Este es el top de las camisetas más populares del Mundial 2026: Colombia está entre las 10 primeras

La camiseta de Colombia se consolida como una de las más populares para el Mundial 2026 - crédito VisualesIA

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, la fiebre por el fútbol no solo se siente en las canchas, sino también en el mundo de la moda deportiva.

Con 54 selecciones ya confirmadas y sus nuevas equipaciones presentadas, un reciente análisis reveló cuáles son las camisetas más populares del torneo, dejando a Colombia dentro del grupo de las más buscadas.

El interés de los aficionados ha crecido de forma exponencial. Según los datos recopilados, “las búsquedas en Google de: ‘camisetas del Mundial’ han aumentado un 638% en España”, una cifra que refleja la expectativa global por los diseños que vestirán las selecciones en la cita orbital.

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El estudio, realizado por JD Sports, analizó el comportamiento de los usuarios en plataformas como Google, eBay y TikTok para determinar cuáles son las camisetas que más llaman la atención y en ese contexto, la selección Colombia logró posicionarse en el sexto lugar del ranking, consolidándose como una de las equipaciones más atractivas de cara al torneo.