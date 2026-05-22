Controladores aéreos rechazaron señalamientos de que tienen “secuestrada” la operación en Colombia

Imagen de referencia. La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo rechaza las acusaciones de ‘secuestro’ de la operación aérea en Colombia y defiende su papel en el sector - crédito Juan Páez/Colprensa

La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, Acdecta, rechazó las acusaciones de que los controladores tienen presuntamente “secuestrada” la operación aérea en Colombia y sostuvo que esa narrativa puede debilitar un servicio público que, según la propia organización, movilizó cerca de 59,5 millones de pasajeros en 2025 mientras el tráfico aéreo mantiene tasas de crecimiento cercanas al 7% y 9% anual.

La respuesta de la asociación llegó después del artículo El secuestro de la operación aérea por parte de controladores, publicado el 16 de mayo de 2026 por la revista Semana.

PUBLICIDAD

Según ese reporte, existen fallas estructurales en la planificación y operación del tránsito aéreo, ausencias en turnos, barreras para el ingreso de nuevo personal y riesgos para la seguridad aérea.

Por este motivo, Acdecta afirmó que no controla la definición final de la planta de personal, no se opone al ingreso de retirados del sector defensa si cumplen la regulación civil y sostiene que las limitaciones de jornada y descanso en Bogotá son medidas de mitigación de fatiga, no actos de indisciplina ni restricciones arbitrarias a la operación.

PUBLICIDAD

Acdecta destaca que el servicio de tránsito aéreo movilizó 59,5 millones de pasajeros en 2025 y mantiene tasas de crecimiento anuales del 7% al 9% - crédito Acdecta

“Los controladores aéreos de Colombia rechazamos categóricamente las recientes afirmaciones que nos señalan de ‘secuestrar’ la operación aérea del país”, dijo Alexander Pérez, presidente de Acdecta, en declaraciones a Infobae Colombia.

Alex Pérez, presidente de la asociación, afirmó que la información difundida es “sesgada, descontextualizada y técnicamente imprecisa”, porque mezcla problemas estructurales reales del sistema aeronáutico con señalamientos especulativos contra el personal operativo.

PUBLICIDAD

Pérez agregó que esas afirmaciones “desconocen la complejidad del servicio de tránsito aéreo en Colombia y afectan injustificadamente la imagen de quienes ejercemos una de las funciones técnicas más sensibles del Estado”.

El artículo cuestionado por el sindicato señaló, que la planta actual es de 715 trabajadores frente a una demanda estimada de 1.400. Acdecta respondió que desde hace años pide una ampliación de planta acorde con el crecimiento sostenido de la aviación y con los principios de planificación del Documento OaciI 9426.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Acdecta, la Aeronáutica Civil adelanta un estudio técnico para varios grupos misionales, incluido el personal de control de tránsito aéreo, orientado a una ampliación aproximada de 260 cargos. La asociación indicó que ese estudio deberá pasar por evaluaciones de Función Pública, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República.

Acdecta sostiene que la participación sindical está prevista en la ley, pero la decisión final sobre la planta recae en entidades gubernamentales como Hacienda y Presidencia - crédito Acdecta

La organización sostuvo que su propuesta es que esa ampliación no se limite a la necesidad inmediata y que incorpore las previsiones del Plan Nacional de Navegación Aérea 2030, el Capítulo 2 del Documento Oaci 9426, la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 790 de 2005. Según la asociación, esa posición no constituye una imposición sindical, sino una recomendación técnica para evitar que la planta vuelva a quedar rezagada frente a la demanda.

PUBLICIDAD

“Es necesario señalar que cargos estratégicos relacionados con la gestión de los servicios de navegación aérea han sido ocupados históricamente por oficiales activos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en comisión temporal”, dice el comunicado emitido por la asociación.

Uno de los puntos centrales del debate es el ingreso de personal retirado del sector defensa. Acdecta afirmó que no se opone a esa incorporación y señaló que varios exintegrantes de la aviación militar hoy trabajan en dependencias operativas, administrativas y sindicales de la Aeronáutica Civil.

PUBLICIDAD

La condición, según la asociación, es que cualquier ingreso cumpla los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 2, RAC 67 y RAC 65, además de la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 790 de 2005 y las disposiciones de la Oaci aplicables a la aviación civil. La asociación sostuvo que la formación de controladores civiles difiere de la formación de controladores militares y que esa diferencia también aparece en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de Estado.

El sindicato indicó que el Centro de Estudios Aeronáuticos, CEA, es la entidad encargada de la formación de controladores destinados al servicio civil, con entrenamiento práctico supervisado en dependencias operacionales. Según Acdecta, exigir esa ruta no es una “barrera impenetrable”, sino el cumplimiento de los documentos Oaci DOC 7192, DOC 9426 y DOC 9683, además del artículo 57 de la Ley 105 de 1993 y el artículo 137 de la Ley 30 de 1992.

PUBLICIDAD

La asociación aclara que la formación de controladores civiles difiere de la militar, y exige que el ingreso cumpla con regulaciones nacionales y normas Oaci - crédito Acdecta

Sobre las denuncias por turnos e incumplimientos en Bogotá, la asociación aseguró que lo presentado como indisciplina operacional corresponde a medidas de mitigación derivadas de la falta de personal y de la gestión de fatiga. La asociación señaló que desde 2022 Bogotá aplica un esquema para mantener el servicio las 24 horas, con base en el DOC 9966 de Oaci, la guía de mejores prácticas sobre fatiga para controladores de la Región SAM y referencias del documento CAP 670 del Reino Unido.

Ese modelo, según Acdecta, contempla periodos de control efectivo, disponibilidad operacional con tiempos de reacción definidos y periodos de descanso. La organización afirmó que se trata de una medida temporal expuesta en escenarios administrativos y técnicos mientras se concreta la ampliación de planta.

PUBLICIDAD

En esa línea, la asociación indicó que distintas referencias asociadas a la Oaci han contemplado límites cercanos a los 35 años para incorporar personal con experiencia aeronáutica previa, y afirmó que la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, la FAA, fija una edad máxima de ingreso cercana a los 30 años para controladores. También señaló que documentos Grepecas ATC/TF3 han contemplado como referencia el retiro de funciones operativas alrededor de los 50 años o tras 25 años de servicio.