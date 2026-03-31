Por banco de niebla, a esta hora opera con restricciones el aeropuerto de Rionegro: varios vuelos presentan retrasos

Restricción en operaciones en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro - crédito @AeropuertoMDE/X

Un banco de niebla en el área de aproximación del aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, obligó a aplicar restricciones para los aterrizajes desde las 6:20 a. m. del 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con los reportes de las aerolíneas, hasta el momento se ha cancelado 1 vuelo de llegada y 1 de salida; además, se han realizado 2 desvíos en vuelos entrantes y 2 demoras en partidas

La restricción responde a la baja visibilidad provocada por la niebla, que complica las maniobras de aproximación.

Las aerolíneas han recomendado a los pasajeros verificar el estado de sus itinerarios ante posibles cambios derivados de la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas.

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Aeropuerto de Rionegro presenta retraso en operaciones por condiciones climáticas - crédito @AeropuertoMDE/X

Pronóstico del tiempo en Rionegro

Las condiciones atmosféricas en Rionegro, Antioquia, para el 31 de marzo anticipan un día marcado por la alta nubosidad y la presencia de lluvias de diversa intensidad, siguiendo el patrón habitual de la temporada en la región andina.

Durante la jornada, se espera la ocurrencia de chubascos moderados a fuertes, especialmente en horas de la tarde y noche. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte la posibilidad de tormentas eléctricas ocasionales, por lo que se recomienda a la población tomar medidas preventivas en caso de actividad eléctrica o aguaceros intensos.

Más de 400 mil pasajeros visitarán la terminal aérea en Semana Santa

Una intensa actividad se vive en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro ante la llegada de la Semana Santa, una de las temporadas con mayor movimiento de pasajeros en el año. Las autoridades aeroportuarias han previsto la movilización de 445 mil pasajeros durante este periodo, lo que representa un desafío logístico y operativo para la terminal.

Las cifras oficiales indican que 221 mil personas arribarán al aeropuerto, mientras que 224 mil usuarios saldrán para aprovechar el receso. Esta dinámica convierte a la terminal en un punto neurálgico tanto de ingreso como de salida de viajeros, quienes buscan destinos nacionales y extranjeros para sus días de descanso.

Entre los lugares más demandados por los pasajeros se encuentran Bogotá, Santa Marta y Cartagena, que figuran una vez más como las principales opciones dentro de Colombia. Para quienes optan por viajar fuera del país, Panamá y Estados Unidos encabezan la lista de destinos internacionales elegidos durante la Semana Santa.

El aeropuerto ha experimentado una alta afluencia de usuarios desde las primeras horas del día, por lo que se han implementado medidas para agilizar la atención y el flujo de personas en las instalaciones.