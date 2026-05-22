Juzgado aplazó la audiencia por el homicidio de Jaime Esteban Moreno: busca evitar que los señalados queden libres por vencimiento de términos

El crimen se presentó la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras dos meses en los que se capturaron a los dos sujetos que le dieron la golpiza a Jaime, y aún se siguen buscando en más de 190 países a la mujer del disfraz azul - crédito Policía Metropolitana de Bogotá | Fiscalía General de la Nación | Red social X

La audiencia preparatoria en el caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, fue reprogramada para el 27 de mayo de 2026, tras varias denuncias por posible vencimiento de términos y continuos retrasos judiciales. El proceso ha sostenido la atención pública, con preocupación sobre la confianza en la justicia penal en Colombia.

La decisión busca evitar que los procesados Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro recuperen su libertad por dilaciones procesales.

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La audiencia fue adelantada porque, tras aplazamientos y la acumulación de demoras, existía el riesgo de que se superara el plazo legal para resolver el proceso. De haberse vencido dicho periodo sin una decisión de fondo, los acusados podrían salir de prisión.

La reprogramación, confirmada por el Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá, busca mantener la medida de aseguramiento y evitar que el proceso por homicidio agravado se frene por nuevos aplazamientos. Además, envió una citación catalogada como “urgente”, emitida después de suspenderse la sesión originalmente prevista para el 19 de mayo.

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El juzgado penal de Bogotá estableció una nueva fecha para continuar el proceso después de varios aplazamientos, buscando evitar la liberación de los acusados por vencimiento de términos y garantizar la continuidad del juicio - crédito captura de pantalla @prensapaloq

La suspensión se debió a que el juez fue citado para asistir a una capacitación electoral. El despacho comunicó la “programación de audiencia preparatoria” mediante correo oficial, notificando la nueva fecha a todas las partes.

Riesgo de vencimiento de términos y reacción judicial

El posible vencimiento de términos alimentó la controversia en torno a este proceso penal. El juzgado decidió fijar la nueva audiencia con el propósito de “salvaguardar los derechos fundamentales y las garantías de los procesados, así como los de las víctimas, e imprimir celeridad al trámite judicial”.

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Además, estableció otras sesiones para el 9 y el 23 de junio, siguiendo los lineamientos de descongestión del Consejo Seccional de la Judicatura.

La defensa del imputado pidió que pueda seguir ligado al proceso con el beneficio de prisión domiciliaria - crédito Redes Sociales

El temor, tanto a nivel social como judicial se centraba en la posibilidad de que los acusados obtuvieran la libertad por vencimiento de términos tras los aplazamientos. La reprogramación intenta impedir un vacío en la administración de justicia penal y procura que el proceso avance conforme a la legislación vigente.

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Así ocurrieron los hechos en el caso Jaime Esteban Moreno

Jaime Esteban Moreno, estudiante universitario de la Universidad de Los Andes, fue asesinado la madrugada del 31 de octubre de 2025 cerca de la discoteca Before Club en Bogotá. La agresión sucedió cuando Moreno salía de una fiesta de disfraces en compañía de un amigo y fue atacado por Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro.

El organismo judicial Fiscalía General,detalló que Suárez Ortiz inició la agresión al golpear a la víctima en repetidas ocasiones, y posteriormente González Castro —vendedor de perros calientes— siguió atacando a Moreno cuando ya estaba en el suelo.

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El Instituto de Medicina Forense Medicina Legal determinó que la causa de la muerte fue por politraumatismos en la cara, el cráneo y el tórax. Tras la golpiza, los agresores regresaron a la discoteca.

Estado actual del proceso y posiciones ante el preacuerdo

Los procesados permanecen en la URI de Paloquemao y en la cárcel La Ternera de Cartagena. El organismo judicial Fiscalía General, descartó la posibilidad de un preacuerdo y presentó formalmente la acusación por el delito de homicidio agravado en febrero de 2026.

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La próxima audiencia del caso será el 6 de noviembre - crédito RedesSociales/CapturadePantalla

En la audiencia del 2 de febrero, ambos procesados reconocieron su participación en los hechos ante el juez. La Fiscalía General aseguró: “Sus acciones fueron dolosas, conscientes de los daños que podían causar a la víctima”.

El seguimiento a este caso requiere que los procedimientos judiciales eviten cualquier instancia que permita la elusión de responsabilidades penales, sobre todo cuando la víctima fue atacada en condiciones que le impidieron defenderse.

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