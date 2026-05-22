Gustavo Petro confirmó reunión con autoridades del pueblo Misak y Nasa tras desmanes que ya dejan seis muertos en Cauca

Petro confirmó reunión con autoridades del pueblo Misak y del pueblo Nasa - crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro confirmó que pidió una reunión con comunidades indígenas del Cauca después de los problemas de orden público del 21 de mayo, y anunció que esperará a que terminen “los días de duelo por esa mortandad infame que nunca debió suceder”.

El mandatario precisó que solicitó “a las más altas autoridades del pueblo Misak y del pueblo Nasa reunirse conmigo, entre gobiernos, para garantizar la convivencia pacífica entre pueblos indígenas que deben hermanarse para sobrevivir como culturas diferentes y autónomas”.

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Petro vinculó el encuentro con el trasfondo del conflicto y sostuvo que “en la base está la escasez de la tierra fértil en las montañas del Cauca ante el crecimiento de la población indígena”. Por esa razón, afirmó que “a la reunión debe asistir la Agencia Nacional de Tierra”.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado recordó advertencias previas sobre la escalada de disputas entre comunidades: “Alguna vez advertí de las guerras interétnicas que pueden incluso ser usadas por grupos armados del narcotráfico para agudizarse”.

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Al exponer una salida, Petro dijo que planteó “un gran Pacto interétnico en el Cauca” y habló de “la necesidad que las tierras fértiles y planas del valle del rio Cauca en el departamento del Cauca pasen progresivamente a cultivos agroalimentarios y a mayor acceso a la propiedad de campesinos y pueblos indígenas”.

El jefe de Estado sostuvo que “el Pacto Cauca debe enfilarse hacia este objetivo. Para la Paz y para sacar a Colombia del narcotráfico”.

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El presidente Gustavo Petro confirmó que pidió una reunión con comunidades indígenas del Cauca después de los problemas de orden público del 21 de mayo, y anunció que esperará a que terminen “los días de duelo por esa mortandad infame que nunca debió suceder” - crédito @petrogustavo/X

El Ejército llegó a Silvia, Cauca

La llegada de más de 120 soldados y refuerzos policiales a la zona rural de Silvia, Cauca, marca la respuesta del Gobierno colombiano a los enfrentamientos violentos entre las comunidades indígenas Misak y Nasa. La disputa por territorios ancestrales dejó al menos seis muertos y más de un centenar de heridos, según reportes preliminares de las autoridades.

El despliegue de la fuerza pública, que incluye vigilancia aérea con drones y presencia permanente de tropas, fue dispuesto tras un consejo de seguridad extraordinario realizado en Popayán. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ordenó estas medidas para reforzar la seguridad y monitorear el territorio, apuntando a evitar nuevos actos de violencia.

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Las autoridades informaron que en los próximos días llegarán más efectivos para ampliar el control territorial sobre la zona. La operación militar y policial se orienta a proteger la vida de los habitantes y contener la escalada del conflicto entre los dos pueblos indígenas.

Los enfrentamientos se originaron por una disputa de tierras ancestrales en el sector de La Ensillada. Representantes de ambos pueblos se acusan mutuamente de iniciar la violencia. Mientras los Misak denuncian ataques armados y la retención de miembros de su comunidad, los Nasa rechazan haber iniciado los ataques y defienden su derecho a permanecer en el territorio.

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Soldados del Ejército Nacional llegaron a zona rural de Silvia, Cauca, tras los enfrentamientos entre comunidades indígenas por la disputa de tierras ancestrales - crédito Ejército Nacional/X

Medidas de emergencia y diálogo solicitado por las autoridades

“El objetivo central es proteger la vida”, enfatizó el ministro Sánchez tras reunirse con autoridades civiles y militares. El funcionario insistió en que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y mecanismos de concertación, no a través de la violencia.

La Gobernación del Cauca solicitó la instalación urgente de una mesa de concertación entre los Misak y Nasa para buscar una solución pacífica. La petición responde a la crisis de orden público que se desató por el conflicto territorial.

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En respuesta inmediata, el Gobierno desplegó tropas, apoyo policial y vigilancia con drones en Silvia para reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos de violencia en el territorio.

El Gobierno desplegó tropas, apoyo policial y vigilancia con drones en Silvia para reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos de violencia en el territorio - crédito red social X

La gobernadora Misak, Liliana Misak, describió la situación desde la perspectiva de su comunidad: “Nosotros somos víctimas. Ellos llegaron con armas y nos atacaron, hicieron una masacre. Además, secuestraron a diez de nuestros compañeros”.

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Por su parte, organizaciones indígenas del Cauca aseguraron que las personas retenidas reciben atención y pidieron abrir canales de diálogo para evitar nuevas confrontaciones.

Las autoridades del pueblo Misak sostienen que han recurrido durante años a instancias institucionales para reclamar los territorios en disputa, presentando acciones judiciales y solicitudes ante organismos nacionales e internacionales. Decisiones recientes sobre resguardos indígenas, afirman, han afectado áreas que consideran históricamente propias del resguardo de Guambía.

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Integrantes del pueblo Nasa defienden su permanencia en la región y rechazan las acusaciones sobre el inicio de la violencia. Las dos comunidades mantienen versiones opuestas sobre la responsabilidad de los disturbios, acentuando la tensión.