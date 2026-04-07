DJ Exotic confirmó su noviazgo tras compartir sexys fotos con una modelo: “Con Dios en nuestros corazones”

DJ Exotic apareció en redes sociales junto a su novia y dejó sorpendidos a sus seguidores - crédito @exoticdj/Instagram

El productor vallecaucano Daniel Alejandro Salinas, conocido artísticamente como DJ Exotic, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales, pero esta vez no fue por asuntos de su salud tras el atentado que sufrió en noviembre de 2024 ni de su vida artística, sino para anunciar su nuevo amor.

Durante los meses posteriores a aquel incidente, la atención mediática estuvo centrada en su expareja Marcela Reyes, madre de su hijo Valentino, que acompañó al DJ en su recuperación. Esto generó rumores sobre un posible regreso sentimental, sin embargo, estas especulaciones quedaron atrás con la confirmación de una nueva relación.

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La afortunada en ocupar el corazón de DJ Exotic es la modelo Dianny More, reconocida por su participación en campañas de moda y productos de cuidado personal. Además, en su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de 800.000 seguidores, promociona su propia línea de joyas, mostrando un perfil de empresaria independiente.

Dianny More, modelo y empresaria, es la afortunada que ocupa el corazón de DJ Exotic - crédito @diannymore/Instagram

Fue precisamente en esa plataforma digital donde Dianny decidió hacer pública la relación, acompañando las imágenes junto al DJ con un emotivo mensaje: “Sin lastimar a nadie y con Dios en nuestros corazones, ¡mereces ser feliz!”.

Sus palabras no solo celebraban el nuevo romance, sino que revelaban lo que la habría conquistado del artista: “La humildad de tu corazón y tu amor a Dios y a mi hija”.

Esto vino acompañado de varias fotografías de la pareja mostrando gestos muy afectuosos, lo que dejó en evidencia la oficialización y la seriedad de su relación; esto provocó cientos de comentarios en redes sociales.

La pareja compartió fotos afectuosas y mensajes emotivos, dejando claro que su relación es seria y oficial - crédito @diannymore/Instagram

Muchos usuarios comentaron en la publicación de la pareja: “Siento que ella será el verdadero glowwwww upppp de él”; “Tu mirada cambió…te veo más creyente, más en paz"; “Awwwww que lindossss 😍💘🙏🔥 los amooooo ❤️❤️🔝“; ”Q bonita pareja ❤️“.

Y es que la modelo Dianny More tiene consolidada su faceta empresarial con su marca Diamont Joyería, un emprendimiento de lujo ubicado en Bogotá, enfocado en gemas preciosas como diamantes, esmeraldas colombianas, rubíes y zafiros. Bajo el eslogan “Un mundo mágico”, la creadora de contenido combina creatividad y exclusividad.

Su enfoque está en la creación de joyería de autor de lujo, destacando colecciones como anillos de compromiso, piezas con esmeraldas en oro de 18 kilates y elegantes brazaletes. Además, a través de sus redes sociales, Dianny More muestra su faceta como modelo, promocionando marcas exclusivas de ropa, joyería y accesorios, al mismo tiempo que comparte sus viajes y estancias en destinos selectos alrededor del mundo.

Dianny More es creadora de Diamont Joyería, un emprendimiento de lujo en Bogotá enfocado en diamantes, esmeraldas y rubíes - crédito @diannymore/Instagram

Entre diamantes y esmeraldas: esta fue la pareja de Dianny More antes de DJ Exotic

Según informó Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, la modelo y ahora pareja de DJ Exotic fue pareja de Jesús Hernando Sánchez, reconocido esmeraldero asesinado en abril de 2025 en el norte de Bogotá.

Sánchez, heredero del legendario “zar de las esmeraldas” Víctor Carranza, fue asesinado el 6 de abril de 2025 en una exclusiva residencia del norte de la ciudad, una de las zonas más lujosas de la capital colombiana.

El crimen generó conmoción tanto en el ámbito del crimen organizado como entre los comerciantes de esmeraldas, dado que Sánchez era considerado uno de los actores más poderosos en este sector. Su asesinato sigue un patrón similar al ocurrido en 2024, cuando Juan Sebastián Aguilar, conocido como “Pedro Pechuga”, fue ultimado en circunstancias casi idénticas, también en el conjunto residencial Bosques del Marqués.

Jesús Hernando Sánchez, asesinado en abril de 2025 en Bogotá, fue un reconocido esmeraldero de Colombia - crédito Insight Crime

Tras superar el atentado y con el impacto de su historia personal y sus conexiones en el mundo de las esmeraldas, Dianny More parece decidida a retomar su vida y su carrera artística, dejando atrás los fantasmas de violencia que marcaron su año.