Por supuestas interceptaciones a Abelardo de la Espriella, Juan Daniel Oviedo exigió transparencia a Gustavo Petro: “Quiere incendiar las elecciones”

Juan Daniel Oviedo reclamó claridad a Gustavo Petro por interceptaciones y defendió empleo formal en el Eje Cafetero - crédito Sergio Acero/Reuters

En el parque principal de Villamaría (Caldas), la jornada del domingo 5 de abril de 2026 concentró la atención política tras la visita de Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia en la fórmula de la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia.

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) exigió al mandatario Gustavo Petro, claridad sobre supuestas interceptaciones telefónicas que involucrarían al abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

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Oviedo pidió: “Si existen esas grabaciones, que el presidente publique bajo qué investigación se ordenaron y las haga públicas”.

El dirigente sostuvo que la difusión de información privilegiada por parte de la Casa de Nariño podría generar “tensión electoral”.

Juan Daniel Oviedo mandó contundente mensaje al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa - Vannessa Jimenez/Reuters

Para Oviedo, la publicación de esos datos “solo daría lugar a que el presidente incendie las elecciones y que gane Iván Cepeda; no lo podemos permitir”. Advirtió además que, con dos meses por delante para las votaciones, el país enfrenta un ambiente de incertidumbre y desconfianza.

Oviedo invitó a la ciudadanía a mantener la calma y a no ceder ante la zozobra generada por hechos violentos recientes en regiones como Antioquia y Cauca.

El aspirante subrayó: “Quieren que sintamos incertidumbre, pero la organización electoral garantiza transparencia; tendremos resultados efectivos”. Añadió que no existen condiciones que impidan el normal desarrollo de los comicios, y confió en que el proceso llevará a una segunda vuelta presidencial.

Durante su intervención en Villamaría, el exdirector del Dane planteó propuestas para afrontar los desafíos laborales en el Eje Cafetero. Según Oviedo, el departamento de Caldas y su capital, Manizales, representan modelos de ocupación formal que deberían replicarse en el resto del país.

Oviedo lamentó los altos niveles de informalidad en ciudades como Pereira y Armenia, y aseguró que, junto a la senadora Valencia, impulsará alianzas con el sector privado y la academia para fortalecer sectores productivos clave.

Juan Daniel Oviedo pidió publicar interceptaciones y reforzó propuestas laborales en Caldas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El exdirector del Dane afirmó: “Nos sentaremos con empresarios y universidades para definir la vocación productiva de la región, y así impulsar el turismo, la agroindustria y la tecnología”. Insistió en la necesidad de canalizar recursos hacia infraestructura vial y aeroportuaria, citando el caso del Aeropuerto del Café.

Según Oviedo, la obra requiere un enfoque coordinado con los gobiernos territoriales y una evaluación técnica sobre su articulación con el Aeropuerto Internacional Matecaña.

La cercanía geográfica con Puerto Antioquia fue otro de los puntos destacados por el candidato, quien anticipó que la región podría ganar competitividad si se priorizan las inversiones en conectividad.

Oviedo remarcó: “Esta vez, la infraestructura se ejecutará con transparencia, sin que los recursos terminen en manos de quienes buscan enriquecerse a costa del interés público”.

Por último, el aspirante señaló: “Nos quedan 60 días, por lo que debemos despertar emociones, confianza y alegría en los colombianos para encontrar un camino mejor. Yo creo que nos quieren hacer sentir incertidumbre, pero Colombia debe tener claro que la organización electoral por parte de la registraduría garantiza que tendremos resultados transparentes y efectivos“.

Juan Daniel Oviedo habló sobre propuestas en el Eje Cafetero - crédito Colprensa

Centro Democrático respaldó fórmula Valencia-Oviedo para las presidenciales

El Centro Democrático oficializó su respaldo a Paloma Valencia como candidata presidencial y a Juan Daniel Oviedo en la fórmula vicepresidencial, anunciando su postura a través de un comunicado emitido el 3 de abril de 2026.

La bancada aseguró: “Apoyamos incondicionalmente a la doctora Paloma Valencia y al doctor Juan Daniel Oviedo”, consolidando su equipo de cara a los comicios del 31 de mayo de 2026.

Entre las prioridades destacadas, la colectividad mencionó el fortalecimiento de la seguridad, “defendemos la seguridad como valor democrático”, así como la defensa de la familia y el rechazo a lo que denominan imposición de ideologías. Además, propusieron “cero consumo de drogas en el espacio público”.

En materia económica, el partido resaltó la importancia del emprendimiento, salarios justos y menos cargas tributarias para empleadores.

El mensaje también incluyó el compromiso con la reducción del Estado y la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, otros partidos siguen definiendo alianzas y estrategias para la campaña.