gira Bichota Tour donde Feid fue telonero. Aunque mantuvieron la discreción inicial, la pareja oficializó su vínculo en 2023 y desde entonces compartieron momentos en eventos, redes sociales y colaboraciones musicales.

Karol G y Feid pusieron fin a su relación tras tres años juntos, según confirmaron fuentes cercanas a ambos artistas - crédito @karolg/Instagram

Aunque ninguno de los dos había dado detalles sobre la ruptura, Karol G fue la primera en referirse públicamente a su nueva etapa de soltería. Lo hizo en una entrevista con la revista Playboy, una publicación internacional reconocida por su contenido dirigido a adultos, para la que además posó por primera vez en su carrera.

En la entrevista con la reconocida revista, Karol catalogó el rompimiento con Feid como un momento devastador que la hizo pensar en volver a construirse de nuevo. “El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas", reveló para Playboy.

La revista señala que la ruptura fue uno de los motivos que llevaron a Karol G a viajar a Hawái y a cortar su cabello, lo que sugiere que la separación se produjo en noviembre de 2025. La artista destaca que los cambios recientes en su vida, incluyendo esta nueva etapa en solitario, le han permitido evolucionar tanto en lo personal como en lo profesional. Según sus propias palabras, ha encontrado en la soledad algunos de los momentos de mayor crecimiento y transformación en su carrera.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…“, dijo la cantante.

En la entrevista, Karol describió la separación de Feid como un momento devastador que la llevó a reconstruirse personal y emocionalmente - ccrédito karolg / Instagram

Las declaraciones de Karol G sugieren que ella fue la que notó que la cercanía con el reguetonero no estaba funcionando, por lo que tomó la decisión de poner punto final a la relación.

“Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!“, reveló Karol G a Playboy.

Karol G se prepara para hacer historia en Coachella

En la entrevista, la cantante colombiana también habló de su próxima presentación en el festival Coachella, en el que hará historia siendo la primera latina en encabezar el cartel del evento musical.

La cantante que se presentará el 12 y 19 de abril en el festival, reveló que al inicio consideraba esta oportunidad como un punto alto en su carrera, pero ahora lo ve como el camino para lo que sigue en su trayectoria musical.

“Pensaba que esto iba a ser como mi consagración, pero en realidad siento que es el comienzo. Esta es la primera vez en mi vida que siento que me veré como un artista del mismo calibre que el escenario en el que estoy pisando”, reveló Karol G a Playboy.

La cantante se presentará el 12 y 19 de abril en Coachella, y considera este logro como el inicio de una nueva etapa en su carrera musical - crédito montaje REUTERS/Daniel Cole - REUTERS/Amanda Perobelli

La colombiana reveló cómo la contactaron y el peso que tiene ahora representar a la comunidad latina en el escenario principal del festival.

“Cuando recibí la llamada, sentí como si una enorme carga cayera sobre mí… Me siento muy afortunada de formar parte de una generación que intenta cambiar la narrativa y alzar la voz por la comunidad… Siento que es un espectáculo para mi comunidad, para el mundo, pero sobre todo es un espectáculo para mí“, añadió La Bichota.