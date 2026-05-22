Colombia

Juzgado aplazó la audiencia por el homicidio de Jaime Esteban Moreno: busca evitar que los señalados queden libres por vencimiento de términos

El juzgado penal de Bogotá fijó una nueva fecha para continuar el proceso, tras varios aplazamientos, con el objetivo de asegurar la continuidad del juicio

Guardar
Google icon
El crimen se presentó la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras dos meses en los que se capturaron a los dos sujetos que le dieron la golpiza a Jaime, y aún se siguen buscando en más de 190 países a la mujer del disfraz azul - crédito Policía Metropolitana de Bogotá | Fiscalía General de la Nación | Red social X
El crimen se presentó la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras dos meses en los que se capturaron a los dos sujetos que le dieron la golpiza a Jaime, y aún se siguen buscando en más de 190 países a la mujer del disfraz azul - crédito Policía Metropolitana de Bogotá | Fiscalía General de la Nación | Red social X

La audiencia preparatoria en el caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, fue reprogramada para el 27 de mayo de 2026, tras varias denuncias por posible vencimiento de términos y continuos retrasos judiciales. El proceso ha sostenido la atención pública, con preocupación sobre la confianza en la justicia penal en Colombia.

La decisión busca evitar que los procesados Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro recuperen su libertad por dilaciones procesales.

PUBLICIDAD

La audiencia fue adelantada porque, tras aplazamientos y la acumulación de demoras, existía el riesgo de que se superara el plazo legal para resolver el proceso. De haberse vencido dicho periodo sin una decisión de fondo, los acusados podrían salir de prisión.

La reprogramación, confirmada por el Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá, busca mantener la medida de aseguramiento y evitar que el proceso por homicidio agravado se frene por nuevos aplazamientos. Además, envió una citación catalogada como “urgente”, emitida después de suspenderse la sesión originalmente prevista para el 19 de mayo.

PUBLICIDAD

El juzgado penal de Bogotá estableció una nueva fecha para continuar el proceso después de varios aplazamientos, buscando evitar la liberación de los acusados por vencimiento de términos y garantizar la continuidad del juicio - crédito captura de pantalla @prensapaloq
El juzgado penal de Bogotá estableció una nueva fecha para continuar el proceso después de varios aplazamientos, buscando evitar la liberación de los acusados por vencimiento de términos y garantizar la continuidad del juicio - crédito captura de pantalla @prensapaloq

La suspensión se debió a que el juez fue citado para asistir a una capacitación electoral. El despacho comunicó la “programación de audiencia preparatoria” mediante correo oficial, notificando la nueva fecha a todas las partes.

Riesgo de vencimiento de términos y reacción judicial

El posible vencimiento de términos alimentó la controversia en torno a este proceso penal. El juzgado decidió fijar la nueva audiencia con el propósito de “salvaguardar los derechos fundamentales y las garantías de los procesados, así como los de las víctimas, e imprimir celeridad al trámite judicial”.

Además, estableció otras sesiones para el 9 y el 23 de junio, siguiendo los lineamientos de descongestión del Consejo Seccional de la Judicatura.

Juan Carlos Suárez - Caso Jaime Esteban Moreno
La defensa del imputado pidió que pueda seguir ligado al proceso con el beneficio de prisión domiciliaria - crédito Redes Sociales

El temor, tanto a nivel social como judicial se centraba en la posibilidad de que los acusados obtuvieran la libertad por vencimiento de términos tras los aplazamientos. La reprogramación intenta impedir un vacío en la administración de justicia penal y procura que el proceso avance conforme a la legislación vigente.

Así ocurrieron los hechos en el caso Jaime Esteban Moreno

Jaime Esteban Moreno, estudiante universitario de la Universidad de Los Andes, fue asesinado la madrugada del 31 de octubre de 2025 cerca de la discoteca Before Club en Bogotá. La agresión sucedió cuando Moreno salía de una fiesta de disfraces en compañía de un amigo y fue atacado por Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro.

El organismo judicial Fiscalía General,detalló que Suárez Ortiz inició la agresión al golpear a la víctima en repetidas ocasiones, y posteriormente González Castro —vendedor de perros calientes— siguió atacando a Moreno cuando ya estaba en el suelo.

El Instituto de Medicina Forense Medicina Legal determinó que la causa de la muerte fue por politraumatismos en la cara, el cráneo y el tórax. Tras la golpiza, los agresores regresaron a la discoteca.

Estado actual del proceso y posiciones ante el preacuerdo

Los procesados permanecen en la URI de Paloquemao y en la cárcel La Ternera de Cartagena. El organismo judicial Fiscalía General, descartó la posibilidad de un preacuerdo y presentó formalmente la acusación por el delito de homicidio agravado en febrero de 2026.

Caso Jaime Esteban Moreno
La próxima audiencia del caso será el 6 de noviembre - crédito RedesSociales/CapturadePantalla

En la audiencia del 2 de febrero, ambos procesados reconocieron su participación en los hechos ante el juez. La Fiscalía General aseguró: “Sus acciones fueron dolosas, conscientes de los daños que podían causar a la víctima”.

El seguimiento a este caso requiere que los procedimientos judiciales eviten cualquier instancia que permita la elusión de responsabilidades penales, sobre todo cuando la víctima fue atacada en condiciones que le impidieron defenderse.

Temas Relacionados

Homicidio Jaime Esteban MorenoBogotáJusticia PenalGarantías ProcesalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro confirmó reunión con autoridades del pueblo Misak y Nasa tras desmanes que ya dejan seis muertos en Cauca

El jefe de Estado recordó las advertencias previas sobre la escalada de disputas entre dichas comunidades

Gustavo Petro confirmó reunión con autoridades del pueblo Misak y Nasa tras desmanes que ya dejan seis muertos en Cauca

Gustavo Petro fue blanco de burlas por el trazado de su propuesta de tren interoceánico: “¿Podrá ser alguien más mediocre?”

La propuesta férrea del Gobierno desató cuestionamientos de congresistas, concejales, figuras públicas y la ciudadanía, tras la publicación de un trazado sobre Google Maps que hizo el jefe de Estado en redes sociales

Gustavo Petro fue blanco de burlas por el trazado de su propuesta de tren interoceánico: “¿Podrá ser alguien más mediocre?”

Controladores aéreos rechazaron señalamientos de que tienen “secuestrada” la operación en Colombia

Alexander Pérez, presidente del gremio, negó que existan acciones para restringir el funcionamiento del espacio aéreo y afirmó que su postura busca resguardar las condiciones técnicas y el bienestar laboral de sus afiliados, tras los señalamientos recientes. Así lo dijo a Infobae Colombia

Controladores aéreos rechazaron señalamientos de que tienen “secuestrada” la operación en Colombia

Bloquearon chiva del Pacto Histórico en Cesar: señalan a seguidores de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

La campaña del petrismo denunció que el recorrido no pudo continuar porque cerraron el paso en la entrada al municipio y pidió garantías para realizar sus actividades en la región

Bloquearon chiva del Pacto Histórico en Cesar: señalan a seguidores de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

La periodista María Jimena Duzán denunció que “le tumbaron” su canal de YouTube y responsabilizó a Abelardo de la Espriella: “Así funciona la libertad de expresión que profesan los seguidores de El tigre”

La comunicadora afirmó que recibió un ataque con bots poco después de compartir la publicación con sus seguidores y a nueve días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, prevista para el domingo 31 de mayo de 2026

La periodista María Jimena Duzán denunció que “le tumbaron” su canal de YouTube y responsabilizó a Abelardo de la Espriella: “Así funciona la libertad de expresión que profesan los seguidores de El tigre”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló detalles de la mudanza de Luisa Castro a su casa: le mandó a hacer un clóset “del tamaño de una habitación”

Westcol reveló detalles de la mudanza de Luisa Castro a su casa: le mandó a hacer un clóset “del tamaño de una habitación”

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

Valentina ‘Mor’: la historia de la ‘influencer’ con millones de seguidores que fingió ser paisa y fue detenida por robar a extranjeros en Colombia

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Deportes

Periodista deportivo lanzó dura crítica antes de conocerse la lista final de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”

Periodista deportivo lanzó dura crítica antes de conocerse la lista final de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”

James Rodríguez recordó a Cristiano Ronaldo tras compartir camerinos en el Real Madrid: “Verdadero profesionalismo”

Periodista argentino se retractó de palabras en contra de James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: “Te pido perdón”

Extécnico de Independiente Medellín Alejandro Restrepo fue confirmado como nuevo entrenador del Bolívar de La Paz

Etapa 13 Giro de Italia: Alberto Bettiol gana en la llegada a Verbania, Egan Bernal subió un puesto y Einer Rubio bajó cinco casillas