Colombia

Gustavo Petro confirmó reunión con autoridades del pueblo Misak y Nasa tras desmanes que ya dejan seis muertos en Cauca

El jefe de Estado recordó las advertencias previas sobre la escalada de disputas entre dichas comunidades

Guardar
Google icon
- crédito Joel González/Presidencia
Petro confirmó reunión con autoridades del pueblo Misak y del pueblo Nasa - crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro confirmó que pidió una reunión con comunidades indígenas del Cauca después de los problemas de orden público del 21 de mayo, y anunció que esperará a que terminen “los días de duelo por esa mortandad infame que nunca debió suceder”.

El mandatario precisó que solicitó “a las más altas autoridades del pueblo Misak y del pueblo Nasa reunirse conmigo, entre gobiernos, para garantizar la convivencia pacífica entre pueblos indígenas que deben hermanarse para sobrevivir como culturas diferentes y autónomas”.

PUBLICIDAD

Petro vinculó el encuentro con el trasfondo del conflicto y sostuvo que “en la base está la escasez de la tierra fértil en las montañas del Cauca ante el crecimiento de la población indígena”. Por esa razón, afirmó que “a la reunión debe asistir la Agencia Nacional de Tierra”.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado recordó advertencias previas sobre la escalada de disputas entre comunidades: “Alguna vez advertí de las guerras interétnicas que pueden incluso ser usadas por grupos armados del narcotráfico para agudizarse”.

PUBLICIDAD

Al exponer una salida, Petro dijo que planteó “un gran Pacto interétnico en el Cauca” y habló de “la necesidad que las tierras fértiles y planas del valle del rio Cauca en el departamento del Cauca pasen progresivamente a cultivos agroalimentarios y a mayor acceso a la propiedad de campesinos y pueblos indígenas”.

El jefe de Estado sostuvo que “el Pacto Cauca debe enfilarse hacia este objetivo. Para la Paz y para sacar a Colombia del narcotráfico”.

El presidente Gustavo Petro confirmó que pidió una reunión con comunidades indígenas del Cauca después de los problemas de orden público del 21 de mayo, y anunció que esperará a que terminen “los días de duelo por esa mortandad infame que nunca debió suceder” - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro confirmó que pidió una reunión con comunidades indígenas del Cauca después de los problemas de orden público del 21 de mayo, y anunció que esperará a que terminen “los días de duelo por esa mortandad infame que nunca debió suceder” - crédito @petrogustavo/X

El Ejército llegó a Silvia, Cauca

La llegada de más de 120 soldados y refuerzos policiales a la zona rural de Silvia, Cauca, marca la respuesta del Gobierno colombiano a los enfrentamientos violentos entre las comunidades indígenas Misak y Nasa. La disputa por territorios ancestrales dejó al menos seis muertos y más de un centenar de heridos, según reportes preliminares de las autoridades.

El despliegue de la fuerza pública, que incluye vigilancia aérea con drones y presencia permanente de tropas, fue dispuesto tras un consejo de seguridad extraordinario realizado en Popayán. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ordenó estas medidas para reforzar la seguridad y monitorear el territorio, apuntando a evitar nuevos actos de violencia.

Las autoridades informaron que en los próximos días llegarán más efectivos para ampliar el control territorial sobre la zona. La operación militar y policial se orienta a proteger la vida de los habitantes y contener la escalada del conflicto entre los dos pueblos indígenas.

Los enfrentamientos se originaron por una disputa de tierras ancestrales en el sector de La Ensillada. Representantes de ambos pueblos se acusan mutuamente de iniciar la violencia. Mientras los Misak denuncian ataques armados y la retención de miembros de su comunidad, los Nasa rechazan haber iniciado los ataques y defienden su derecho a permanecer en el territorio.

Soldados del Ejército Nacional llegaron a zona rural de Silvia, Cauca, tras los enfrentamientos entre comunidades indígenas por la disputa de tierras ancestrales - crédito Ejército Nacional/X

Medidas de emergencia y diálogo solicitado por las autoridades

“El objetivo central es proteger la vida”, enfatizó el ministro Sánchez tras reunirse con autoridades civiles y militares. El funcionario insistió en que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y mecanismos de concertación, no a través de la violencia.

La Gobernación del Cauca solicitó la instalación urgente de una mesa de concertación entre los Misak y Nasa para buscar una solución pacífica. La petición responde a la crisis de orden público que se desató por el conflicto territorial.

En respuesta inmediata, el Gobierno desplegó tropas, apoyo policial y vigilancia con drones en Silvia para reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos de violencia en el territorio.

El Gobierno desplegó tropas, apoyo policial y vigilancia con drones en Silvia para reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos de violencia en el territorio - crédito red social X

La gobernadora Misak, Liliana Misak, describió la situación desde la perspectiva de su comunidad: “Nosotros somos víctimas. Ellos llegaron con armas y nos atacaron, hicieron una masacre. Además, secuestraron a diez de nuestros compañeros”.

Por su parte, organizaciones indígenas del Cauca aseguraron que las personas retenidas reciben atención y pidieron abrir canales de diálogo para evitar nuevas confrontaciones.

Las autoridades del pueblo Misak sostienen que han recurrido durante años a instancias institucionales para reclamar los territorios en disputa, presentando acciones judiciales y solicitudes ante organismos nacionales e internacionales. Decisiones recientes sobre resguardos indígenas, afirman, han afectado áreas que consideran históricamente propias del resguardo de Guambía.

Integrantes del pueblo Nasa defienden su permanencia en la región y rechazan las acusaciones sobre el inicio de la violencia. Las dos comunidades mantienen versiones opuestas sobre la responsabilidad de los disturbios, acentuando la tensión.

Temas Relacionados

Gustavo PetroComunidades indígenasViolencia en CaucaIndígenas NasaIndígenas MisakColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juzgado aplazó la audiencia por el homicidio de Jaime Esteban Moreno: busca evitar que los señalados queden libres por vencimiento de términos

El juzgado penal de Bogotá fijó una nueva fecha para continuar el proceso, tras varios aplazamientos, con el objetivo de asegurar la continuidad del juicio

Juzgado aplazó la audiencia por el homicidio de Jaime Esteban Moreno: busca evitar que los señalados queden libres por vencimiento de términos

Gustavo Petro fue blanco de burlas por el trazado de su propuesta de tren interoceánico: “¿Podrá ser alguien más mediocre?”

La propuesta férrea del Gobierno desató cuestionamientos de congresistas, concejales, figuras públicas y la ciudadanía, tras la publicación de un trazado sobre Google Maps que hizo el jefe de Estado en redes sociales

Gustavo Petro fue blanco de burlas por el trazado de su propuesta de tren interoceánico: “¿Podrá ser alguien más mediocre?”

Controladores aéreos rechazaron señalamientos de que tienen “secuestrada” la operación en Colombia

Alexander Pérez, presidente del gremio, negó que existan acciones para restringir el funcionamiento del espacio aéreo y afirmó que su postura busca resguardar las condiciones técnicas y el bienestar laboral de sus afiliados, tras los señalamientos recientes. Así lo dijo a Infobae Colombia

Controladores aéreos rechazaron señalamientos de que tienen “secuestrada” la operación en Colombia

Bloquearon chiva del Pacto Histórico en Cesar: señalan a seguidores de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

La campaña del petrismo denunció que el recorrido no pudo continuar porque cerraron el paso en la entrada al municipio y pidió garantías para realizar sus actividades en la región

Bloquearon chiva del Pacto Histórico en Cesar: señalan a seguidores de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

La periodista María Jimena Duzán denunció que “le tumbaron” su canal de YouTube y responsabilizó a Abelardo de la Espriella: “Así funciona la libertad de expresión que profesan los seguidores de El tigre”

La comunicadora afirmó que recibió un ataque con bots poco después de compartir la publicación con sus seguidores y a nueve días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, prevista para el domingo 31 de mayo de 2026

La periodista María Jimena Duzán denunció que “le tumbaron” su canal de YouTube y responsabilizó a Abelardo de la Espriella: “Así funciona la libertad de expresión que profesan los seguidores de El tigre”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló detalles de la mudanza de Luisa Castro a su casa: le mandó a hacer un clóset “del tamaño de una habitación”

Westcol reveló detalles de la mudanza de Luisa Castro a su casa: le mandó a hacer un clóset “del tamaño de una habitación”

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

Valentina ‘Mor’: la historia de la ‘influencer’ con millones de seguidores que fingió ser paisa y fue detenida por robar a extranjeros en Colombia

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Deportes

Periodista deportivo lanzó dura crítica antes de conocerse la lista final de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”

Periodista deportivo lanzó dura crítica antes de conocerse la lista final de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”

James Rodríguez recordó a Cristiano Ronaldo tras compartir camerinos en el Real Madrid: “Verdadero profesionalismo”

Periodista argentino se retractó de palabras en contra de James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: “Te pido perdón”

Extécnico de Independiente Medellín Alejandro Restrepo fue confirmado como nuevo entrenador del Bolívar de La Paz

Etapa 13 Giro de Italia: Alberto Bettiol gana en la llegada a Verbania, Egan Bernal subió un puesto y Einer Rubio bajó cinco casillas