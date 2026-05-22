La periodista María Jimena Duzán denunció que “le tumbaron” su canal de YouTube y responsabilizó a Abelardo de la Espriella: “Así funciona la libertad de expresión que profesan los seguidores de El tigre”

El caso abre la polémica una vez más sobre la libertad de expresión por parte de la prensa en Colombia, y más aún, en época electoral - créditos captura de pantalla María Jimena Duzán / A Fondo en vivo | YouTube | @delaespriella_style/IG

La periodista colombiana María Jimena Duzán denunció la caída de su canal de YouTube el jueves 21 de mayo, después de publicar una videocolumna en la que expuso sus razones para no votar por Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que se autodenomina “defensor de la patria”.

Duzán, que invitó al aspirante a debatir en su programa A fondo y criticó de manera abierta el estilo político del abogado cordobés, a quien llaman “El Tigre”, señaló que detrás del incidente podría haber una campaña de bots asociada al equipo de De la Espriella.

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Por medio de una publicación en su cuenta de X la noche del mismo jueves, la bogotana escribió: “Me acaban de tumbar mi canal de YouTube por cuenta de un ataque de bots luego de que publiqué una vídeo columna en la que critico a @ABDELAESPRIELLA @Google que me dice? Así funciona la libertad de expresión que profesan los seguidores de El tigre”.

Duzán compartió el ataque a su cuenta en YouTube desde su perfil de X - crédito @MJDuzan/X

En su videocolumna titulada Abelardo de la Espriella es el engendro de la Petrofobia, Duzán cuestionó con vehemencia el comportamiento del candidato, calificándolo de misógino y recordando episodios polémicos días atrás, como el trato de “ignorante” hacia la periodista y presentadora de Noticias Caracol, María Lucía Fernández, más conocida como Malú; y la publicación de una fotografía de contenido sexual dirigida a la periodista Laura Rodríguez (de Piso 8) en medio de un programa de humor.

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Además, trajo a colación las promesas de campaña del abogado, que se comprometió a “destripar” a la izquierda y “erradicar” esa “plaga”, y advirtió sobre el posible uso de su experiencia legal para modificar la Constitución a su conveniencia, destacó la Fundación de Paz y Reconciliación (Pares).

Duzán no se guardó nada, y comparó el discurso de De la Espriella con el de líderes autoritarios del pasado, llegando incluso a mencionarlo junto al líder Adolf Hitler, recordado por el nazismo en Alemania.

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Así luce la cuenta en la plataforma YouTube luego del ataque con bots al perfil de la periodista María Jimena Duzán - crédito captura de pantalla YouTube

Horas después de la publicación, el canal de YouTube de Duzán se vio afectado por lo que la periodista considera un ataque coordinado de bots, aunque hasta el momento no hay pruebas concluyentes de la autoría por parte del equipo del candidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional.

Este episodio no es el primero en el que una figura progresista denuncia ataques cibernéticos durante la campaña.

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Otro ejemplo fue el de Margarita Rosa de Francisco, también periodista y actriz, que reportó el hackeo de su cuenta de X a finales de marzo de 2026, con la consiguiente pérdida de seguidores.

El hermano de Margarita Rosa de Francisco, y también periodista, Martín de Francisco, confirmó que la cuenta de la actriz fue bloqueada - crédito @MdeFrancisco12/X

La denuncia de Duzán coincidió con la difusión de una encuesta de Invamer que mostró un notable ascenso en la intención de voto de Abelardo de la Espriella, quien ya duplica a Paloma Valencia en la carrera por el paso a la segunda vuelta, mientras que Iván Cepeda se mantiene liderando con cerca de 45 puntos.

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La periodista bogotana, con 45 años de trayectoria, es reconocida por su independencia y su papel en denuncias históricas, como la que reveló el vínculo de Pablo Escobar con el narcotráfico cuando era parlamentario, acción que le costó amenazas y persecución.

Ella también fue víctima directa del conflicto armado, pues su hermana fue asesinada por el Ejército.

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El periodista Daniel Coronell salió a respaldar a su colega, María Jimena Duzán - crédito @DCoronell/X

Por el momento la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que durante la tarde del viernes 22 de mayo se emita un comunicado sobre lo ocurrido.

El que sí salió a respaldar la labor de su colega fue el periodista Daniel Coronell, que también dejó un mensaje a través de su cuenta de X.

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“Esto no puede pasar en una democracia. Hubo una operación masiva de cuentas falsas para silenciar a @MJDuzan”, denunció Coronel.