Banco de la República, sin el permiso del ministro de Hacienda, publicó los detalles de la última junta en la que elevó las tasas de interés: la inflación no está controlada

El contenido de las minutas expone los factores económicos y las tensiones institucionales que rodearon la última decisión sobre tasas de interés, en la que no participaron todos los miembros de la junta por diferencias con la política monetaria adoptada - crédito Banco de la República

El Banco de la República publicó las minutas de su más reciente junta directiva, correspondiente a la sesión en la que se decidió un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, llevándola al 11,25 %.

Este documento fue divulgado sin la aprobación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se retiró antes de la votación en desacuerdo con la decisión mayoritaria. El banco advirtió que la versión de las minutas está sujeta a modificaciones hasta recibir el visto bueno del Ministerio.

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Durante la reunión, cuatro miembros de la junta apoyaron el aumento de la tasa de interés, dos se pronunciaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno prefirió mantenerla inalterada.

Este documento fue divulgado sin la aprobación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se retiró antes de la votación - crédito Luisa González/REUTERS

El grupo mayoritario fundamentó su postura en el comportamiento reciente de la inflación y en las expectativas de los mercados. Según el acta, “el comportamiento de la inflación total y básica observado en los dos primeros meses del año, al igual que el fuerte aumento de las expectativas de inflación de los analistas y de las implícitas en los mercados de deuda pública, confirman la necesidad de proseguir con el ciclo de ajustes”.

La inflación total en enero y febrero fue de 5,4% y 5,3%, respectivamente, cifras superiores al cierre de 2025, cuando se ubicó en 5,1%. En cuanto a la inflación de servicios, el documento señala que “la inflación anual en servicios continuó aumentando al alcanzar 6,5% en febrero, superior a su registro de diciembre (5,%)”. Además, se resaltó el incremento de la inflación en rubros indexados al salario mínimo, que superó el 9%.

El contexto internacional también se consideró relevante en la decisión. El Banco señaló que la guerra en Irán “ya ha empezado a generar alzas sobre los precios de los combustibles, los fertilizantes y otros productos básicos que podrían acentuar las presiones inflacionarias en Colombia y el mundo, lo que también ha incrementado las perspectivas de políticas monetarias más contractivas en economías avanzadas y emergentes”.

Minutas publicadas por el Banco de la República - crédito Banco de la República

Los directores que respaldaron el incremento alertaron sobre la necesidad de actuar con rapidez para evitar ajustes más severos en el futuro. En las minutas se lee: “Destacaron la premura de corregir rápidamente la postura de la política monetaria para evitar escenarios de mayores y más prolongados incrementos en la tasa de interés en el futuro, lo cual se facilita por la favorable actividad económica y fortaleza en el mercado laboral en la actualidad”.

En contraste, los dos integrantes que se inclinaron por reducir la tasa argumentaron que el comportamiento de la inflación responde principalmente a choques de oferta y a la indexación a la inflación pasada, más que a excesos de demanda. Manifestaron que “la postura de política monetaria ya es altamente contractiva al tenerse en Colombia una de las tasas de interés reales más altas de la región junto con Brasil”. Expresaron que un nuevo incremento “acentuaría la revaluación del peso colombiano, afectando al sector exportador”.

Estos miembros también cuestionaron la validez de las expectativas de inflación como ancla única de la política monetaria. En el acta se indicó: “Cuestionan la confiabilidad de las medidas de expectativas de inflación. Argumentan que aquellas obtenidas a partir de encuestas recogen principalmente las opiniones de los analistas del sector financiero, las cuales no son expectativas reales, sino que reflejan los intereses del sector financiero”.

El contexto internacional también se consideró relevante en la decisión. El Banco señaló que la guerra en Irán “ya ha empezado a generar alzas sobre los precios de los combustibles" - crédito EFE

El director que optó por mantener estable la tasa planteó que el ciclo de crisis posterior a la pandemia aún no se estabiliza y que la economía colombiana atraviesa una recomposición en su estructura productiva y laboral.

Consideró que “en momentos de crisis, en los que la incertidumbre no genera incentivos a la inversión y genera distorsión en las expectativas, el Estado puede cumplir un papel activo para generar confianza. Este propósito podría verse frustrado por los aumentos continuos de la tasa de referencia del Banco de la República”.

El Banco de la República comunicó que las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible y que la versión definitiva de las minutas será publicada una vez cuente con la aprobación del Ministerio de Hacienda.