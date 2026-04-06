Colombia

Joven colombiano se hizo viral en internet por tocar el acordeón en un salón de clase en Estados Unidos: “La profe quería otra canción”

El momento ha despertando comentarios que celebran la presencia cultural colombiana en nuevos escenarios

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Un estudiante colombiano ha sorprendido en redes sociales al interpretar vallenato con acordeón en su colegio de Estados Unidos, desatando elogios y comentarios ingeniosos de quienes celebran que “el man da la cara por el país” y lleva la música tradicional a escenarios inesperados - crédito jeroelacordeonero / TikTok

El joven conocido como jeroelacordeonero ha generado gran interés en TikTok por su particular forma de difundir el vallenato. Bajo la presentación: “Jerónimo Plazas. Llevo el vallenato desde 👶🏻. Weston, FL, USA”, se ha hecho visible por tocar el acordeón y cantar en su colegio en Estados Unidos.

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En uno de sus videos recientes, Jerónimo interpretó Matilde Lina de Leandro Díaz durante una clase. Mientras tocaba el acordeón, sus compañeros reaccionaban con risas y sorpresa. Según la descripción del video, la maestra “quería otra canción”, lo que evidencia el entusiasmo que despertó su actuación.

Los comentarios en la publicación reflejan el impacto que tuvo el momento. Un usuario escribió: “Cuando pasan High School Music por Telecaribe”. Otro comentó con humor: “Acaban de nacer 10 matas de yuca”. Las reacciones continuaron con frases como: “El man dando la cara por el país”, “Cántale Carito en el próximo concierto jaja” y “En vez de ser ‘Go Wildcats!’ es ‘Junior tu papá!’”.

Un seguidor resumió la sorpresa general: “Nunca en mi vida pensé que iba a ver a alguien cantando/tocando Matilde Lina en un salón de una high school”.

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