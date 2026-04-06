Colombia

Raimundo Malagón, liberado en la Operación Jaque, anunció su retiro como oficial del Ejército: duró más de tres décadas en la institución

La salida del uniformado, cuya declaración de amor a las Fuerzas Militares le dio la vuelta al mundo el 2 de julio de 2008, pone fin a una carrera militar distinguida por méritos académicos, la ausencia de investigaciones disciplinarias y un papel destacado en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado

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El alto oficial, a través de este video, confirmó su desvinculación de la institución castrense tras 32 años de servicio, incluyendo la década en la que estuvo secuestrado por las Farc - crédito suministrado a Infobae Colombia

El coronel Raimundo Malagón, conocido en Colombia por haber sido liberado tras una década de cautiverio en la Operación Jaque, el 2 de julio de 2008, junto a la política Ingrid Betancourt, comunicó el lunes 6 de abril de 2026 su retiro del Ejército Nacional tras meses después de ser excluido del Curso de Altos Estudios Militares (Caem), siendo este un paso imprescindible para ascender al grado de general y continuar en la carrera activa.

“Queridos compatriotas, les quiero informar que hoy se cumplen tres meses de alta para mi retiro oficial del glorioso Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares. Quiero agradecer inmensamente a todos los compatriotas que me dieron ese gran apoyo durante estos 32 largos años de servicio a la patria colombiana”, declaró Malagón en su despedida pública, que se hizo oficial a través de un video publicado en sus redes sociales.

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Raimundo Malagón, coronel del Ejército Nacional
Raimundo Malagón, que fungía como coronel del Ejército Nacional, confirmó su retiro de la institución luego de 32 años de servicio - crédito Colprensa

El retiro de Malagón se produjo luego de un largo periodo de servicio a la institución castrense, más de una veintena de condecoraciones y tras desempeñar funciones de alto perfil, además de afrontar un cáncer de piel, que el coronel relacionó con la década de cautiverio y los maltratos, caminatas forzadas y exposición constante a la intemperie, según ha expresado en diferentes ocasiones en diálogo con los medios.

El oficial, símbolo de resistencia desde el día en que fue rescatado por fuerzas de inteligencia, se alejará de la institución manteniendo, según destacó, intacta su hoja de vida.

Además de su paso por áreas estratégicas, como la agregaduría militar ante Brasil, Malagón es autor del Himno al Soldado Colombiano y responsable de consolidar la imagen institucional del Ejército en festivales y eventos públicos.

En la operación Jauqe, efectuada el 2 de julio de 2008, se liberaron 15 secuestrados de las FARC, entre ellos Ingrid Betancour, el entonces teniente Raimundo Malagón y tres contratistas estadounidenses - crédito Colprensa
En la operación Jauqe, efectuada el 2 de julio de 2008, se liberaron 15 secuestrados de las FARC, entre ellos Ingrid Betancour, el entonces teniente Raimundo Malagón y tres contratistas estadounidenses - crédito Colprensa

El retiro de un símbolo y las huellas del secuestro

En la alocución en la que informó oficialmente su retiro, agradeció en términos personales a la cúpula militar y a toda la estructura del Ejército. “Aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores generales, a todos los miembros que integran nuestro Ejército Nacional, oficiales, suboficiales, soldados y civiles, por ese gran apoyo que me brindaron durante mis años de permanencia en la institución”, expresó Malagón.

Su historia ha sido ejemplo de superación, pues, pese a las secuelas físicas y psicológicas por los años de secuestro, el alto oficial persistió en la actividad militar y la representación institucional. Con formación en Ciencias Militares, especializaciones en resolución de conflictos en la Universidad de La Sorbona en París y dos maestrías, una en Seguridad y Defensa, y otra en Relaciones Internacionales, continuaba en servicio.

Raimundo Malagón, durante su cautiverio
Raimundo Malagón estuvo 10 años secuestrado por las Farc, tras el ataque del grupo armado a La Uribe (Meta), en agosto de 1998 - crédito suministrado a Infobae Colombia

Además del dominio de cuatro lenguas, Malagón buscaba continuar en el Curso de Altos Estudios Militares (Caem). Sin embargo, tras ser descartado en el proceso y ser excluido de la ruta de ascenso, optó por oficializar su retiro de la institución, una situación que causó cierta extrañeza, pues sus credenciales y trayectoria lo perfilaban para recibir el grado de general y estar en el grupo de 12 seleccionados.

Es válido destacar que el coronel participó en procesos de reparación de víctimas ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), presentándose como víctima y líder de opinión y exigiendo reparación por los hechos de violencia padecidos durante el conflicto. Así pues, señaló su compromiso por “exigir verdad, justicia y reparación” e instando a los exjefes de las extintas Farc a asumir la responsabilidad directa por los secuestros.

“Soy el teniente Malagón del glorioso Ejército de Colombia”, fue la frase que lo caracterizó tras recuperar la libertad, luego de aquella oscura jornada del 4 de agosto de 1998, cuando fue raptado en el municipio de La Uribe (Meta), tras un intenso combate con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Un suceso que no solo marcó su vida, sino además la historia del conflicto armado en el país.

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