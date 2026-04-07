Gobierno Petro ya dio el primer paso para establecer el presupuesto de los colombianos en 2027: así será la asignación de fondos

Para 2026, el PGN fue de $546,9 billones, aunque $16 billones dependen de una reforma tributaria o ley de financiamiento que no se aprobó - crédito Colprensa

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó el 7 de abril ante el Congreso de la República el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, una iniciativa que marca el inicio del proceso formal para definir el rumbo económico de Colombia el próximo año. El Gobierno proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,6% en 2026 y 3% en 2027, y prevé que el presupuesto definitivo será definido mediante un ciclo de mesas sectoriales, cuya presentación final ante la corporación está agendada para el 29 de julio de 2026.

El anteproyecto fija el marco presupuestal y temático para 2027, con prioridades alineadas al actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) y una visión de transición productiva, sostenibilidad ambiental y enfoque social. Como se recordará, en 2026, el presupuesto aprobado ascendió a $546,9 billones, con una asignación dirigida a funcionamiento, servicio de la deuda e inversión pública. El Ministerio de Hacienda señaló que estos lineamientos buscan consolidar el consenso político, asegurar la responsabilidad fiscal y responder a los retos sociales y ambientales de la nación.

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La radicación inicia la definición de las finanzas públicas para 2027. El Ministerio de Hacienda explicó que “la base principal para la construcción inicial del anteproyecto, en correspondencia al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), parte de un crecimiento sostenido del PIB que pasaría de 2,6% en 2026 a cerca de un 3% en 2027”. Dicha estimación, según la cartera que lidera Germán Ávila, depende tanto del dinamismo de la demanda interna como externa.

El anteproyecto del PGN de 2027 que presentó el Gobierno Petro al Congreso de la República busca justicia social - crédito Ministerio de Hacienda

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional unificó la información de rentas y gastos de las entidades públicas en el Sistema Integrado de Información Financiera, y la hizo disponible por medio del Portal de Transparencia Económica. Según el Ministerio de Hacienda, la formulación del presupuesto busca un enfoque descentralizado, lo que permite que cada sector exponga sus necesidades en las mesas sectoriales para garantizar la participación técnica y política en la construcción del documento final.

Prioridades estratégicas de gasto y transición económica

De acuerdo con el comunicado oficial, el anteproyecto busca “acelerar el tránsito de una economía extractiva de recursos no renovables hacia una base productiva más sólida y diversa”. La asignación de fondos “reflejará un compromiso con la descarbonización de la economía nacional”.

En el modelo de desarrollo territorial planteado, la prioridad está en:

Justicia ambiental: con proyectos orientados a la sostenibilidad y el ordenamiento del territorio.

Justicia social: se manifiesta con recursos destinados a cerrar brechas de desigualdad en las regiones.

Transición económica: fomento a sectores que generen valor agregado más allá de la minería y el petróleo.

Por consiguiente, la asignación de fondos reflejará un compromiso con la descarbonización de la economía nacional.

El Congreso de la República será clave en el trámite del PGN para 2027 - crédito Luisa González/Reuters

El Ministerio precisó que el presupuesto situará en primer plano la gestión del recurso hídrico y la seguridad humana durante 2027. “Colombia comienza a dibujar su futuro económico para el próximo año bajo una premisa de crecimiento sostenido y responsabilidad social”, explicó la cartera.

Proceso de debate, concertación y transparencia

El inicio de las mesas sectoriales marca una nueva etapa para la construcción del presupuesto. El Ministerio de Hacienda convocará a los diferentes sectores de la economía con el fin de perfilar las necesidades presupuestarias a corto y mediano plazo, en un calendario que culmina el 29 de julio. Según declaraciones de la cartera, se aspira a que cada ministerio y entidad descentralizada goce de mayor protagonismo en la defensa de sus recursos.

Toda la información relativa al anteproyecto y a la programación de recursos puede consultarse de manera pública en el Portal de Transparencia Económica. Así, el Gobierno aspira a garantizar la veeduría ciudadana durante la elaboración y discusión de la propuesta definitiva.

El Congreso de la República tendrá la responsabilidad de aprobar el esquema financiero ajustado a las realidades fiscales nacionales, participando activamente en el debate técnico y político, según lo establecido por el Ministerio.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, tendrá que lograr consensos para que el Congreso de la República de luz verde al PGN de 2027 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Detalles y cifras clave del presupuesto aprobado para 2026

Durante 2025, el Congreso aprobó un presupuesto total para 2026 de $546,9 billones, lo que representó un crecimiento nominal del 4% respecto a 2024. La distribución del gasto comprendió:

Funcionamiento: $358,1 billones (65,5%).

Servicio de la deuda: $100,4 billones (18,4%), con una reducción de $2 billones frente al primer debate.

Inversión: $88,4 billones (16,1%).

El monto total aprobado incorpora la reducción de $10 billones respecto a la propuesta original, resultado de los acuerdos con el Congreso y de la búsqueda de mayor consenso político. “Hoy le podemos decir al país que cuenta con un presupuesto para el año 2026, un presupuesto de consenso, responsable y que garantiza el cierre del plan de desarrollo”, afirmó el ministro Germán Ávila en ese momento al lograr la aprobación del texto definitivo.

La propuesta incluyó la necesidad de recursos adicionales por $16,3 billones, que el Ministerio de Hacienda preveía gestionar por medio de la reforma tributaria o ley de financiamiento presentada, que fue rechazada por el Congreso de la República.