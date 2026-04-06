Las empresas alertaron al Gobierno y al Banco de la República por la polémica sobre la tasa de interés: “El daño puede ser grave”

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que la independencia del Banco de la República no fue creada para entorpecer la labor del gobierno, sino, justamente, para evitar que el Gobierno pueda tomar decisiones que vayan en contra del interés general, especialmente el de los más vulnerables - crédito @BruceMacMaster/X

El retiro abrupto del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, del 31 de marzo de 2026, al conocer el aumento de la tasa de interés de política monetaria, que es el porcentaje base al que el banco central presta dinero a las entidades financieras, de 100 puntos básicos (pb), lo que la llevó a 11,25%, generó un clima de inquietud en los sectores económicos y empresariales, ante el impacto que este hecho pueda tener sobre la estabilidad financiera y la independencia del banco central.

La ruptura pública entre el Gobierno Petro y el Emisor, después de que la decisión, disparó preocupaciones acerca del respeto a la autonomía institucional y la solidez macroeconómica.

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Al respecto, Ávila consideró la medida como “desproporcionada” y afirmó que afectaría de manera sostenida la economía nacional. Juzgó de incoherente la decisión, al estimar que replicar estrategias externas podría entorpecer la recuperación. Alegó también que la mayoría de la Junta actuó respondiendo a intereses particulares del sector financiero, con lo que se dejaron de lado las necesidades del país. El ministro anunció, después de su salida, que el Gobierno marcaría una distancia importante con el Banco de la República hasta que las decisiones reflejen la realidad económica y social del país.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dice que la tasa de interés debe tener una reducción considerable - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por supuesto, la decisión, luego de una semana, sigue generando reacciones. Expertos señalan que los desacuerdos entre el Gobierno y el banco central no son inusuales en lo técnico, pero destacan que una ruptura tan manifiesta no tiene precedentes recientes. Las medidas sobre la tasa de interés buscan frenar la inflación y mantener la fortaleza del peso colombiano, aunque puedan restringir el acceso al crédito y afectar el ritmo de crecimiento.

Independencia del Banco de la República

Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó que la independencia del banco central es clave para evitar usos excesivos del poder estatal. “En general, los gobiernos deben entender que no tienen poderes absolutos para hacer cualquier cosa, y que toda nuestra institucionalidad está diseñada para que no haya a usos del poder, posiciones arbitrariamente autoritarias, o captura del Estado por parte del ejecutivo”, afirmó por medio de un video.

De igual manera, explicó que políticas como la reducción artificial de tasas, la emisión directa y el gasto fiscal descontrolado pueden impulsar la inflación y terminar perjudicando a las poblaciones más vulnerables. Sostuvo que es muy importante que exista alguien o que exista un mecanismo mediante el que se mantenga el beneficio general y se mantenga esa idea de que se debe reducir la inflación para tratar de no afectar a la mayor parte de la población.

Para el dirigente, la existencia de diferencias técnicas entre Gobierno y banco central es parte del funcionamiento institucional. Sin embargo, criticó la posibilidad de cortar el diálogo.

La tasa de interés del Banco de la República subió 200 puntos básicos en 2026 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

“Por esta razón, no es comprensible la idea de sabotear el funcionamiento de la política monetaria y el funcionamiento del Banco de la República, diciendo que el Gobierno no tiene relaciones con el banco o que el Gobierno no va a asistir a las próximas reuniones”, advirtió.

Asimismo, alertó sobre el costo reputacional. “Al Gobierno hay que pedirle que recapacite sobre eso, el daño que le está produciendo a toda la institucionalidad económica y a la imagen de Colombia frente al mundo, que es el que nos presta los recursos para que el Estado funcione, se puede ver seriamente afectada”, señaló.

Señales de alerta sobre la estabilidad económica y la confianza financiera

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, considera que la fractura entre el Ejecutivo y el Banco de la República trasciende lo técnico y representa una señal de riesgo para la estabilidad económica y la confianza en el sistema.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, aseguró que la Junta Directiva del Banco de la República está para debatir, votar y decidir con criterio técnico, no para actuar bajo la presión del gobierno de turno - crédito @McLacouture/X

Lacouture remarcó aquí hay un principio que no se puede perder de vista y es que la economía no se puede politizar. Remarcó que para eso existe la Junta del Banco de la República, para debatir, votar y decidir con criterio técnico, no para actuar bajo la presión del gobierno de turno.

El problema de fondo

Advirtió sobre los peligros de trasladar el debate a lo político. “El problema de fondo es la señal que se manda tanto a nivel nacional como internacional cuando después de que una decisión se toma por mayoría, el Gobierno responde marcando una ruptura pública con el Banco de la República. La Constitución protege su independencia, precisamente para evitar que la política se interponga sobre decisiones que deben tomarse pensando en la estabilidad del país”, agregó.

Según ella, desconocer el equilibrio institucional y politizar las decisiones “debilita la confianza en las instituciones y le hace daño a la economía”. Alertó que este episodio genera incertidumbre en el acceso al crédito, presión sobre el dólar y desincentivo a la inversión, tanto local como extranjera.